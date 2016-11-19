Суверенное

Дмитрий Быковобозреватель
Исполняется лесенкой, патетически, тем рокочущим басом, каким раньше на партсъездовских концертах читались «Стихи о советском паспорте».
Виват, Россия!
Враг остался с носом.
Настал триумф,
Каких не видел свет.
На Ина! Угу!
Рацию к пиндосам
Позвали нас,
А Порошенку нет.
Какой нам прок
В системном либерале!
Прошел их час,
Накрылась их среда.
Их пошакалить
У посольств пускали,
А патриотов
Пустят вон куда!
Реванш, реванш!
Как предсказал Межуев.
Восторг, восторг!
Пустили на порог!
(Кто он такой?
Он политолог видный*
И публицист,
И вообще пророк).
О мудрый Трамп!
Гордись успехом скорым.
Бей левых!
Достоевского читай!
Назначил нас
Любимым он партнером,
И мы теперь
Визжим, как Гюльчатай.
Какой для пьянки
Повод, боже правый!
За все терзанья
Отыгрыш какой!
Чуть нас назвал
Обама сверхдержавой —
И эта новость
Первою строкой!
Что санкции?
Ты видишь, это глупо.
С Россией, дон,
Методика проста:
Ты нас погладь,
Ты кинь нам кость от супа —
И мы тебе
Оближем все места!
Пусть видит мир,
От зависти потея,
Каков реальный
Суверенитет!
На встрече с Трампом
Вкусного коктейля
Мы пососем,
А Порошенко нет!
Нам разрешили
Эру перегибов,
Какой мы ждали
Все шестнадцать лет.
Теперь за яйца
Всех своих сислибов
Повесим мы,
А Порошенко нет!
Мы салютуем
Звездчатому флагу,
Мы шлем Конгрессу
Пламенный привет!
С годами, может,
Даже и в Гаагу
Нас пригласят.
А Порошенко — нет.
* Что-то не то с рифмой. Совсем либералы от страха с ума сошли.