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250 Сны Беслана. 12 лет после теракта

01.09.2016 Теги: беслан, память, теракт
Казбек Дзарасов, отец Аслана, погибшего в теракте в сентябре 2004-ого года показывает школу №1 корреспонденту «Новой газеты». Подробнее читайте в репортаже Елены Костюченко «Сны Беслана».
 

1 сентября 2004-го Лена Гайтова шла в 6 «Б», а Настя Туаева — в 6 «Г». В их параллели погибло 28 человек. Они — лучшие подруги. Обе окончили московский ГУУ. Лена училась на госуправленца, Настя — на менеджера по туризму. Окончили в прошлом году. Родители обеих просили остаться в Москве. Обе вернулись в Беслан.


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Сны Беслана. 12 лет после теракта
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