Сны Беслана. 12 лет после теракта

репортаже Елены Костюченко «Сны Беслана». Казбек Дзарасов, отец Аслана, погибшего в теракте в сентябре 2004-ого года показывает школу №1 корреспонденту «Новой газеты». Подробнее читайте вЕлены Костюченко «Сны Беслана».

1 сентября 2004-го Лена Гайтова шла в 6 «Б», а Настя Туаева — в 6 «Г». В их параллели погибло 28 человек. Они — лучшие подруги. Обе окончили московский ГУУ. Лена училась на госуправленца, Настя — на менеджера по туризму. Окончили в прошлом году. Родители обеих просили остаться в Москве. Обе вернулись в Беслан.