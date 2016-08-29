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171 Вторая волна сносов в Москве. Реакция москвичей
Мы спросили прохожих около станций «Кропоткинская» и «Ул. 1905 года», что они думают о сносимых постройках и где теперь планируют покупать кофе.
В ночь на 29 августа в Москве началась вторая волна сноса нелегальных построек. В список попали 107 построек. Всего было демонтировано 30,5 тыс. кв. м «самостроя», ранее 30 объектов добровольно снесли сами собственники.
Власти Москвы объявили о том, что собственникам сносимых объектов выплатят компенсации в размере от 51 тыс. руб. (при сносе городскими службами) до 55,5 тыс. руб. (при самостоятельном добровольном сносе) за каждый квадратный метр площади. У станции «1905 года» власти планируют установить фонтан.
При участии Надежды Мироненко
Интервьюеры
Анна Игнатенко
Продюсер
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Глеб Лиманский
Корреспондент «Новая ТВ»
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