Спорт / Выпуск № 98 от 5 сентября 2016
81 Футбольный агент Дмитрий Селюк: «Отпустите футболистов из болота!»
На этой неделе футбольные клубы, завершив хитроумные операции по купле-продаже игроков, приобрели свой окончательный вид, в котором ближайшие полгода будут терзать соперников, а заодно и болельщиков. Если Европа гремела сделками-трансферами в десятки миллионов евро-фунтов, то Россия, мягко говоря, грандиозных покупок не совершила. На футбольном рынке звонко отметился только «Зенит», продавший своих звезд Халка и Гарая. Трансферную кампанию клубов премьер-лиги, качество наших «селекционеров» и работу чиновников РФС оценил один из самых известных российских футбольных агентов Дмитрий Селюк, клиенты которого играют по всему миру: от Яя Туре в «арабском» «Манчестер Сити» до Ласины Траоре в московском ЦСКА.
— Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский в одном из интервью дал точную характеристику прошедшему трансферному лету:«Мы в офисе залили пол слезами… В это «окно» все было безумно дорого».
— Просто надо внимательнее работать с молодыми игроками. Конечно, проще открыть газету и посмотреть, кто у нас сейчас продается. Я сам нахожу ребят, которых никто не знает, и воспитываю их. Начинаю с небольших клубов, из Белоруссии, Молдовы. Что касается ЦСКА — армейцы недокупили футболистов. Но я думаю, что это из-за строительства своего стадиона.
— Чемпионы страны, уже по традиции, арендовали нападающего. В этот раз «экс-россиянина» Траоре.
— По соотношению цена—качество это футболист очень хорошего класса. С учетом того, что он достался армейцам фактически бесплатно. Конечно, не так просто забивать с первой минуты, но выигрывает команда. Спросите у президента ЦСКА Евгения Гинера: если Траоре не забьет ни одного мяча, они все матчи выиграют? Выйдут из группы Лиги чемпионов, победят в чемпионате? Он ответит: без проблем (смеется).
— Что ЦСКА опять станет чемпионом?
— Я бы так сказал, но у них нет достаточной глубины состава — это проблема. А «Спартак» и «Зенит» точно будут в тройке.
— И в «Зените», и в «Спартаке» сменились главные тренеры. При этом оба клуба не сильно потратились на футболистов. То есть новые наставники вынуждены будут добиваться результатов с прежним «материалом».
— Не нужно уже раболепствовать перед иностранными тренерами. Я — сторонник молодых наставников, чтобы они мотивировали ребят. «Зениту» можно было привлечь в работу Сергея Семака. Он толковый парень, а на скамейке закиснет. Мирча Луческу — хороший тренер, но все же ему за 70. А «Зенит» мог бы и рискнуть с Семаком — ведь из команды ушли ведущие игроки. Только бельгиец Аксель Витсель не успел выйти.
— Ушли звезды — Халк и Гарай. Из российского футбола и дальше продолжится отток знаковых футболистов?
— Игроки из российского чемпионата пользуются спросом. С другой стороны, когда в «Зените» говорят про рекордный трансфер Халка, — это смешно. Вы покупаете игрока за 100 миллионов, а продаете за 90 — это потеря. То, что у «Зенита» произошло с трансферами, — следствие их непопадания в Лигу чемпионов. А так, уровень российского чемпионата потихонечку падает.
— И виноваты легионеры. Кто же, если не они? По крайней мере в этом уверены все наши футбольные чиновники.
— То, что лимит на иностранных футболистов приведет к усилению сборной, — это самообман. Он приводит к увеличению бюджетных ведомостей в клубах. Лимит чиновники держат и гражданство дают бразильцам. Выходит футболист с отечественным паспортом: «Я россиянин, этим можно гордиться», — и ему гарантировано место в составе. В нормальной ситуации его место на поле давно занял бы какой-нибудь Мумбуку, который за 10 тысяч играет. Повторюсь, и это очень важно, — если лимит отменить, бюджетные ведомости сразу сократятся. Они же «там», наверху, не хотят понять, что когда финансирование команд сокращается — они перестают покупать игроков и берут их в аренду.
— Что в этом случае делать клубам-середнякам?
— Пополнять состав молодыми ребятами. Если «Крылья Советов», к примеру, «Урал» будут брать себе качественных игроков, мало того, что у них в бюджете появится статья доходов, расходы будут гораздо меньше. У середняка премьер-лиги бюджет где-то миллиард рублей. Звезд не купишь, а если будешь каждый раз брать в аренду — бюджетные деньги улетучатся.
— В плане «улетучивания» бюджетных денег и «странных схем» с нашими клубами мало кто может сравниться. Могли бы вы привести наиболее яркий пример из этой «отрасли» футбольного хозяйства?
— В свое время у «Спартака» была странная трансферная политика. Отдельных футболистов он покупал у краснодарской «Кубани», руководил которой известный бизнесмен Олег Мкртчан. Складывалось впечатление, что «ценник» игроков был всегда ниже их реальной стоимости. Так вышло с игроком сборной Армении Арасом Озбилизом. Стоил он 8 миллионов долларов, а цена, за которую его выкупили, — 2 миллиона. Спрашивается, где еще 6? В мешке? Я ничего не утверждаю, но когда из «Спартака» убрали главного тренера Валерия Карпина и генерального директора Романа Асхабадзе, — куда они ушли? В структуры Олега Мкртчана.
— Этим летом «Спартак» устроил распродажу «дефицитных» игроков-россиян. Интересы большинства из них представляет одно спортивное агентство.
— Клуб вправе расставаться и с игроками, и с их представителями. Бывает так, что приходит тренер со своими агентами. Но тренеры еще как-то разбираются в футболе. К их пожеланиям можно прислушиваться. В отличие от большинства граждан, которые сидят в руководствах клубов. Есть ощущение, что они пришли грести деньги по карманам. Так называемые «юристы». У меня такое было в «Мордовии». В трансферной политике стремятся участвовать все: от бабы Маши, которая моет полы в туалете стадиона, до президента клуба. Я понимаю, когда владелец команды вмешивается в процесс купли-продажи футболистов. Это правильно — он тратит свои личные деньги.
И мне в этом плане непонятны нападки на владельца «Спартака» Леонида Федуна. Он содержит клуб и хочет всем руководить сам. Может быть, именно поэтому не состоялось самое громкое назначение сезона — переход наставника «Ростова» Курбана Бердыева в стан красно-белых. Так или иначе, в «Спартаке» сменился тренер, команда заиграла, но болельщики продолжают «гнать» на Федуна.
Большинство неудач красно-белых — из-за работников среднего звена. Они ведут подковерные игры. В свое время у меня в клубе было всего 5 человек, и эти люди со всем справлялись. А зайди сейчас в некоторые клубы — там сидят 150 человек. Нужны профессионалы. Не «селекционеры», которые, загорая на пляжах Бразилии, просматривают местные газеты в поисках «футболиста, который вроде ничего». За «лишние» 200—300 тысяч долларов такие любому скажут: игрок шикарный, без него наша команда жить не может.
— Если не брать «бразильскую систему», кто стал образцом худшей кадровой политики в прошлом сезоне?
— «Динамо». Как надо было постараться, чтобы такая команда вылетела из премьер-лиги? Понятно, что не часто встретишь клуб, который не только тратит деньги, но и зарабатывает их. «Зенит» может купить игрока за 100 миллионов, а «Оренбург» — за 100 тысяч. Но надо смотреть, как он прогрессирует. Если хорошо — это положительный результат спортивного директора клуба. Такого надо срочно приглашать на работу в РФС, где сидит куча пенсионеров.
— Который, по вашим словам, необходимо распустить.
— Именно! Молодцы, сфотографировали Кокорина с Мамаевым — на них все несчастья сборной потом слили. А сами? Ни один в отставку не ушел. Беда в системе РФС. Отмените лимит. Уменьшите тем самым зарплаты местным игрокам. Пусть они за рубеж уедут играть из того болота, где сейчас плещутся. 95% российских футболистов не найдут себе команду в Европе даже за половину своей нынешней зарплаты.
Сейчас будут выборы главы РФС. По моему мнению, избирать его должен народ, а не исполком. Мутко должен уйти сам. Сборная опять облажалась на Евро, народ петиции подписывает. Так пусть этот самый народ, которого достало все это дело, сам решит, кто будет главным в российском футболе. Хотя не удивлюсь, если и на этих выборах победит Мутко.
Автор
Татьяна Васильчук
корреспондент
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