

Николай Дурманов. Фото: РИА Новости

Атака хакеров из группировки Fancy Bears на электронную базу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), после которой во Всемирную сеть были выложены результаты допинг-тестов четырех американских спортсменок, включая знаменитых сестер Уильямс, вывело проблему употребления запрещенных препаратов на категорически иной уровень.

Документы, чью подлинность подтверждают сами сотрудники ВАДА, свидетельствуют о приеме спортсменами допинга. Причем на совершенно законном основании. Поскольку запрещенные препараты были показаны по установленным диагнозам и прописаны лечащими врачами.

Реакция на это спортивной общественности, в особенности российской, была взрывной. Еще бы, за применение или подозрения в использовании запрещенных препаратов куда более ничтожного действия, вроде мельдония, на прошедшую Олимпиаду в Рио не пустили десятки наших спортсменов. Паралимпийская же сборная за пока недоказанное «участие в государственной программе допинга» была дисквалифицирована в полном составе.

Что же на самом деле принимали американские спортсмены и чем все это закончится — вот главные вопросы, на которые мы попросили ответить одного из самых квалифицированных экспертов, экс-главу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Николая ДУРМАНОВА

— Как вы оцениваете содержание данных, попавших в Сеть? Насколько серьезны обвинения в употреблении запрещенных препаратов?

— Спортсменов обвинять не в чем. Они — пострадавшая сторона, в каком-то смысле жертвы экспериментов. К тому же, кому может быть приятно, что его персональные данные попали в публичный доступ? Это медицинские, глубоко частные обстоятельства. В конце концов, перед нами молодые женщины. У меня немножко другой взгляд на эти вещи. Некоторое время я думал, что все эти данные фальшивка. Что такого просто не может быть. Но когда выяснилось, что это подлинные документы, у меня возникла следующая мысль: медики, которые работали с этими спортсменами, и антидопинговые функционеры — либо «чайники», либо жулики. Или полные болваны. Почему? Да потому что нельзя прописывать спортсменам такие серьезные препараты. Это «нельзя» базируется на стандартах, по которым оформляются терапевтические заключения, на рекомендациях высших здравоохранительных органов США, запретах ведущих докторов.

«Главный врач» США Вивек Мурти две недели назад обратился с паническим письмом к каждому врачу страны. В нем — призыв прекратить эпидемию приема обезболивающих препаратов. Он сказал: «Мы своими руками убиваем людей. И на этом убийстве остаются отпечатки наших рецептов. Слушайте, от них умирает народу больше, чем от героина Точно такие же наркотики продаются в подворотнях на улицах. Давайте что-нибудь уже сделаем». Что ж, у нас тут хорошая иллюстрация к письму встревоженного доктора Мурти.

Нельзя применять опиатные некоторые препараты больше 7 дней, иначе начинается привыкание. А здесь выясняется, что сильнейшие наркотические препараты выписываются ведущим спортсменкам мира, я имею в виду сестер Уильямс. И не на 7 дней, а на 6 лет. Это что за болезнь такая?

— Препараты, которые применяли сестры Уильямс, действительно настолько сильнодействующие?

— Это наркотики. Им надо было погасить болевой синдром? А что это за врачи, которые за 6 лет не могут справиться с болевым синдромом. Связка порвана? С коленями что-то? Так надо лечить. Иначе получается, что перед нами искусственно сделанный наркоман. Это преступление. Посмотрите на данные, которые опубликованы сегодня в интернете. Амфетамин! Это наркотик, на него сажают! А этим препаратом лечат достаточно мифический синдром гиперактивности.

— Его, в принципе, очень тяжело поставить.

— Я вам скажу, что во многих странах считают, что такого синдрома нет. Метилфенидат, тот же риталин, препарат который применяют якобы для лечения, вообще строго запрещен и приравнен к наркотикам.

— Он дает стимулирующее действие?

— Безусловно. Вы понимаете, что вам говорят сейчас? На основании какого-то диагноза прописывается наркотик амфетамин! Что он вообще ни на что не влияет. Вы расскажите это владельцам ночных клубов, где широко он распространен. Знаменитый экстази — это один из амфетаминов.

— Что это за вещество «туаминогептан», которое было найдено в допинг-пробе российского боксера Михаила Алояна?

— Это вещество содержится в каплях от насморка. Больше никуда оно не добавляется. Хотя на месте наших спортсменов я бы выбрал другие капли. С Алояном — это чепуха. Вернемся к виновным. Или они чайники, или жулики. Так вот, я склоняюсь к тому, что жулики.

— Напомню, что сейчас мы обсуждаем взломанную базу ВАДА — Всемирного антидопингового агентства.

— Я имею в виду американских медиков и тех, кто их покрывает в своей антидопинговой службе, а также в ВАДА. В стандартах терапевтических заключений сказано: если есть замена запрещенным препаратам, их нужно заменить. Если препарат может повлиять на спортивные результаты – это повод для отказа. Если есть ощущение, что препарат нужно принимать, потому что к нему есть привыкание, — это не оправдание. Они вызывают привыкание! Перед нами грандиозное нарушение базовых принципов терапевтических заключений.

— На ваш взгляд, чем закончится эта история? Масштабным расследованием или расформированием ВАДА?

— С ВАДА точно скоро что-то будет, но не конкретно из-за этой истории. Западная пресса вовсю муссирует не то, что на легальной основе молодым девушкам впихивают наркотики. А то, что эти хакеры русские. Тут же вопрос в общественном мнении. Фоном для всей этой истории служит замечательное слово — «мельдоний». Посмотрите, как препарат ни о чем вызвал бурю возмущений, слов вроде «страна прогнила». А теперь как на фоне мельдония выглядит этот «букетик»? Знаю, что у вашей газеты немножко другие политические взгляды, но я считаю своим жизненным кредо говорить то, что думаю.

— Как вы считаете, могут ли быть пересмотрены результаты Олимпийских игр в тех видах спорта, где у спортсменов был обнаружен допинг?

— Это невозможно. Понимаете, общий фон в мировом спорте таков, что так дальше продолжаться не может. Мировая антидопинговая система дала грандиозный сбой. Это сбой концептуального плана. В контексте спорта мы говорим не про медали, не про победы, а про пробирки и мочу. Это неправильно! На такие разговоры, на такую ауру спонсор не пойдет. Что дальше? Фишки на столе будут перепутаны и разложены по-своему. И уже понятно, кто чего добивается.