Лекция А.Б. Зубова — «О военных поселениях Александра I»

Новый семестр кафедры истории «Новый газеты» открыл доктор исторических наук, профессор Андрей Борисович Зубов с лекцией о военных поселениях Александра I.

И в старой, и, конечно же, в советской России военные поселения, созданные под началом Аракчеева, всячески поносились и считались новым, изощренным инструментом крепостничества и рекрутчины. В действительности, они создавались императором Александром Павловичем с прямо противоположной целью. И не только создавались, но даже достигли в осуществлении этой цели некоторых успехов. Однако император Николай Павлович не пожелал продолжать начинание старшего брата. Какова же была первоначальная цель создания военных поселений? Об этом профессор Зубов рассказывает в своей лекции.