Спорт / Выпуск № 102 от 14 сентября 2016
40 Водитель для «Красной машины»
На предстоящем Кубке мира Россия поспорит с Канадой за негласное обладание громким брендом
Главный тренер сборной России Олег Знарок в третий раз будет пытаться оправдать броский слоган
Фото: РИА Новости
Сегодня, а по московскому времени в ночь на завтра, сборная России в Питтсбурге сыграет последний перед стартом Кубка мира контрольный матч. С главным фаворитом «турнира десятилетия» — сборной Канады. Настоящей «красной машиной», а не той, которой мы сами себя невесть с чего называем. Это я не в порядке самоуничижения, а просто для порядка. Так вот, с Канадой в варианте «лучшие против лучших» Россия не играла со времен Ванкувера-2010, и про тот олимпийский четвертьфинал с «гориллами из клетки» у нас вспоминать не любят. Нам и сейчас спуску не дадут, даром что матч всего-то контрольный. Но ведь сыграть с канадцами в Торонто, где пройдут все матчи турнира, может быть, больше и не придется. «Финал мечты» — скорее в мечтах. Поэтому встреча в Питтсбурге — больше, чем контрольная. На кону — престиж. На кону — статус. Нашего хоккея в первую очередь.
Накануне президент России объявил благодарность за вклад в развитие хоккея 113 выдающимся ветеранам и менее выдающимся функционерам, в числе которых оказались Аркадий и Роман Ротенберги, а также Геннадий Тимченко. Ну и нынешний главный тренер сборной России Олег Знарок, естественно, попал в число избранных. Это означает, что показанный на предстоящем Кубке мира результат, конечно, важен, но не настолько, чтобы за него переживать. Чай не Олимпийские игры, а всего-навсего коммерческое мероприятие, полностью устроенное североамериканской Национальной хоккейной лигой, на ее деньги, по ее правилам, и на ее территории.
Правда, если сборная России возьмет да и выиграет, опровергнув все прогнозы, то предсезонный междусобойчик вмиг обретет планетарный масштаб, а победа — статус главной в нынешнем столетии, выше которой ничего быть не может.
Но я бы не советовал так уж сильно обольщаться. Я даже не про плохую кредитную историю, и даже не про два крайне невыразительных контрольных матча с чешской сборной — победный в Санкт-Петербурге и проигранный в Праге. И даже не про весьма субъективный заокеанский предстартовый рейтинг, отводящий сборной России всего-навсего пятое место.
Тут скорее сумма интуитивных ощущений. По именам сборная России — главный соперник хозяев. По замаху — едва ли не фаворит. Но смотришь на то, какие спектакли уже успели выдать еще до старта и канадцы с американцами, и шведы с финнами, и даже самая странная команда из участвующих, именуемая «молодые звезды Северной Америки», и думаешь — нет, не с нашей вяловатой энергетикой с ними тягаться, не с нашим нынешним командным духом выходить на такое ристалище.
Да, не олимпийский турнир. Да, звание «победитель Кубка Мира» не идет ни в какое сравнение со званием «олимпийский чемпион», о чем вовремя напомнил побеждавший в Кубке Канады президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Да, турнир сам по себе бессистемный, нестабильный, слишком зависимый от хозяйских прихотей. Ну что за дело — наследовал он пяти Кубкам Канады, первый проводился 20 лет назад, второй и крайний — 12 лет назад, какая тут системность…
Однако же все прежние турниры помнятся. Особенно Кубки Канады. Особенно два из них — 1981 года с грандиозным финалом СССР—Канада — 8:1 и 1986-го, с не менее грандиозным трехсерийным финальным противостоянием тех же фигурантов, счет привожу по памяти — 6:5, 5:6, 5:6. Помню и символическую сборную Кубка-86 — вратарь Фюр, защитники Бурк и Фетисов, нападающие Лемье, Гретцки и Крутов. Круче не бывает.
В новейшие времена как с Олимпиадами у нас не заладилось, так и с Кубком мира. За 20 лет на семи турнирах с участием всех сильнейших у сборной России — олимпийские серебро и бронза, вот и все достижения. Против четырех титулов у Канады. У Чехии, Швеции и США — по одному титулу. Так что нынешний турнир — возможность не для них чего-то там доказать по гамбургскому счету, а прежде всего — для нас. Если мы в самом деле чего-то хотим, а не только упиваемся возвращением на лидирующие позиции на чемпионатах мира. Которые в Северной Америке не очень-то и признают, потому как не считают полноценным соревнованием, — у них в мае Кубок Стэнли в разгаре, им не до проводимых в Европе игрищ.
Диспропорция налицо, но приходится примирять обе точки зрения. Заокеанская спесивость мне не по нутру — если бы они захотели, так давно бы синхронизировали календарь и сделали бы чемпионаты мира суперрейтинговыми турнирами. Но нет, им своя хоккейная индустрия важнее, они свое первородство ни за что не отдадут. Но и в нашем упоении локальными достижениями есть некая ущербность.
Национальная хоккейная лига долго выгадывала, вымучивала и согласовывала сама с собой третий турнир — эпопея продолжалась лет восемь, не меньше. И, наконец, сподобились на проведение. А мы, раз участвуем, обязаны и понимать, что отправились не на предсезонные международные игры, а на смотр лучших сил мирового хоккея. Восемь сборных, 14 стран (помимо североамериканской «молодежки» есть еще и сборная Европы — которую эта самая молодежь и разорвала в клочья в двух контрольных матчах). Полторы сотни элитных игроков из элитной же лиги. Явные аутсайдеры отсутствуют в принципе (а на Олимпиадах они все-таки есть). Арена одна, да какая — Air Canada Centre, площадка не европейская, плотность и зрелищность хоккея обеспечены, ажиотаж колоссальный.
И для наших орлов, которые в основном там, за океаном, и геройствуют, все привычно. Только вот есть у меня большие сомнения, что наши лучшие силы предстанут в Торонто командой, достойной своих предшественниц. Давних, разумеется. Тех еще, с другими буквами на груди.
Ничего худшего нельзя было придумать, кроме как отправляться в Северную Америку под брендом-лозунгом «Красная машина. Сделано в России». Бредовый бренд «Красная машина. Новая сборка» был тотально запущен под декабрьский Кубок Первого канала-2015 и так же тотально опровергнут соперниками, находящимися в далеко не оптимальных составах. Но «умные» пиарщики не унялись и на домашнем чемпионате мира, и здесь, в майской Москве, новая «Красная машина» снова оказалась несостоятельной. Если и в Торонто история с ребрендингом продолжится, то бренд станет символом отстоя. Ни больше ни меньше.
Бренд, конечно, в тренде — прикрывать нынешние прорехи символами прошлого модно. А к месту или не к месту — какая разница, главное — выдумывать ничего не надо. Что с гимном, что с комплексом ГТО, что с тысячью других заметных и не очень «ползучих» вещей. Хоккей к тенденции именно что пристегнули, и со всей возможной неловкостью. Да какая, к лешему, «Красная машина», если и прежние великие советские сборные сами себя никогда не возвеличивали, да и «машиной» были далеко не всегда. Броское сравнение вообще американцам в голову тридцать с лишним лет назад пришло, и по вполне конкретной причине.
А нынче все другое, но нет же — сами себя назначили «машиной», а что до соответствия…ну так это же удачный маркетинговый ход, людям нравится, красные майки с «машинной» надписью в знак протеста на лед не бросают. Бренд от сути — отделен, но ничего страшного, главное — чтобы броско, ярко, всепоглощающе.
За что хоккею такое наказание… Если бы не этот бред, переживать за свою сборную было бы куда легче.
У Знарка в распоряжении приличная вратарская линия, крайне проблемная оборонительная, звездная атакующая, но конкурентоспособная команда если и просматривается, то проблесками. В отличие от звездных ветеранов во главе с капитаном Овечкиным молодежь местами хороша — и Панарин, и Кучеров, и Кузнецов, и Тарасенко в сборной уже выходят на первые роли. Но цельности в действиях команды пока не чувствуется.
Мне понравилось, как Знарок отреагировал на отведенное ему седьмое, то есть предпоследнее место в тренерском рейтинге команд-участниц: «Есть куда стремиться!». Но то, что он на фоне суперэлитной компании смотрится пока бледновато — не отнять. Канаду вообще возглавляет все на свете выигравший Майк Бэбкок, в помощниках сплошь знаменитости, своими достижениями отнюдь не кичащиеся. Они умеют делать из звезд единый кулак, у нас из раза в раз никак не получается.
В Санкт-Петербурге для поднятия духа россияне в церковь сходили, по прилете в Северную Америку в покер сыграли, к Канаде вроде как готовы. Соперник к нам относится очень серьезно, а как относимся мы, ночь покажет.
Групповой этап начнем 18 сентября матчем со шведами, в ночь на 20-е играем с канадо-американской «молодежкой», вечером 22-го завершаем встречей со сборной Финляндии. В полуфинал выходят две команды. Нам бы день простоять да ночь продержаться.
Автор
Владимир Мозговой
обозреватель «Новой»
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