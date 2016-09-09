Спорт / Выпуск № 100 от 9 сентября 2016
53 «Страна объединилась вокруг доброй, гуманной идеи»
В Москве открылись Всероссийские соревнования паралимпийцев
Открытие Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включенным в программу паралимпийских летних игр, в «Крокус Сити Холл».
Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»
В среду состоялось торжественное открытие Всероссийских соревнований по видам спорта, включенным в программу летних Паралимпийских игр.
Для наших спортсменов с ограниченными возможностями эти состязания — вместо поездки в Рио. Шанс выступить перед большой публикой, показать то, к чему готовились всю жизнь, может быть, просто выговориться, ну и, конечно, сделать всех нас чуточку лучше.
Официальные лица, правозащитники и журналисты со своей стороны сделали все возможное, чтобы помочь нашим спортсменам выступить на главных в их жизни Играх. Если не отменить, то хотя бы смягчить решение главы Международного паралимпийского комитета Филиппа Крейвена об исключении россиян из состава этой организации. Но никто не был услышан. В праве соревноваться на Играх в Рио российским спортсменам было отказано.
Все разговоры о несправедливости этого решения уже перенесены в политико-судебное измерение. Чем, и главное — когда они закончатся, непонятно. Понятно только одно — единственными пострадавшими, не виновными, нет, во всей этой истории стали наши паралимпийцы. До этого раз за разом доказывавшие, что возможности человека не ограничены.
Решение о проведении для российских спортсменов альтернативных игр было принято недели за две до Паралимпиады в Рио. Вопросов об их целесообразности было много, к их организации в столь краткие сроки — еще больше. То, что российские Игры — не равноценная замена настоящей Паралимпиаде, и так понятно, а создать условия, при которых комфортно будет и спортсменам, и зрителям, не удается даже хоккейной сборной.
Но в «Крокусе», где проходила торжественная церемония открытия, — было не протолкнуться. Зрители — с цветами, министр спорта Виталий Мутко — без охраны и на заднем плане. В центре внимания — паралимпийцы. Они блистали в олимпийской форме, подготовленной к бразильским Играм, и старались улыбаться.
Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»
Александра Агафонова — член паралимпийской сборной по плаванию. Игры в Рио стали бы для нее второй Паралимпиадой:
— Эти игры, конечно, праздник, и хорошо, что они есть. Но с другой стороны… Простите, что мы не сможем испытать те же чувства, как если бы прошли с флагом страны по Маракане. Наше отстранение — чудовищная ошибка, для каждого из нас спорт — это жизнь.
Судьба сыграла с нами злую шутку, но обиды нет — ни на международных чиновников, ни на собственную страну, из-за обвинений в адрес которой нас отстранили. Мне кажется, что есть проблемы в международном сообществе: политика, интриги, борьба. Но и обвинения не возникают на пустом месте, есть и у нас много подводных камней.
Честно, мы — сборная неудачников. Мы не поехали в Рио, мы не завоевали там медалей, мы не вернулись героями. Для всех мы и так герои? Может быть, но хочется стать героем и для себя.
Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»
Сергей Шилов — легенда паралимпийского спорта. Первое золото он привез еще из Нагано в 1998 году. Член Исполкома ПКР:
— Решение по отстранению сборной России — политизированное, никакой спортивной составляющей в нем нет. Мировой спорт многое потерял от этого бездоказательного решения.
Спортсменам невероятно тяжело. Паралимпиада — главное событие в их жизни. А тут четыре года подготовки пошли коту под хвост. В такие тяжелые времена начинаешь особенно ценить людей, которые оказываются рядом, готовы поддержать, оказать помощь, моральную поддержку.
Альтернативные игры нам нужны! Хотя бы потому, что у паралимпийцев мало состязаний в принципе, и потому, что всю энергию, все накопившиеся эмоции и силы необходимо выплеснуть. Да, сравнивать их с Паралимпиадой глупо — это совсем иной уровень и конкуренции, и борьбы, и поддержки любителей спорта.
С иностранными коллегами мы постоянно на связи — в фейсбуке. Канадцы, швейцарцы, немцы, англичане откровенно сожалеют о нашем отстранении. Для них это тоже потеря, без россиян не будет той борьбы, а значит, не будет и новых рекордов. Часто пишут Леше Быченку — ведущему легкоатлету России и мира: «Нам будет тебя не хватать!»
Государство нас обеспечивает соревнованиями, стадионами, базами, экипировкой, зарплатой, стипендией, призовыми… За что нам обижаться? Мы все в одной лодке.
Фото: Владислав Докшин / «Новая»
Владимир Лукин, президент Паралимпийского комитета России:
— Когда мы сюда приехали, беседовали и со спортсменами, с гостями, некоторые нам говорили: «Поздравляем вас с праздником». Честно говоря, у меня возникает сложное чувство: что мы сегодня отмечаем? Это праздник становления и укрепления российского паралимпийского движения. Не может движение развиваться с одними успехами и по гладкой дорожке. Сегодня праздник преодоления трудностей, приобретения новых сил, упорства и желания во что бы то ни стало продолжить наш путь. Бог судья тем, кто говорил, что у нас все хорошо, а через 10 дней не пустил нас на Игры. Это пройдет. А мы пойдем вперед.
Мы всегда говорили, что наша главная задача — поднять людей к активной созидательной жизни. Паралимпийцы доказали это своим личным примером. Мы пойдем вперед и дальше. Страна и мир смотрят, гордятся и рукоплещут вам.
Хотел бы сказать одну важную вещь: мы шлем привет Паралимпиаде в Рио. Мы — братья. Мы — паралимпийская семья. Мы хотим, чтобы Игры прошли хорошо. Мы хотим, чтобы наши друзья тоже получили свой праздник. Конечно, жаль, что мы не вместе. Но мы желаем им успеха, и надеюсь, что они желают успеха нам. Мы побеждали, победим и будем побеждать.
Посмотрите, как нас поддерживают в нашей стране в это трудное время. Как люди разных национальностей, разных взглядов объединились и поддерживают паралимпийцев в трудную для них минуту. То, что наша страна сейчас объединена вокруг доброй, гуманной вещи, — это наша, пожалуй, главная победа.
Я говорил раньше, что войду в независимую общественную антидопинговую комиссию под председательством Виталия Смирнова. Теперь, когда наши спортсмены отлучены от Паралимпийских игр, работа в ней для меня принципиально важна. Добиться истины, найти и наказать виновных в том, что сотни людей лишились главной цели своей карьеры и жизни — новых рекордов и медалей, — моя обязанность.
Соревнования спортсменов-паралимпийцев по плаванию и фехтованию на колясках пройдут на базе «Озеро Круглое». А в учебно-тренировочном центре «Новогорск» обширная программа по пауэрлифтингу, пулевой стрельбе, легкой атлетике и стрельбе из лука. Там же проведут показательные мастер-классы футболисты, велоспортсмены, триатлонисты, волейболисты, теннисисты и члены сборной по конному спорту.
Забег спортсменов паралимпийской сборной с поражением опорно-двигательного аппарата.
Фото: Владислав Докшин / «Новая»
Гонка на колясках среди спортсменов с поражением опорно-двигательной системы.
Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»
Метание ядра.
Фото: Владислав Докшин / «Новая»
Женская сборная по голболу.
Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»
Соревнования по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Фото: Владислав Докшин / «Новая»
Мужская и женская сборные по волейболу сидя.
Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»
Авторы
Дарья Кобылкина
корреспондент
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