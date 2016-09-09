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136 Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Мать пятерых несовершеннолетних детей Лариса Дроздова, которая уже вторые сутки стоит одиночным пикетом у входа в московскую мэрию, объявила сухую голодовку
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Глеб Лиманский
Корреспондент «Новая ТВ»
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Дмитрий Ребров
корреспондент
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Мать пятерых детей объявила сухую голодовку у мэрии Москвы
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