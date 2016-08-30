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419 Обращение кубанских фермеров к Путину
Тракторный марш кубанских фермеров на Москву разогнала полиция, участники арестованы. Теперь фермеры Нина Карпенко, Игорь Маслов и Александр Матвиенко обращаются к президенту Путину. Они просят его обратить внимание на коррупцию в Краснодарском крае, помочь задержанным трактористам, которые пытались защитить свою землю от агрохолдингов.
Интервьюеры
Анна Игнатенко
Продюсер
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Глеб Лиманский
Корреспондент «Новая ТВ»
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