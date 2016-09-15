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Спорт

1703 «А теперь как на фоне «нашего» мельдония выглядит американский «букетик»?»

Экс-глава РУСАДА Николай Дурманов уверен, что спортсменкам из США «выписывали» наркотики. Либо жулики, либо болваны.

15.09.2016 Теги: допинг, спорт, сша


Николай Дурманов. Фото: РИА Новости

Атака хакеров из группировки Fancy Bears на электронную базу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), после которой во Всемирную сеть были выложены результаты допинг-тестов четырех американских спортсменок, включая знаменитых сестер Уильямс, вывело проблему употребления запрещенных препаратов на категорически иной уровень.

Документы, чью подлинность подтверждают сами сотрудники ВАДА, свидетельствуют о приеме спортсменами допинга. Причем на совершенно законном основании. Поскольку запрещенные препараты были показаны по установленным диагнозам и прописаны лечащими врачами.

Реакция на это спортивной общественности, в особенности российской, была взрывной. Еще бы, за применение или подозрения в использовании запрещенных препаратов куда более ничтожного действия, вроде мельдония, на прошедшую Олимпиаду в Рио не пустили десятки наших спортсменов. Паралимпийская же сборная за пока недоказанное «участие в государственной программе допинга» была дисквалифицирована в полном составе.

Что же на самом деле принимали американские спортсмены и чем все это закончится — вот главные вопросы, на которые мы попросили ответить одного из самых квалифицированных экспертов, экс-главу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Николая ДУРМАНОВА

 

— Как вы оцениваете содержание данных, попавших в Сеть? Насколько серьезны обвинения в употреблении запрещенных препаратов?

— Спортсменов обвинять не в чем. Они — пострадавшая сторона, в каком-то смысле жертвы экспериментов. К тому же, кому может быть приятно, что его персональные данные попали в публичный доступ? Это медицинские, глубоко частные обстоятельства. В конце концов, перед нами молодые женщины. У меня немножко другой взгляд на эти вещи. Некоторое время я думал, что все эти данные фальшивка. Что такого просто не может быть. Но когда выяснилось, что это подлинные документы, у меня возникла следующая мысль: медики, которые работали с этими спортсменами, и антидопинговые функционеры — либо «чайники», либо жулики. Или полные болваны. Почему? Да потому что нельзя прописывать спортсменам такие серьезные препараты. Это «нельзя» базируется на стандартах, по которым оформляются терапевтические заключения, на рекомендациях высших здравоохранительных органов США, запретах ведущих докторов.

«Главный врач» США Вивек Мурти две недели назад обратился с паническим письмом к каждому врачу страны. В нем — призыв прекратить эпидемию приема обезболивающих препаратов. Он сказал: «Мы своими руками убиваем людей. И на этом убийстве остаются отпечатки наших рецептов. Слушайте, от них умирает народу больше, чем от героина Точно такие же наркотики продаются в подворотнях на улицах. Давайте что-нибудь уже сделаем». Что ж, у нас тут хорошая иллюстрация к письму встревоженного доктора Мурти.

Нельзя применять опиатные некоторые препараты больше 7 дней, иначе начинается привыкание. А здесь выясняется, что сильнейшие наркотические препараты выписываются ведущим спортсменкам мира, я имею в виду сестер Уильямс. И не на 7 дней, а на 6 лет. Это что за болезнь такая?

Препараты, которые применяли сестры Уильямс, действительно настолько сильнодействующие?

— Это наркотики. Им надо было погасить болевой синдром? А что это за врачи, которые за 6 лет не могут справиться с болевым синдромом. Связка порвана? С коленями что-то? Так надо лечить. Иначе получается, что перед нами искусственно сделанный наркоман. Это преступление. Посмотрите на данные, которые опубликованы сегодня в интернете. Амфетамин! Это наркотик, на него сажают! А этим препаратом лечат достаточно мифический синдром гиперактивности.

— Его, в принципе, очень тяжело поставить.

— Я вам скажу, что во многих странах считают, что такого синдрома нет. Метилфенидат, тот же риталин, препарат который применяют якобы для лечения, вообще строго запрещен и приравнен к наркотикам.

Он дает стимулирующее действие?

— Безусловно. Вы понимаете, что вам говорят сейчас? На основании какого-то диагноза прописывается наркотик амфетамин! Что он вообще ни на что не влияет. Вы расскажите это владельцам ночных клубов, где широко он распространен. Знаменитый экстази — это один из амфетаминов.

Что это за вещество «туаминогептан», которое было найдено в допинг-пробе российского боксера Михаила Алояна?

— Это вещество содержится в каплях от насморка. Больше никуда оно не добавляется. Хотя на месте наших спортсменов я бы выбрал другие капли. С Алояном — это чепуха. Вернемся к виновным. Или они чайники, или жулики. Так вот, я склоняюсь к тому, что жулики.

Напомню, что сейчас мы обсуждаем взломанную базу ВАДА — Всемирного антидопингового агентства.

— Я имею в виду американских медиков и тех, кто их покрывает в своей антидопинговой службе, а также в ВАДА. В стандартах терапевтических заключений сказано: если есть замена запрещенным препаратам, их нужно заменить. Если препарат может повлиять на спортивные результаты – это повод для отказа. Если есть ощущение, что препарат нужно принимать, потому что к нему есть привыкание, — это не оправдание. Они вызывают привыкание! Перед нами грандиозное нарушение базовых принципов терапевтических заключений.

На ваш взгляд, чем закончится эта история? Масштабным расследованием или расформированием ВАДА?

— С ВАДА точно скоро что-то будет, но не конкретно из-за этой истории. Западная пресса вовсю муссирует не то, что на легальной основе молодым девушкам впихивают наркотики. А то, что эти хакеры русские. Тут же вопрос в общественном мнении. Фоном для всей этой истории служит замечательное слово — «мельдоний». Посмотрите, как препарат ни о чем вызвал бурю возмущений, слов вроде «страна прогнила». А теперь как на фоне мельдония выглядит этот «букетик»? Знаю, что у вашей газеты немножко другие политические взгляды, но я считаю своим жизненным кредо говорить то, что думаю.

Как вы считаете, могут ли быть пересмотрены результаты Олимпийских игр в тех видах спорта, где у спортсменов был обнаружен допинг?

— Это невозможно. Понимаете, общий фон в мировом спорте таков, что так дальше продолжаться не может. Мировая антидопинговая система дала грандиозный сбой. Это сбой концептуального плана. В контексте спорта мы говорим не про медали, не про победы, а про пробирки и мочу. Это неправильно! На такие разговоры, на такую ауру спонсор не пойдет. Что дальше? Фишки на столе будут перепутаны и разложены по-своему. И уже понятно, кто чего добивается.


16 комментариев

1
В П , 15 сентября 2016 в 19:28
Дурманов ничего не сказал, что нужно сделать, чтобы РУСАДА была восстановлена и признана международным спортивным сообществом; ведь пока РУСАДА не признана, российских спортсменов вообще не будут пускать на международные соревнования, и это даже до Мутко начинает доходить.
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1
Андрей В , 15 сентября 2016 в 19:41
Когда до него дойдет, что без его отставки восстановление невозможно, сразу отойдет обратно.
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1
Владислав Ступников , 15 сентября 2016 в 19:30
Как то не интересны мне стали олимпийские рекорды.
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2
Lenty Vini , 15 сентября 2016 в 19:31
фамилия у автора статьи весьма "говорящая" - "Дурманов" ....
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2
Вадим Нестеровский , 15 сентября 2016 в 19:32
Амфетамин! Это наркотик, на него сажают!
-----
Амфетамин - это не наркотик, на него невозможно "посадить", при длительном рекреационном применении можно получить разве что психологическую зависимость. Это серьёзный психостимулирующий препарат, который действительно запрещён. В большинстве стран запрещён для немедецинского применения, у нас вообще.

А этим препаратом лечат достаточно мифический синдром гиперактивности.
-----
Опять бред! Этот препарат при применении как раз вызывает сильную гиперактивность! Вообще, тем кто хочет заиметь представление о воздействии в-в амфетаминовой группы (амфетамин, метамфетамин и его кустарные препараты), стоит посмотреть фильм "Реквием по мечте" (2000 год). Не смотря на то, что в этом фильме не всё достоверно, но реакция человека на применение этих в-в передана абсолютно точно.

После таких заявлений считать Дурманова СПЕЦИАЛИСТОМ не возможно в принципе.
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-2
Александр Ворожев , 15 сентября 2016 в 19:37
Что тут комментировать? Почти весь мировой спорт прогнил от допинга, а для меня абсолютно не важно, кто употребляет и кто ловится! Власти и спортсмены- мохнорылые...
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1
Lenty Vini , 15 сентября 2016 в 19:42
так это вы еще мохнорылых троллей на "Новой" не видели ....
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1
Андрей В , 15 сентября 2016 в 19:40
Молодцы, что. Нашли дырку в законе, а не как мы на авось. Виноватым получается лечащий врач, назначивший неправильное лечение. Формально легально, но это уже, конечно, не спорт.
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0
derzzkiy kot , 15 сентября 2016 в 19:43
Дурманов говорит правильные вещи, пусть и несколько эмоционально. С юридической стороны не придраться, но есть и сторона этическая. Вряд ли употребление сильнодействующих препаратов (пусть и на законных основаниях) профспортсменами можно считать нормальным. На мой взгляд, "терапевтические цели" - глупость. Если ты больной, и не можешь тренироваться без подобных препаратов, то уходи из спорта.
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-1
Boris Grinblat , 15 сентября 2016 в 19:52
Согласен. А то у всех норвежских лыжниц астма.
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2
Grahor Rootless , 15 сентября 2016 в 19:46
И это экс-глава Русада?

Либо идиот, либо подлец.

Все, надоело мне это. Безнадежно. Страна дураков.

Страна торжествующей некомпетентности.
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0
Lenty Vini , 15 сентября 2016 в 19:59
правильно будет так - " страна торжествующей патриотической некомпетентности" ....
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0
Доктор Ольга , 15 сентября 2016 в 19:49
Господин Дурманов, обвиняя ВАДА, забыл о том, что допинговый скандал возник тогда, когда было доказано, что применение допинга в РФ проводится на государственном уровне. А так во многом готова с ним согласиться.
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0
Grahor Rootless , 15 сентября 2016 в 19:55
В чем, в чем с ним можно согласиться???? Там же полный идиотизм кругом! Сверху донизу.

Эта мутотня про "Вивека Мурти", про то, кому что можно и кому нельзя прописывать.. Да елы ж моталы!

Хоть бы чужие прилетели и съели все человечество. Ей-боги, большего мы не заслуживаем.
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0
Вадим Нестеровский , 15 сентября 2016 в 19:55
Метилфенидат, тот же риталин, препарат который применяют якобы для лечения, вообще строго запрещен и приравнен к наркотикам.
-----
Г-н Дурманов "забыл" сообщить, что "строго запрещён и приравнен к наркотикам" этот препарат далеко не везде. Из Вики:
"Метилфенидат в России и ряде других стран (Оман, Йемен, Таиланд, Того, Нигерия и др.)[1] изъят из оборота лекарственных средств. В то же время в некоторых странах (в частности, в США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Австралии, Нидерландах, Швеции, Норвегии, Италии (с 2007 г.), Турции, Испании, Бразилии, Аргентине, Португалии, Израиле, Японии) используется для коррекции синдрома дефицита внимания и гиперактивности"
https://ru.wikipedia.org/wiki/...

То есть а абсолютном большинстве развитых стран сей препарат наркотиком не является и разрешён а приравнен к к наркотикам он в таких "высокоразвитых" странах как Оман, Йемен, Таиланд, Того, Нигерия, ну и Россия до кучи.
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Татьяна Васильчук

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