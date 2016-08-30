Обращение кубанских фермеров к Путину

Тракторный марш кубанских фермеров на Москву разогнала полиция, участники арестованы. Теперь фермеры Нина Карпенко, Игорь Маслов и Александр Матвиенко обращаются к президенту Путину. Они просят его обратить внимание на коррупцию в Краснодарском крае, помочь задержанным трактористам, которые пытались защитить свою землю от агрохолдингов.