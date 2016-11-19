Суверенное

Исполняется лесенкой, патетически, тем рокочущим басом, каким раньше на партсъездовских концертах читались «Стихи о советском паспорте».

Виват, Россия!

Враг остался с носом.

Настал триумф,

Каких не видел свет.

На Ина! Угу!

Рацию к пиндосам

Позвали нас,

А Порошенку нет.

Какой нам прок

В системном либерале!

Прошел их час,

Накрылась их среда.

Их пошакалить

У посольств пускали,

А патриотов

Пустят вон куда!

Реванш, реванш!

Как предсказал Межуев.

Восторг, восторг!

Пустили на порог!

(Кто он такой?

Он политолог видный*

И публицист,

И вообще пророк).

О мудрый Трамп!

Гордись успехом скорым.

Бей левых!

Достоевского читай!

Назначил нас

Любимым он партнером,

И мы теперь

Визжим, как Гюльчатай.

Какой для пьянки

Повод, боже правый!

За все терзанья

Отыгрыш какой!

Чуть нас назвал

Обама сверхдержавой —

И эта новость

Первою строкой!

Что санкции?

Ты видишь, это глупо.

С Россией, дон,

Методика проста:

Ты нас погладь,

Ты кинь нам кость от супа —

И мы тебе

Оближем все места!

Петр Саруханов / «Новая газета»

Пусть видит мир,

От зависти потея,

Каков реальный

Суверенитет!

На встрече с Трампом

Вкусного коктейля

Мы пососем,

А Порошенко нет!

Нам разрешили

Эру перегибов,

Какой мы ждали

Все шестнадцать лет.

Теперь за яйца

Всех своих сислибов

Повесим мы,

А Порошенко нет!

Мы салютуем

Звездчатому флагу,

Мы шлем Конгрессу

Пламенный привет!

С годами, может,

Даже и в Гаагу

Нас пригласят.

А Порошенко — нет.

* Что-то не то с рифмой. Совсем либералы от страха с ума сошли.

