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54 Российский цирк застрял на границе с «ДНР»

27.09.2016 Теги: граница, днр, животные, искусство

Читайте специальный репортаж Екатерины Фоминой с места стояния цирка.


1 комментарий

0
Макар Следопытов , 27 сентября 2016 в 14:36
Нечего цирку в зоопарке делать...
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