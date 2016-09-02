Спорт / Выпуск № 97 от 2 сентября 2016
19 «Деды» и «салаги»
Станислав Черчесов и сборная России по футболу начинают уникальную операцию «домашней мундиаль». С новыми бойцами и старыми проблемами
Фото: РИА Новости
На этой неделе в Европе стартует отборочный цикл чемпионата мира, где 54 «банды» будут биться за право приехать в нашу страну в 2018 году. Хозяева же турнира, шмякнувшиеся в июне в парижскую лужу, от этой необходимости освобождены и ограничатся, по сути, лишь дюжиной товарищеских встреч. С одной стороны, можно экспериментировать. С другой стороны, нужно возвращать доверие болельщиков, написавших не одну петицию с просьбой расформировать национальную футбольную богадельню. А значит, Станиславу Черчесову и его солдатам придется проводить разведку боем и стараться, чтобы даже в дружеских перестрелках запоминалась и игра, и счет на табло.
Задача, что и говорить, непростая. Ведь еще никогда сборная России не готовилась к крупному форуму, пропуская квалификационную групповую стадию. И никакие конспекты и советы бывалых Черчесову не помогут: опыта подобных тренировок «на расслабоне» нет даже у мэтров отечественного футбола. Однако Станислава Саламовича это, по всей видимости, не смущает. Его, частенько конфликтующего с лидерами, вообще трудно чем-то напугать. Зато он сам удивлять мастак. Пошумев с «Динамо» в Лиге Европы, уроженец Алагира отправился в Польшу, где привел «Легию» к золотому дублю, победив в чемпионате и Кубке, но продлить контракт отказался. Летом его с распростертыми объятиями ждали сразу в нескольких клубах премьер-лиги, а он неожиданно для многих принял предложение Виталия Мутко и сразу же затеял мини-революцию.
На первые же августовские смотрины он пригласил целый ряд хорошо забытых личностей. Безусловно, почти каждый из новобранцев в сборной когда-то отмечался, но все 16 (!) перспективных счастливчиков (от Сослана Джанаева до Магомеда Оздоева) в таком сочетании собрались только у Черчесова, который должен через 18 месяцев слепить боеспособную команду.
В принципе проще назвать фамилии отслуживших у Слуцкого на Евро-2016 «дедов», кому суровый коуч прислал повестку на сборы перед турецко-ганскими спаррингами. Акинфеев, Василий Березуцкий, Самедов, Шатов, Тарасов, Смолов и Нойштедтер. И даже Юрий Жирков, рассорившийся весной с Леонидом Викторовичем, начинает у Черчесова в качестве «салаги»… Короче, пока действия 52-летнего наставника напоминают маневры Валерия Газзаева, пригласившего в 2002-м в подмосковный Бор 14 «неизвестных» кадров.
Безусловно, поразивший даже заядлых критиков список с четырьмя представителями «Ростова», с квартетом из «Локо» и трио из «Краснодара» отнюдь не означает, что именно с этими кудесниками Черчесов будет штурмовать вершины. Однако он четко дал понять: искать оптимальные сочетания он собирается в первую очередь среди «духов», надевавших майки с двуглавым орлом по большим праздникам.
Кстати, Александр Кокорин и Павел Мамаев, с размахом отметившие в Монако вылет сборной с чемпионата Европы, в нынешней заявке себя не обнаружили. Кто-то посчитал, что тренер таким финтом решил угодить фанатам. Однако, на мой взгляд, Станислав Саламович, пока выбирающий тех, с кем ему по пути, не склонен к популизму. Этим, к слову, он и подкупает. Судите сами. Факт назначения Черчесова народ в кои-то веки воспринял сдержанно-позитивно. Даже его зарплату (1,5 миллиона евро в год) публика сочла подходящей. Противников сей кандидатуры не наблюдалось и в кругу коллег по цеху. Сам Анатолий Бышовец подчеркнул, что именно Черчесов, обладающий мощной энергетикой, необходимым набором знаний и практическим опытом — игровым и тренерским, соответствует всем требованиям.
А вот как скоро воспримут идеи бывшего вратаря футболисты нового созыва? Дебютный и дружественный матч с турками, состоявшийся в среду в Анталье и завершившийся нулевой ничьей, пока не дал поводов порассуждать о чем-то глобально. Был предельно краток в оценках и Станислав Черчесов: «Выкладывались все, но где-то чуть-чуть недоработали. Инстинкта убийцы не хватило. Если бы забил Оздоев…»
А лично мне понравилось, что после финального свистка игроки не забили на своих болельщиков и направились благодарить их за поддержку. Пробуждение уважения к родным зрителям — это уже маленький шаг вперед.
P.S. Следующий матч сборная России проведет с командой Ганы 6 сентября. Игра начнется в 19.00 на стадионе «Локомотив».
Автор
Андрей Успенский
Корреспондент
Другие материалы
Этот материал вышел в номере
Фото дня
Партнеры
Реклама
Блог редакции
В Петербурге установят первый в мире памятник Сергею Довлатову
Томские ученые придумали способ борьбы с «молодежным экстремизмом»
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста
Викинги начинают поход в Россию
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Беслан. 1.09.20041368
-
Вторая «ночь длинных ковшей»6319
-
Страшно и злободневно14052
-
Гуковские шахтеры7327
-
В Москве началась избирательная кампания2609
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров23787
Самое обсуждаемое
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»
Извиняюсь, Панферов.
Четыре смерти и восемь версий. Кто виноват в убийстве сотрудницы «Роснефти» и ее детей?
Темное дело. Но одно вроде как ясно, то что Колесников порядочная...
Александр Сокуров: «Говорят, что свобода не имеет цены. Нет. Свобода имеет цену»
Я считаю, должна быть принята международная конвенция...
Самое читаемое
Голубые и политзаключенные — а разве это наболевшая тема?129460
Четыре смерти и восемь версий. Кто виноват в убийстве сотрудницы «Роснефти» и ее детей?100415
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»90032
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев