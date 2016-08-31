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79 Тысячи детей в России не пойдут в школу 1 сентября
Комитет «Гражданское содействие» напоминает, что многие дети в России не пойдут в школу 1 сентября. Это — дети-беженцы, лица без гражданства и дети, у которых нет регистрации по месту жительства или легального статуса на территории РФ. В 2014 году Министерство образования выпустило приказ №32, который стал использоваться директорами школ в качестве обоснования отказа в приеме документов детей, у которых нет регистрации. Министерство образования не считает, что приказ может трактоваться таким образом, но и обратного не утверждает. По мнению Светланы Ганнушкиной, председателя Комитета, приказ противоречит 43 статье Конституции РФ. В ней сказано, что «каждый имеет право на образование».
С 19 августа 2016 года Ольга Васильева занимает пост министра образования РФ, и в Комитете выражают надежду, что она пересмотрит приказ №32 и проблема с доступом детей-беженцев и мигрантов к образованию будет решена.
Интервьюеры
Глеб Лиманский
Корреспондент «Новая ТВ»
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Анна Игнатенко
Продюсер
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