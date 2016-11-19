Зарплата в конверте

Зарплату директора «Почты России» Дмитрия Страшнова увеличат до 10 млн рублей. Такой приказ подписал министр связи Николай Никифоров. (Сам он, по декларации за 2015 год, получает около 480 тысяч рублей.) Конкретной суммы в приказе нет, он регулирует соотношение зарплаты руководителя и средней зарплаты рядовых сотрудников. Ну как в мультфильме про удава и попугаев. Вот определили, что в одном директоре «Почты России» будет 500 почтальонов.

Дмитрий Страшнов. Фото: РИА Новости

Средняя зарплата почтового работника в 2015 году составила 18 800 рублей, а в этом году должна превысить 20 тысяч. (Все это, конечно, бессердечная арифметика. Например, в селе Ижевском Рязанской области почтальоны существуют на 4800 рублей. Как им это удается — читайте в заметке «Жители-испытатели».) Пятьсот раз по 20 тысяч — вот и 10 млн. А в год все 120. Это почти 2 млн долларов из «дела Улюкаева».

Приказ, по всей видимости, был подготовлен из-за недавней проверки Генпрокуратуры. Там заметили, что прежнее официальное вознаграждение Страшнова не бьется с его фактическими доходами. В 2014 году директор «Почты России» получал по бумагам 310 тысяч рублей, но за год — это выяснила прокуратура — каким-то образом накопил 95 млн. В контракте менеджера не был указан норматив, по которому компания рассчитывает его зарплату. Сейчас министр Никифоров это исправил, «легализовал» 120 млн годовых для директора «Почты». Президент другой системообразующей корпорации — РЖД — Олег Белозеров заработал в 2015 году 86 млн.

Этим летом «Новая газета» в очередной раз повторяла легендарный эксперимент Анатолия Рубинова «Меченые атомы». Наши собственные корреспонденты в регионах и за границей, от Вашингтона до Петропавловска-Камчатского, отправили на мой домашний адрес по письму (а некоторые и посылку). Но лишь одно — из татарской деревни Васильево — пришло по нормативу, который установлен самой «Почтой России». Остальные 14 шли в два раза дольше положенного, а письмо из ближайшего к Москве города, Санкт-Петербурга, и вовсе потерялось. (Нужно сказать, что после публикации того материала компания попросила прислать ей фотографии почтовых штампов, чтобы выяснить, где и почему задержались конверты.)

Тут кстати вспомнить письмо нашего украинского собкора Ольги Мусафировой. Она передавала, что оклад руководителя «Укрпошты» Игоря Смилянского составляет 333 тысячи гривен в месяц (около 880 тысяч рублей). А если «Укрпошта» будет преуспевать, зарплата гендиректора может вырасти до 60 тысяч долларов (3 млн 900 тысяч рублей). Зарплата рядового украинского почтальона, писала Мусафирова, составляет «грязными» 2137 гривен (около 5600 рублей).

«Представляешь? — возмущалась Ольга. — А сколько платят начальнику «Почты России», тебе известно?»

Теперь известно — в два с половиной раза больше.

Дмитрий Страшнов возглавил «Почту» в 2013 году. До этого руководил российским офисом телекоммуникационной компании TELE2. «Ведомости» приводят слова федерального чиновника, который так объясняет зарплату Страшнова: он первоклассный менеджер, и его вознаграждение должно быть конкурентным. С этим не так-то легко согласиться, если бывать в почтовых отделениях: оттуда скорее хочется пожелать, чтобы менеджер получал свою большую зарплату в конверте — и почтой.