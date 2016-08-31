Новая газета

30 августа — день рождения
обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской
(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Спорт / Выпуск № 96 от 31 августа 2016

28 Последняя невозможность

Российских паралимпийцев загоняют в резервацию, причем на годы вперед

31.08.2016 Теги: паралимпийцы

Общественность известили, что российские паралимпийцы могут пропустить не только Игры‑2016 в Рио-де-Жанейро, но и зимнюю Паралимпиаду‑2018 в южнокорейском Пхенчхане, а также любые международные соревнования под эгидой Международного паралимпийского комитета (МПК).

Это не новые санкции, это просто напоминание о том, что приостановленное в начале августа членство Паралимпийского комитета России (ПКР) предполагает автоматическую дисквалификацию входящих в него спортсменов с отстранением от всех соревнований. То, что ведомство Филиппа Крэйвена не обнародовало ни сроков отстранения, ни критериев восстановления членства ПКР, означает только одно: дисквалификация — бессрочная, добиваться восстановления в правах придется долго и трудно. Если, конечно, МПК четко сформулирует свои требования, а наша сторона продемонстрирует искреннее желание исправить ситуацию.

За неделю до открытия Паралим-пиады‑2016 она остается крайне мутной, и нет никаких признаков того, что в ближайшее время наступит хоть какая-то ясность. ПКР подал иск в Федеральный суд Швейцарии на вердикт Спортивного арбитражного суда, подтвердивший правомочность отстранения российских паралимпийцев. Более ста паралимпийцев обратились в МПК с личными обращениями допустить их к участию в Играх. Президент РФ Владимир Путин на приеме чемпионов и призеров Олимпиады‑2016 в Кремле призвал к проведению альтернативных соревнований для отстраненных российских паралимпийцев.

Что-то мне подсказывает, что сыграть может только последняя ставка. В качестве мест проведения альтернативных стартов уже назывались Сочи и Крым, что еще больше подчеркнуло бы их вызывающий характер. И вообще вряд ли можно считать подобную альтернативу достойным выходом из положения. Это, как ни крути, репетиция на случай возможной тотальной изоляции и ответ на происки «врагов России». Враги такому повороту событий будут только рады.

В процессе судорожных поисков выхода на второй план отошли реальные проблемы с допингом, с которых, собственно, и начался весь сыр-бор. Сейчас как-то не до этого, и только комиссия Ричарда Макларена продолжает усердно накапливать новые доказательства причастности к допинговой российской программе государственных структур.

И все-таки странно, что самый сильный удар нанесен по самой незащищенной категории спортсменов — по паралимпийцам. На мой взгляд, даже если бы все обобщающие обвинения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в адрес России имели бы прочную доказательную базу — все равно после допуска олимпийской команды чистую паралимпийскую следовало бы допустить в обязательном порядке. Пусть с оговорками, пусть даже в усеченном составе, пусть в порядке исключения — но дать возможность чистым спортсменам-инвалидам реализовать свою мечту. И не только из гуманных соображений, а из соображений элементарной логики и здравого смысла.

Вина должна быть конкретной и доказанной. Обобщенные выводы на основе умозаключений лучше оставить детективным романам, особенно если выводы приводят к вердиктам глобального характера с непредсказуемыми последствиями. Я не считаю российскую спортивную политику достойной и правильной, больше того — я считаю ее во многом порочной, нуждающейся в срочном и глубоком реформировании.

Но я никак не могу согласиться с тем, что на основе сноски в докладе независимой комиссии Ричарда Макларена о 35, возможно, подмененных пробах все российские паралимпийцы загоняются в резервацию, причем на годы вперед. Кстати, формально ПКР наказан за возможные грехи как Центра подготовки сборных команд России, так и Антидопингового центра, о чем ведомство буквально прокричало в своем открытом письме. То есть лишилось членства не за свои грехи.

Правда, это разъяснение вряд ли каким-то образом смягчит позицию руководства МПК. Вряд ли и оставшаяся судебная инстанция встанет на сторону Паралимпийского комитета России. Сочувствующих российским паралимпийцам много, реальных защитников ничтожно мало, а общая атмосфера, сложившаяся вокруг «государства-допингера», оптимизма и объективности не добавляют.

В этой ситуации кричать о том, что Россию из паралимпийского движения изгоняют исключительно из-за ее доминирования, а в Рио мы бы непременно победили, не стоит. Медальная истерия только добавляет нам черных шаров, и не понимать это — значит множить число недоброжелателей, которых и без того предостаточно.


Читайте также

Автор

Владимир Мозговой

обозреватель «Новой»

Другие материалы

Этот материал вышел в номере

№ 96 от 31 августа 2016 № 96 от 31 августа 2016

Видео

Обращение кубанских фермеров к Путину
Обращение кубанских фермеров к Путину

Фото дня

1.
Вторая «ночь длинных ковшей»

Партнеры

Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...
Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

30 августа

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама