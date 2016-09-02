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Спорт / Выпуск № 97 от 2 сентября 2016

19 «Деды» и «салаги»

Станислав Черчесов и сборная России по футболу начинают уникальную операцию «домашней мундиаль». С новыми бойцами и старыми проблемами

02.09.2016 Теги: сборная, футбол


Фото: РИА Новости

На этой неделе в Европе стартует отборочный цикл чемпионата мира, где 54 «банды» будут биться за право приехать в нашу страну в 2018 году. Хозяева же турнира, шмякнувшиеся в июне в парижскую лужу, от этой необходимости освобождены и ограничатся, по сути, лишь дюжиной товарищеских встреч. С одной стороны, можно экспериментировать. С другой стороны, нужно возвращать доверие болельщиков, написавших не одну петицию с просьбой расформировать национальную футбольную богадельню. А значит, Станиславу Черчесову и его солдатам придется проводить разведку боем и стараться, чтобы даже в дружеских перестрелках запоминалась и игра, и счет на табло.

Задача, что и говорить, непростая. Ведь еще никогда сборная России не готовилась к крупному форуму, пропуская квалификационную групповую стадию. И никакие конспекты и советы бывалых Черчесову не помогут: опыта подобных тренировок «на расслабоне» нет даже у мэтров отечественного футбола. Однако Станислава Саламовича это, по всей видимости, не смущает. Его, частенько конфликтующего с лидерами, вообще трудно чем-то напугать. Зато он сам удивлять мастак. Пошумев с «Динамо» в Лиге Европы, уроженец Алагира отправился в Польшу, где привел «Легию» к золотому дублю, победив в чемпионате и Кубке, но продлить контракт отказался. Летом его с распростертыми объятиями ждали сразу в нескольких клубах премьер-лиги, а он неожиданно для многих принял предложение Виталия Мутко и сразу же затеял мини-революцию.

На первые же августовские смотрины он пригласил целый ряд хорошо забытых личностей. Безусловно, почти каждый из новобранцев в сборной когда-то отмечался, но все 16 (!) перспективных счастливчиков (от Сослана Джанаева до Магомеда Оздоева) в таком сочетании собрались только у Черчесова, который должен через 18 месяцев слепить боеспособную команду.

В принципе проще назвать фамилии отслуживших у Слуцкого на Евро-2016 «дедов», кому суровый коуч прислал повестку на сборы перед турецко-ганскими спаррингами. Акинфеев, Василий Березуцкий, Самедов, Шатов, Тарасов, Смолов и Нойштедтер. И даже Юрий Жирков, рассорившийся весной с Леонидом Викторовичем, начинает у Черчесова в качестве «салаги»… Короче, пока действия 52-летнего наставника напоминают маневры Валерия Газзаева, пригласившего в 2002-м в подмосковный Бор 14 «неизвестных» кадров.

Безусловно, поразивший даже заядлых критиков список с четырьмя представителями «Ростова», с квартетом из «Локо» и трио из «Краснодара» отнюдь не означает, что именно с этими кудесниками Черчесов будет штурмовать вершины. Однако он четко дал понять: искать оптимальные сочетания он собирается в первую очередь среди «духов», надевавших майки с двуглавым орлом по большим праздникам.

Кстати, Александр Кокорин и Павел Мамаев, с размахом отметившие в Монако вылет сборной с чемпионата Европы, в нынешней заявке себя не обнаружили. Кто-то посчитал, что тренер таким финтом решил угодить фанатам. Однако, на мой взгляд, Станислав Саламович, пока выбирающий тех, с кем ему по пути, не склонен к популизму. Этим, к слову, он и подкупает. Судите сами. Факт назначения Черчесова народ в кои-то веки воспринял сдержанно-позитивно. Даже его зарплату (1,5 миллиона евро в год) публика сочла подходящей. Противников сей кандидатуры не наблюдалось и в кругу коллег по цеху. Сам Анатолий Бышовец подчеркнул, что именно Черчесов, обладающий мощной энергетикой, необходимым набором знаний и практическим опытом — игровым и тренерским, соответствует всем требованиям.

А вот как скоро воспримут идеи бывшего вратаря футболисты нового созыва? Дебютный и дружественный матч с турками, состоявшийся в среду в Анталье и завершившийся нулевой ничьей, пока не дал поводов порассуждать о чем-то глобально. Был предельно краток в оценках и Станислав Черчесов: «Выкладывались все, но где-то чуть-чуть недоработали. Инстинкта убийцы не хватило. Если бы забил Оздоев…»

А лично мне понравилось, что после финального свистка игроки не забили на своих болельщиков и направились благодарить их за поддержку. Пробуждение уважения к родным зрителям — это уже маленький шаг вперед.

P.S. Следующий матч сборная России проведет с командой Ганы 6 сентября. Игра начнется в 19.00 на стадионе «Локомотив».


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Автор

Андрей Успенский

Корреспондент

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Этот материал вышел в номере

№ 97 от 2 сентября 2016 № 97 от 2 сентября 2016

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