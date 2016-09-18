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38 Выборы 2016
День выборов в Монино, Ногинский район, Московская область глазами корреспондента «Новой газеты» Екатерины Фоминой
Кандидат от «Яблока» Андрей Заякин заметил нарушение на двух избирательных участках в Якутии, где он выдвигается в депутаты
(видео: Никита Гирин / «Новая газета»)
В Москве сотрудники полиции и МЧС огородили дом номер 4 по Армянскому переулку, где находится УИК. Были сообщения о заложенной бомбе, но они не подтвердились, а провокатор, который угрожал взрывом был задержан полицией
(Видео: Евгений Ширяев / «Новая газета»)
Зампредседателя Государственной Думы Сергей Неверов призывал пресекать провокации на выборах
(видео: Анна Байдакова / «Новая газета»)
Роман Удот, сопредседатель движения «Голос» — о количестве нарушений в День выборов по сравнению с 2011 годом
(видео: Вера Юрченко / «Новая газета»)
Космонавт Максим Сураев не верит в фальсификации (видео: Анна Байдакова / «Новая газета»)
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Корреспондент «Новая ТВ»
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