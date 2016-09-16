21 сентября мы начинаем новый сезон лектория. У нас новый просторный зал, самые интересные лекторы и самые разные темы. Первая лекция кафедры истории пройдет уже в среду — Андрей Зубов (Andrey Zubov) прочитает лекцию на тему «Военные поселения — зачем их придумал Александр I». Регистрация на Timepad

К сожалению, у нас ограниченное количество мест, так что записывайтесь скорее! Через пару дней после лекции традиционно выложим видео-версию, следите за нашим youtube-каналом