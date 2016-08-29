Мы спросили прохожих около станций «Кропоткинская» и «Ул. 1905 года», что они думают о сносимых постройках и где теперь планируют покупать кофе.

В ночь на 29 августа в Москве началась вторая волна сноса нелегальных построек. В список попали 107 построек. Всего было демонтировано 30,5 тыс. кв. м «самостроя», ранее 30 объектов добровольно снесли сами собственники.

Власти Москвы объявили о том, что собственникам сносимых объектов выплатят компенсации в размере от 51 тыс. руб. (при сносе городскими службами) до 55,5 тыс. руб. (при самостоятельном добровольном сносе) за каждый квадратный метр площади. У станции «1905 года» власти планируют установить фонтан.

При участии Надежды Мироненко