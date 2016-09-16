Реальных форвардов, способных достичь нереальной отметки в 428 заброшенных в чемпионатах России шайб, в российские времена не просматривалось.

Вряд ли кто в нулевых видел и в Сергее Мозякине форварда, способного покуситься на рекорд. Даже когда он, будучи уже в «Магнитке», забросил свою 300-ю шайбу, вершина казалась недостижимой.

А он «погоней» и не заморачивался. Он всегда просто хорошо делал свое дело. А про рекорд и сейчас бы не думал, если бы ему, особенно в последнее время, о близости достижения не напоминали чуть ли не ежечасно.

Великий Михайлов остановил свой снайперский счет на отметке «428» 14 октября 1980 года. Прошло почти 36 лет, прежде чем двукратный олимпийский чемпион «сдал полномочия». На какой отметке остановится Сергей Мозякин, гадать бессмысленно.

Одно понятно — следующего рекордсмена ждать тоже лет тридцать. Если не больше.

Действующий чемпион нынче пока не по асфальту катит, а по проселку, по ходу угодив в яму величиной в четыре подряд проигранных матча. Если бы капитан и лидер «Магнитки» одолел вершину в этот момент, он бы послал всех поздравлявших его с рекордом куда подальше. Но все получилось по справедливости — две его шайбы, которых ждали все болельщики, были важным вкладом в две трудных и трудовых домашних победы команды над финским «Йокеритом» и минским «Динамо». Рекорд бы никуда не ушел, победы были важнее.

Борис Михайлов еще в прошлом году, когда Мозякин достиг рубежа в 400 голов, заметил, что величие его преследователя (и последователя!) прежде всего в том, что он играет не на себя, а на команду. И это притом что в каждом из трех своих клубов — ЦСКА, «Химике»-«Атланте» и «Магнитке» — его голевая доля от общекомандной составляет в среднем 18%. Показатель для нынешних времен — умопомрачительный.

Первая десятка лучших снайперов за всю почти 70-летнюю историю отечественного хоккея теперь выглядит так: Сергей Мозякин, Борис Михайлов, Вячеслав Старшинов, Алексей Гурышев, Владимир Петров, Данис Зарипов, Вениамин Александров, Анатолий Фирсов, Максим Сушинский, Александр Якушев. Только трое — из российской эпохи. Только двое — 35-летний Мозякин и его одногодок, партнер по звену, неподражаемый Зарипов — действующие хоккеисты.

Дальше из действующих никого и близко нет. Они с Зариповым — последние. И по праву вошедшие в сонм великих, и не только из-за сопоставимых цифр, а еще потому, что играют в восхитительно несовременный хоккей. Наперекор эпохе, ценящей совсем другие качества. Изысканных снайперов нынче не может быть в принципе.

Но Мозякин-то — есть!

…Все знают, как играет капитан «Магнитки». В его активе почти нет «мусорных» шайб, он совсем не король пятачка, он любит чистый лед (а кто его не любит?), ему, казалось бы, легко перекрыть кислород и лишить козырей. Иногда — получается, но только иногда. Потому что «тихоход» и технарь Мозякин думает быстрее любого из своих оппонентов. Потому что у него невероятное чутье на выбор позиции. Потому что у него волшебные руки, умеющие послать шайбу в цель с точностью до миллиметра. Потому что его игра отличается не фокусами, а простотой, доведенной до совершенства. Эта простота — высшего порядка, достойная великих предшественников.

Хотя на кого из великих он похож, сказать трудно. Ни на кого, пожалуй. И сравнивать его ни с кем не нужно. Он только в одном уступает легендарным бомбардирам отечественного хоккея — в сумме достижений. Так ведь и время другое, и конкуренция другая, и другая судьба. До «Магнитки» играл в командах второго эшелона (ЦСКА начала столетия таким и был), да и нынешний клуб рекордсмена — не гегемон старого образца, даром что Мозякин стал с ним двукратным обладателем Кубка Гагарина. Да, добивался успехов со сборной России, но и доверяли ему тренеры сборной маловато, и лидером отнюдь не видели, и по большому счету в этом качестве так и не разглядели, ни разу не призвав на олимпийские турниры. И сейчас не призвали, хотя в Торонто погоды бы он не испортил.

И вообще — если Мозякин такой замечательный, то почему он не оказался за океаном, в сильнейшей лиге мира? А потому что он где родился, там и пригодился. Игравших и играющих за океаном россиян — сотни, а отечественный рекордсмен — один, и зовут его Сергей Мозякин.

И теперь до него — как до Луны. Попробуйте догнать.

Да только некому.