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Открытие Паралимпийских игр и последовавшие за ним события лишний раз продемонстрировали: и в Беларуси, и в России чиновникам глубоко плевать на спортсменов. Собственные больные амбиции, рожденные в таких же больных мозгах, им куда дороже.

Чиновник среднего звена белорусского министерства спорта и туризма Андрей Фомочкин во время открытия игр развернул российский флаг и примерно четверть круга его пронес, пока не изъяли. Таким образом вроде как продемонстрировал солидарность с отстраненной от игр российской командой. Белорусы затаили дыхание: а что теперь будет с нашей сборной? Отстранят или нет? Ведь Международный паралимпийский комитет предупреждал белорусов: поскольку российская команда отстранена, никто не имеет права нести ее флаг на открытии, в противном случае это будет расцениваться как политический жест, и в отношении белорусского паралимпийского комитета будут приняты меры.

Тем не менее чиновник Фомочкин развернул и понес. И все ждали: какие меры теперь примет МПК, ведь предупреждали же. МПК немедленно объявил о начале расследования. И даже представители министерства спорта и туризма Беларуси отказались от комментариев и заявили, что должны для начала выяснить все обстоятельства произошедшего. Казалось бы, вот она, верно выбранная позиция: ничего политического, мы не при делах, сами не знали, хата не моя и так далее. А вот дальше — началось.

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт в интервью радио «Говорит Москва» заявила, что это — государственная позиция, «в том числе президента страны и президента Паралимпийского комитета». Пресс-секретарь МИД Беларуси заявил на брифинге, что чиновник поступил «по-товарищески и по-мужски». Вернее, он скрыл, что флаг нес чиновник. Он назвал Фомочкина «нашим спортсменом». То есть подставил всю сборную: если некий член делегации совершил демарш — это одно решение МПК, если же спортсмен, член команды — решение может быть куда более жестким.

А там и Москва к восторгам подключилась. Конечно, Мария Захарова объявила Фомочкина героем. Потом депутат Госдумы и вице-президент российского Паралимпийского комитета Рима Баталова заявила, что героя дня нужно наградить орденом дружбы. Глава ПКР Владимир Лукин сказал, что приглашает его в гости. А Дмитрий Песков выразил восхищение поступком белоруса. И все они говорили, как это мужественно, ведь теперь как пить дать отстранять славянских братьев.

Братьев не отстранили. Международный паралимпийский комитет провел расследование, идентифицировал Андрея Фомочкина и выяснил, что никакой он не спортсмен, а представитель министерства — один из тех бесконечных числом «сотрудников управлений», что всегда присобачиваются к любой профессиональной делегации и со вкусом путешествуют за казенный счет. Функций у них нет, кроме одной: состоять в делегации. Так что МПК к белорусским спортсменам никаких санкций не применил, только лишил аккредитации самого знаменосца. И теперь он будет десять дней наслаждаться бездельем в Рио, ведь суточные при нем, «квартирные» государство за верную службу подбросит, и даже единственную обязанность — состоять и присутствовать — теперь выполнять не нужно. Карнавал в Рио, в общем.

Я сейчас не про флаг и не про отстранение российской команды — совсем о другом. О мерзопакостности чиновников обеих стран, ни во что не ставящих спортсменов. Тем более — спортсменов-паралимпийцев. Когда МПК объявил, что проведет собственное расследование инцидента и решит, какие санкции применить к белорусской делегации, высказываться с высоких трибун о героизме было все равно что размахивать плакатом «эй вы там, в Рио! Отстраняйте белорусов!». Ведь первокласснику понятно, что в этом случае нужно было подумать в первую очередь о спортсменах, которые приехали в Бразилию, но могут и не попасть на соревнования. А все эти захаровско-песковские восторги, все эти лукашенковско-мидовские заявления будто подстегивали МПК: не-ет, вы только не подумайте, будто это был жест одного конкретного человека, вы усвойте, что это была политическая акция союзного государства, одобренная правителями двух стран, ведь без их одобрения у нас даже соловей не поет.

В советские времена чиновников и гэбистов, сопровождавших на заграничные гастроли музыкантов, называли «шестыми тромбонами» (пять тромбонов — это абсолютный максимум для большого симфонического оркестра, больше не бывает). Так вот, шестые тромбоны никуда не делись. Это они делают все, чтобы уничтожать карьеры музыкантов, спортсменов, ученых. Это они ради удовлетворения собственных ничтожных амбиций ставят под удар чужие судьбы. Это они делают флаг — тряпкой, идею — директивой, чужую мысль — уголовной статьей, а человека — строчкой в ведомости. Впрочем, можно и без ведомости — авось не сдохнет.