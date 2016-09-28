Россия не в финале Кубка мира, но там есть за кого болеть



Голкипер сборной Европы Ярослав Галак еще не знает, что победа над шведами близка

Фото: РИА Новости

Кубок мира по хоккею завершается в Торонто без участия сборной России, в чем никакой сенсации нет. Зато завершается с участием сборной Европы, играющей в финальной серии с хозяевами, что и является самой настоящей, беспримесной сенсацией престижнейшего турнира.

России жаловаться не на кого. Ее не засудили, ее не замучили травмы, ее не освистывали, у нее была вполне проходимая группа, для нее на предварительном этапе все сложилось удачно, а по итоговому результату даже почти достойно. Проиграть полуфинал Канаде с почетным счетом 3:5 не зазорно — правда, образовалась первая цифра только за 9 секунд до сирены, когда промолчавший весь турнир Артемий Панарин запихнул-таки шайбу в ворота Прайса. Эта шайба уже ничего не решала, а только слегка подсластила пилюлю.

Если на кого и сетовать, то только на себя. Но у нас подобный анализ ситуации не в тренде, у нас всегда должны быть виноваты другие, у нас на первом месте козни и происки врагов, а все остальное где-то на заднем плане. Особенно если грамотно подвести и преподнести итоги. Они в сухом остатке таковы: две победы, два поражения, разница шайб «плюс один».

Если и есть претенденты на индивидуальные награды, так это голкипер сборной России Сергей Бобровский, без которого не видать бы сборной России полуфинала. Расхваленная и распиаренная атакующая линия сподобилась на 11 заброшенных шайб, при этом оказалась абсолютно худшей по игре в численном большинстве, не реализовав ни одной из 11 (!) попыток.

Я даже не припомню, случалось ли такое раньше на олимпийских турнирах или на тех же Кубках мира, не говоря уже о мировых чемпионатах. И это уже вопрос прежде всего к тренерскому штабу, который если и повысил свой рейтинг и ушел с неофициального предпоследнего места, то ненамного.

А на последнем, по версии североамериканских журналистов, был, кстати, европейский штаб Ральфа Крюгера. Того самого, который чуть ли не полтора десятка лет возглавлял сборную Швейцарии, а ныне возглавляет совет директоров ...футбольного клуба «Саутгемптон». Команду, ухитрившуюся в контрольных матчах дважды с треском проиграть североамериканской «молодежке», никто и в грош не ставил.

Мудрый Ральф сказал, что не ставят — и хорошо, пусть продолжают думать про сборную Европы в том же духе. И тихонько, без стенаний и восторгов, шаг за шагом, дошел до финала. С командой «на час», абсолютно искусственной, собранной из хоккеистов 8 стран и школ, если французскую, норвежскую, словенскую и датскую можно считать школами.

История под названием «Ральф Крюгер и его команда» войдет в энциклопедии и, несомненно, запомнится. Она примечательна и замечательна именно тем, что тренерский ум и желание объединиться во имя общей цели могут преодолеть любые преграды. Те, кто видел полуфинал Швеция — Европа, меня поймут.

Я им аплодировал. После этого смешно читать про наши мытарства с большинством, поисками связей и командной игры, когда всего в принципе хватало. Кроме одного — умения грамотно распорядиться потенциалом и возможностями. Ссылки на отсутствие серьезного опыта у тренерского штаба несостоятельны: Олег Знарок с коллегами прошел три чемпионата мира (золото — серебро — бронза), а что касается опыта североамериканского, так никто не мешал освобожденному до последнего времени специалисту его получить хотя бы как наблюдателю, было бы желание.

Дело даже не в опыте, а в чем-то другом. Есть причины, лежащие на поверхности, а есть глубинные. С теми, что на поверхности, все более или менее ясно. С глубинными куда сложнее.

Учиться не любим или даже не хотим. Это касается нашего общего отношения к хоккею как к исторически данному достоянию. Даже кремлевские драмоделы понимают, что футбол — скрепа бывшая, а нынче искусственно навязанная, практически нежизнеспособная. Иное дело — хоккей: под фундамент былых побед можно и дальше пудрить народу мозги. Но нет скреп, Богом данных, на которых можно сидеть, свеся ножки вниз. И если работа над приумножением достояния заключается только в вытряхивании пыли с вытащенного из сундука бренда под названием «Красная машина», то мне лично эту скрепу жалко.

…Сергей Бобровский, на своих плечах втащив нашу сборную в полуфинал, продолжал тащить и два периода матча с Канадой. Хозяева играли с запасом, наши — на пределе, и даже ненадолго вели в счете под занавес второго периода. Третий отрезок расставил все по своим местам. Это был показательный урок, демонстрирующий всю разницу между двумя сборными, вполне сопоставимыми по звездности состава. Нет, россияне продолжали биться, но уже обреченно, без веры и огня, и никаких надежд на чудо уже не оставалось. На чудо не наиграли.

А Канада резвилась как машина в красном. Хоккей в исполнении Кросби и компании позволял разглядеть, чем он прекрасен — при всей внешней суетности, хаотическом мельтешении, постоянных стыках и мыслях коротких, как у Буратино. Звуки этого хоккея — хруст клюшек и даже, как порой кажется, костей. Но какое же это было чудо, когда в хаосе возникало — на мгновение, на доли секунды — озарение в виде кинжального паса Сидни Кросби на Брэда Маршана, бросавшего уже в пустые ворота. Мгновенное принятие верного решения в условиях повышенной плотности — вот чего категорически не хватало нашим ребятам.

Самое странное — они же умеют и мыслить быстро, и исполнять задуманное. Там, за океаном, в Национальной хоккейной лиге. Но куда все эти умения деваются, когда они попадают в привычную российскую среду? Отчего понятие «командная игра» если и возникает, то исключительно фрагментами? Маленькие площадки для подавляющего большинства — дом родной, никого переучивать не надо, но как будто оказались на них в первый раз. И вообще: чем объяснить, что, с тех пор, как отъезд россиян в НХЛ стал массовым, и, соответственно, с приобретением тамошнего опыта проблем не стало, — мы за четверть века ни одного титула на турнирах с участием всех лучших не взяли?

Видимо, свое прежнее растеряли, а новое если и приобрели, то лишь частично. На чемпионаты мира хватает, и то не всегда, на турнирах иного порядка за счастье — оказаться в медальной зоне. Только не надо выдавать это за достижение — с учетом замаха и раскрутки.

А то получается как с водкой «Белень­кая», рекламой которой периодически украшались борта одной из лучших арен мирового хоккея (о затраченной на подобный пиар сумме лучше даже не думать). Выпивать можно, но просыпаться без головной боли проблематично.

Головная боль — наличествует. Но только не у начальства, для которого все нормально и так…