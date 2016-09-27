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54 Российский цирк застрял на границе с «ДНР»
Читайте специальный репортаж Екатерины Фоминой с места стояния цирка.
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Екатерина Фомина
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Корреспондент «Новая ТВ»
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