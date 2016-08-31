Президент федерации исландского футбола Гейр Торстайнсон — о стране, где футболом заняты 22 тысячи человек из 330



Фото: vb.is

Уже на этой неделе стартует отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2018 года. Того самого, который, как мы надеемся, пройдет все же в России. Того самого, который, если вы помните клятвенные заверения бывшего президента РФС Сергея Фурсенко, мы должны обязательно выиграть. Если с первым пока все в относительном порядке, то со вторым все гораздо сложнее.

Если отжать шестилетний цикл выступления сборной России, то в сухом остатке мы получим вылет из группы на Евро‑2012 и на ЧМ‑2014 и особо изощренное выступление на Евро‑2016.

Время, которое можно было потратить на развитие футбола, с невероятным успехом ушло на формирование стойкого отвращения к главной команде страны, включая всех ее тренеров, запасных и массажистов. За это время у нас на глазах «выросли» команды из стран, размеры которых, по общему представлению, едва ли превышают площадь футбольного поля. Мало того что эти «карликовые» сборные стали грозой футбольных монстров — они беззаветно влюбили в себя миллионы болельщиков по всему миру.

Ярчайший пример — сборная Исландии. О ней за время прошедшего Евро сложили тысячи саг обозреватели мировых изданий. Ее торсида цвета «блонд с рыжиной» стала лучшей «картинкой» для всех телережиссеров. А сами викинги в бутсах стали, наверное, главным открытием турнира.

О том, что так жизненно необходимо сборной России — о любви болельщиков, развитии юношеского футбола, заботе о тренерах, о национальной черте «хотим побеждать в каждом матче», — мы поговорили с президентом федерации исландского футбола Гейром Торстайнсоном.

— Миллионы россиян будут рады видеть вашу команду у нас на чемпионате мира в 2018 году. Но, возвращаясь к выступлению сборной Исландии на Евро, скажите: как вы сотворили это чудо?

— У Исландии сейчас золотое поколение в футболе. Мы прошли так далеко на Евро, потому что у нас сложилась очень хорошая команда. Мы были в шаге от поездки в Бразилию на ЧМ‑2014. Ближайшая цель перед нами — попасть в финальную стадию Кубка мира в России.

— В свое время нынешним чемпионам мира — немцам — удалось поднять уровень футбола в стране, серьезно занявшись развитием детских академий. В своей модели развития вы пошли тем же путем?

— В нашем случае ключ к успеху — это свой уникальный путь. За последние 20 лет мы создали отличные условия для занятия футболом. Дети в исландских футбольных академиях с 6–7 лет работают с тренерами высокого класса. Мы бросаем на них лучшие силы. Дети открывают для себя эту игру практически с рождения. Население Исландии всего 330 тысяч человек. Поэтому мы должны очень тщательно работать со всеми талантами. Это не так уж и сложно. В стране официально зарегистрировано 22 тысячи человек, которые заняты в футбольных структурах.

— 22 тысячи из 330?! У вас на другие виды спорта вообще остался кто-то?

— Исландия — очень спортивная страна. Но футбол всегда был самым популярным. Наша первая лига существует с 1912 года.

— Я так понимаю, что, в отличие от России, в вашей стране вопрос о престижности профессии тренера не стоит.

— У нас 600 тренеров с лицензией UEFA. Мы очень заботимся о них, следим за тем, чтобы они всегда имели работу.

— Если не секрет, какая зарплата у детского тренера в Исландии? В России, к примеру, около 200–300 долларов, если повезет.

— Все лицензированные тренеры у нас в стране работают еще где-то. У большинства неполный рабочий день, чтобы было время заниматься другим своим делом. Но, безусловно, зарплата у наших детских тренеров выше. Около 1000 долларов.

— В России одно время было модно приглашать иностранных тренеров за безумные деньги. Вы не рассматривали возможность приглашения иностранного наставника?

— Мы приглашаем иностранных специалистов на конференции, семинары. Сейчас тренерский штаб сборной целиком исландский. Хотя последние 4 года с командой Исландии работал шведский наставник Ларс Лагербек. Что касается клубов, наши топ-команды в состоянии пригласить иностранца. Но это все равно случается редко.

— Одной из главных бед в российском футболе считается лимит на легионеров. Считаете ли вы вопрос иностранных игроков в чемпионате у себя проблемой?

— У нас много легионеров. Но мы не можем как-либо ограничивать наши клубы. Потому что наша проблема в другом. Понимаете, в Исландии тебе будет тяжело достигнуть высокого уровня в футболе, если ты не будешь жить одним футболом. Большинство исключительных талантов, едут за границу. В Англию, Шотландию, Голландию. У нас около 100 игроков, мужчины и женщины, сейчас играют за зарубежные клубы. Настоящие исландские таланты уезжают в другие лиги в очень юном возрасте, в 15–16 лет. И мы здесь не препятствуем, потому что таким образом они заигрываются за лучшие клубы Европы. Вообще, Исландия — один из самых проблемных рынков для европейских клубов, потому что все наши игроки с юношеского возраста уже за рубежом.

— Количество наших футболистов, играющих за рубежом, мягко говоря, значительно меньше — их единицы. На ваш взгляд, почему наши игроки не востребованы на европейской арене?

— Они получают приличные деньги в России, зачем им ехать играть за границу? В Исландии не могут заплатить больше, чем в той же Скандинавии, Голландии или Англии. Кстати, наш игрок Сигурдссон перешел из «Краснодара» в «Фулхэм» на прошлой неделе. И там он получит те же приличные деньги. Но здесь дело в другом: первая лига Англии очень высокого класса.

— Выступая за сборную России, наши игроки получают достаточно серьезные премиальные, зарабатывая при этом солидные деньги в клубах. На ваш взгляд, вообще уместно ли говорить о деньгах в контексте главной команды страны?

— У нас тоже есть система бонусов за выступление футболистов в сборной. В этом мы следуем примеру других Скандинавских стран. Они регулярно играют в финальных стадиях Евро и Кубка мира. Перед поездкой во Францию мы просили совета у федераций этих стран, спрашивали, какие премиальные получают их футболисты на подобных турнирах.

— И какие премиальные были выплачены команде за прошедшее Евро?

— Я бы сказал, очень хорошие. Но 25% из заработанных денег на чемпионате Европы мы выплатили нашим клубам. Нам важно их развитие.

— На этом Евро не было понятно, кто больше удивил весь мир, ваша сборная или ваши болельщики. Как должна была выступить сборная Исландии, чтобы получить негативную реакцию от своих поклонников?

— Наши болельщики были так счастливы уже самим фактом того, что они примут участие в этом празднике футбола. Во Францию люди ехали, взяв с собой всю свою семью, представляете? Они всегда были рядом с командой. Я думаю: «А что, если результат был бы совсем другим?», но никак не могу представить негативную реакцию болельщиков.

— Вы наверняка читали европейскую прессу, которая пыталась разгадать секрет сборной Исландии. Какое предположение удивило или обрадовало вас больше всего? Может быть, то, что футболисты и болельщики представляют собой одну команду, ведь они все «парни с одной улицы»?

— Но это предположение верное! Мы — одна очень большая семья. Может быть, это секрет всего, что с нами произошло. (Смеется.) У нас такой менталитет: мы очень миролюбивые люди. Агрессия может быть в пределах футбольного поля. На всю Исландию у нас сотня полицейских, больше не требуется.

— Есть какая-то фраза, которая могла бы стать или стала девизом вашей команды?

— Мы всегда говорим так: «Мы хотим выигрывать каждый матч». Это наша национальная черта. (Смеется.)

— Если спросить любого российского чиновника, он назовет тысячу проблем, которые не дают развиваться нашему футболу. Агрессивные болельщики, стадионы, климат, плохие судьи. На что бы мог пожаловаться исландский футбол?

— Мы в курсе, что должны работать еще больше. Да, у нас не самый хороший национальный стадион. Но мы очень хотим, чтобы команде было комфортно там играть, и строим новую инфраструктуру. У нас много людей с огромным опытом за плечами. Я — президент федерации футбола на протяжении 10 лет. Очень важно, чтобы у вас в структуре были люди, способные оценить, что на самом деле нужно футболу. Я думаю, в России слишком часто меняются футбольные руководители, а это не вариант развития, так далеко не уедешь.

— Кого бы вы из российских футболистов хотели видеть в составе своей сборной?

— Я, честно, очень счастлив, что у нас именно такой состав команды. В вашей истории было много великих игроков. И сейчас есть достойные футболисты. Но я не могу кого-то отметить. В Исландии совсем не смотрят российскую премьер-лигу. Больше всего любят чемпионат Англии, Испании.

— Мы представляем себе Исландию страной вулканов, бородатых мужчин и красивых женщин. Какие представления о России у вас?

— Мы играли пару раз с Россией. Люди там хорошие, они располагают к себе. Мы как никогда стремимся совсем скоро посетить вашу страну!

— Какая цель будет поставлена на чемпионат мира‑2018, если вы окажетесь в финальной стадии?

— Позвоните мне, когда мы пройдем квалификацию, и я обязательно обозначу эту цель!