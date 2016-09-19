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185 «Кандидат из табакерки». Андрей Заякин на выборах в Якутии
Физик Андрей Заякин идет в депутаты Госдумы по одномандатному округу в родной Якутии. Ему помогает эвенкийский композитор Валерий Шадрин. В «день тишины» они выкапывают морковку, а 18 сентября заклеивают портреты первых лиц на избирательных участках... Какой процент получит основатель «Диссернета» в самом большом регионе России? Алгебра и гармония против жуликов и воров. Наш корреспондент Никита Гирин — с места событий
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Никита Гирин
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