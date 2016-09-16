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204 Наука требует денег: «протестная неделя» академиков РАН
Продолжается «протестная неделя» работников Российской академии наук. 15 сентября в Москве прошло чрезвычайное собрание академиков и членов профсоюза РАН. Акции протеста связаны с сокращением расходов на науку, массовыми увольнениями и снижением зарплат сотрудников академии наук. Подробности читайте в материале Анны Бессарабовой.
При участии Анастасии Шаблинской
Интервьюер
Али Османов
видеоредактор
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