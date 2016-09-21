

Евгений Кузнецов и другие звезды российской сборной «намекнули», что они свои в большом хоккее

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В игре сборную России оставили вратарь Сергей Бобровский и четверка авторов «чуда в Баффало» на молодежном чемпионате мира‑2014. Благодаря волевой победе над сборной молодых звезд Северной Америки россияне получили хороший шанс выйти в полуфинал Кубка мира. В ином случае оставшийся в группе «В» матч с финнами стал бы простой формальностью.

И все-таки это большой хоккей. Пишу об этом, преодолевая собственный застарелый скептицизм по отношению к североамериканскому варианту хоккея, в который так или иначе играют практически все участники Кубка мира. Движение, плотность, толкотня, броски, добивания — все быстро, резко, просто, даже простовато. Комбинации в четыре-пять пасов на вес золота, мысли прорезаться негде, не дают.

Все так, да не совсем так. Для интриги может хватить и выше перечисленного, и вообще это взгляд поверхностный, ту же самую мысль надо уметь разглядеть и оценить — то есть и зритель должен соответствовать калейдоскопичности зрелища, видеть красоту в хаосе, принимать игру такой, какая она есть там, за океаном.

Она все-таки другая. Следя за Кубком мира, турниром концентрированным и скоротечным, непредсказуемым и жестким, понимаешь это лучше, чем когда-либо. К нему можно придираться сколько угодно, но нельзя отнять главного: если хоккею на первой стадии турнира трудно было поставить высший балл, то интрига замаху организаторов соответствовала. Может быть, в чем-то вопреки мысли самих организаторов — но, к их чести, и вопреки опасениям российской аудитории, никто за уши хозяйские сборные не тянул, судьи пока практически безупречны, и упреки проигравшие могут адресовать исключительно себе.

Старт обрушил все прогнозы. Я про сборную Европы, которую только ленивый не записал в аутсайдеры, но которая первой из участников почти обеспечила себе выход в полуфинал после сенсационного выигрыша у сборной США (фаворита номер два) и еще двух очков, отобранных в овертайме у Чехии. И, конечно, про североамериканскую «молодежку», которой прочили большие проблемы во встречах с большими сборными, но которая для начала мастеровитых финнов словно и не заметила.

Сборную России именно эти ребята могли лишить всех надежд уже во втором туре. Потому что сборная России достойно по счету, но безнадежно по игре в стартовом матче уступила шведам.

Шведы на фоне наших выглядели учителями, а россияне — школьниками. Они были на шаг быстрее, на одну передачу умнее, на одно действие вариативнее. Можно было, наверное, изменить размеренный ход матча, сбить слегка академичных, но всесторонне подготовленных шведов с ритма, но для этого следовало и самим проснуться пораньше и включить если не план «Б», то хотя бы скорость и агрессию.

Увы, игра плыла по руслу, отведенному Швецией, — за исключением последних минут, если не секунд. Голевой наброс капитана сборной России Александра Овечкина за 33 секунды до сирены и его же «полугол», заброшенный движением руки за 7 секунд до конца третьего периода (судьи шайбу, естественно, не засчитали), не оставили ощущения найденной игры — даже на ничью звездная команда не наиграла. Да она и командой-то не была, провалились все. Кроме Бобровского, естественно.

Олег Знарок, карьера которого в сборной начиналась лихо и отчаянно, за три года напрочь утратил свои пиратские навыки, которые стоили ему минского финала‑2014, но позволили его «флибустьерам» взять вожделенное золото. Кстати, дисквалифицировали Олега Валерьевича тогда после полуфинала за жест «ребром по горлу», адресованный… Рикарду Гренбергу, тогдашнему ассистенту наставника сборной Швеции Пера Мортса. От прежних повадок Знарок избавился, с Гренбергом они давно объяснились и помирились, но застегнутый на все пуговицы «академик» Знарок на капитанском мостике выглядит как капитан экипажа совсем не пиратской шхуны, а яхты миллионеров.

Надо было как-то встряхнуться, потому что лихая североамериканская сборная иной тактики, кроме как «на абордаж!», не использует. А если абордаж, то рубки не избежать, и тут уж кто кого.

Поначалу показалось, что перетряской звеньев Олег Знарок ничего путного не добился: североамериканская молодежь, как и во всех своих предыдущих матчах, включая контрольные, возила россиян, как хотела. То, что гол случился всего один, — полностью заслуга Сергея Бобровского.

Легкость, с которой убегали от россиян и комбинировали эти ребята, ничего хорошего не обещала ни нам, ни сопернику. Потому что молодости свойственно заигрываться, и когда-нибудь за беспечность канадо-американскую банду можно было наказать. Но для этого следовало, во‑первых, вытерпеть сумасшедший натиск, а во‑вторых, подловить момент расслабленности.

Прежде чем шайба от штанги, а следом от конька голкипера североамериканской сборной Мэтта Мюррея отскочила в ворота, один на один с Бобровским выскочил реактивный Макдэвид. Голкипер снова спас, а чуть позже наша молодежь организовала сопернику 6 минут кошмара. После курьезной шайбы Наместникова на табло одна за другой появились фамилии Кучерова, Кузнецова и Тарасенко. Хозяева выглядели растерянными, но не деморализованными. 19-тысячный зал к подобному повороту событий явно не был готов.

Знарок позже скажет, что сработал план российского тренерского штаба, но и эта потрясающая шестиминутка, и оставшаяся часть матча в период с хвостиком ничем не напоминали скрупулезное выполнение домашней заготовки. Дальше игра вновь пошла по сценарию команды Тодда Маклеллана. Такого превосходства, как в первом периоде, у нее не было, но на две шайбы ребят хватило. Еще одной не дали залететь в ворота совокупные усилия и подвиги Бобровского, а на последних валидольных секундах еще и помогла штанга.

Вот так, не мытьем так катаньем, сборная России не отправилась в отель паковать чемоданы, а сохранила себя в качестве претендента на выход из группы. В качестве таковых к последнему туру группового турнира могли оказаться все четыре сборные, в том числе и наш последний соперник в лице сборной Финляндии. Появился даже шанс занять первое место в группе, что с большой долей вероятности вывело бы сборную России на ведомую хитрым лисом Ральфом Крюгером сборную Европы.

Но турнир как пошел со старта по бездорожью, так вряд ли вернется на накатанные рельсы. Достаточно того, что перед вторым туром на грани вылета оказались сразу два фаворита, а сборная США вовсе находится в почти безнадежной ситуации. И одной только непредсказуемостью Кубок мира оправдывает свое непростое возвращение в мировой календарь. Один сумасшедший по интриге матч уже состоялся, но выдохнуть если и придется, то только после встречи россиян с финской сборной, которой тоже отступать некуда.

Что до качества хоккея… Будем судить о нем по завершению турнира. Пока же достаточно того, что «игра приобретает интерес». Вот если бы еще перенести трансляции матчей с участием российской сборной с Первого на более вменяемый в спортивном отношении канал (а то звук отключать приходится)… Но эти теледеятели очень любят одно сельскохозяйственное орудие под названием «грабли», что только в этом году доказал и домашний чемпионат мира по хоккею, и чемпионат Европы по футболу.

А не поспать еще пару ночей — можно. Если повод наши звезды дадут. Намек — дали.