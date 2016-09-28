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161 Лекция А.Б. Зубова — «О военных поселениях Александра I»
Новый семестр кафедры истории «Новый газеты» открыл доктор исторических наук, профессор Андрей Борисович Зубов с лекцией о военных поселениях Александра I.
И в старой, и, конечно же, в советской России военные поселения, созданные под началом Аракчеева, всячески поносились и считались новым, изощренным инструментом крепостничества и рекрутчины. В действительности, они создавались императором Александром Павловичем с прямо противоположной целью. И не только создавались, но даже достигли в осуществлении этой цели некоторых успехов. Однако император Николай Павлович не пожелал продолжать начинание старшего брата. Какова же была первоначальная цель создания военных поселений? Об этом профессор Зубов рассказывает в своей лекции.
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Глеб Лиманский
Корреспондент «Новая ТВ»
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Анна Игнатенко
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