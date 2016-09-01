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250 Сны Беслана. 12 лет после теракта
1 сентября 2004-го Лена Гайтова шла в 6 «Б», а Настя Туаева — в 6 «Г». В их параллели погибло 28 человек. Они — лучшие подруги. Обе окончили московский ГУУ. Лена училась на госуправленца, Настя — на менеджера по туризму. Окончили в прошлом году. Родители обеих просили остаться в Москве. Обе вернулись в Беслан.
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