Франция выбирает противника для Марин Ле Пен

Во Франции сегодня — первый тур «праймериз» по выбору кандидата в президенты от правых. Если верить социологическим выкладкам, именно победитель этого отбора с большой долей вероятности и возглавит страну в мае 2017 года. Два из трех главных фаворитов «праймериз» — страстные адепты сближения с Владимиром Путиным.

Зачем эти «праймериз»

Это первые «праймериз» в истории французских правых; они должны были провести их хотя бы для того, чтобы не допустить полного внутреннего раскола: тяжеловесы из партии «Республиканцы» (Саркози и Жюппе; Саркози и Фийон) выносят другу друга с большим трудом, и никак не могли бы прийти к соглашению по выбору единого кандидата.

В то же время, если у правых не будет единого кандидата, они, с большой вероятностью, проиграют президентские выборы — и проиграют, скорее всего, ультраправой Марин Ле Пен.

Для проведения «праймериз» по всей стране открыли 10228 участков, для участия в голосовании нужно заплатить 2 евро и подписать «хартию о смене власти», в которой сообщается, что избиратель «разделяет ценности республиканских правых и центристов».

Судебное прошлое против судебного будущего: кто участвует в «праймериз»

Формально кандидатов семь, из них шансы на победу имеют три.

В течение почти всей кампании безоговорочным лидером, согласно соцопросам, являлся 71-летний мэр Бордо Ален Жюппе (ранее — премьер-министр и глава различных министерств: бюджета, экологии, обороны и иностранных дел).

Жюппе играет «мудрого» объединителя и примирителя всех французов и принципиально отказывается заниматься ультраправым популизмом: поэтому за него могут проголосовать и сторонники левых ценностей.

Кроме того, за него «выступит» «тень Жака Ширака» (согласно сентябрьскому опросу, так считают 8 из 10 французов): почти всю свою карьеру Жюппе был подручным самого популярного президента Пятой республики.

Верность Жюппе своему «наставнику» подтверждалась много раз — особенно на суде по делу о создании в мэрии Парижа фиктивных рабочих мест (когда Ширак был мэром). В 2004 году Жюппе получил по этому делу два года условно, но ни словом не выдал своего шефа.

Это дело в какой-то мере стало «общим» еще и для Жюппе, и его нынешнего главного противника: в 2010 году Саркози, который тогда возглавлял правую партию «Союз за народное движение» (ныне — «Республиканцы») откликнулся на просьбу Бернадетт, жены Ширака, и сделал так, что партия заплатила за него 1 млн евро компенсации мэрии Парижа.

Тем не менее, Ширак так никогда и не изменил свое мнение о Саркози, которого он считает «предателем». (Накануне выборов 1995 года Саркози перебежал от Ширака в лагерь противника, который считался более выигрышным кандидатом — Ю. С.).

«В Саркози надо вступить левой ногой, это приносит счастье», — говорил Ширак.

Против 61-летнего Саркози играют и другие факторы: во-первых, он уже был президентом, и у большинства французов об этом плохие воспоминания; во-вторых, за ним тянется шлейф уголовных расследований, самое противное из которых — дело о возможном финансировании его президентской кампании 2007 года деньгами Каддафи.

В четверг, во время последних теледебатов перед «праймериз», Саркози открестился от денег Каддафи очень неуклюже. Точнее, совсем не открестился. Вместо того чтобы четко заявить, что знать не знает ни о каких миллионах, бывший президент спросил у журналиста Пюжадаса, не стыдно ли ему задавать такие «гнусные» вопросы.

62-летний усердный католик Франсуа Фийон, отец 5 детей, человек с самой «презентабельной» внешностью, политик, за которым пока не числится ни одного дела, на этом фоне выглядит кристально чистым.

Не считать же грехом тот факт, что когда Фийон был премьером, он предпочитал летать к себе домой (230 км от Парижа) исключительно на самолете. В то время как поезд приезжает туда за 1 час 20 минут. На государственном самолете летала и жена Фийона. В прессе появлялись сведения и о том, что и Франсуа, и Пенелопа немало потратили на свои авиаперелеты не только из госбюджета, но и из кассы «родной» правой партии.

Но все это формально не было запрещено, так что пока Жюппе, кивая на Саркози, говорит, что «лучше иметь судебное прошлое, чем судебное будущее», Фийон, поднимая «брежневские» брови, заявляет: «Кто хоть на миг мог бы представить Шарля де Голля под следствием?».

Против Фийона, конечно, играет то, что сам он пять лет был премьер-министром при Саркози. Но он говорит, что тогда была необходимость выполнить программу другого президента, а сейчас у него своя, созвучная времени, президентская программа.

Что касается их отношений с Саркози, то теперь они друг друга просто ненавидят.

Зато они любят одного и того же человека.

Двое против одного: какие шансы на победу у сторонника Путина

И Фийон, и Саркози являются активными сторонниками «сближения с Путиным» и обвиняют Олланда в том, что тот якобы не смог выстроить с ним отношения. И тот, и другой — поддерживают позицию «крымнаш» и говорят о необходимости снятия санкций.

И хотя Фийон для Путина — друг, а Саркози — вероятно, не очень надежный союзник, но победа любого из них для российского лидера предпочтительнее, чем выигрыш Жюппе.

Жюппе не признает аннексию Крыма, призывает к полному выполнению Минских соглашений, считает, что Башар Асад должен уйти и называет бомбардировки Алеппо «военным преступлением». «Россия — великая страна, но в определенный момент нужно не бояться сказать Путину: "стоп". Мы не аннексируем соседей», — заявлял Жюппе, подчеркивая при этом, что не является русофобом.

Т.е. правый кандидат Жюппе смотрит на поведение хозяина Кремля ровно под тем же углом, что и «социалистический» президент Олланд.

Более взвешенную позицию занимает Жюппе и по другим вопросам: 71-летний политик играет роль умудренного опытом противника «ситуативных решений», пока его главные конкуренты пытаются перетянуть голоса ультраправых. Саркози уже прозвали «маленьким Трампом», Фийон в разгар кампании выпустил книгу с многообещающим названием «Победить исламский тоталитаризм».

А пока ему нужно победить Саркози и Жюппе.

Ну, а Жюппе нужно было бы победить в себе тотального зануду — но это уже, конечно, делать поздновато.

Кто победит на праймериз

Предсказать результаты практически невозможно. Во-первых, как уже было сказано, раньше французские правые не проводили «праймериз» (да и левые проводили всего раз — в 2011 году). Поэтому совершенно не ясно, сколько людей решит в них участвовать. Вероятность случайного результата чрезвычайно велика: даже если предположить, что в этот раз на «праймериз» придут не 3 миллиона человек (как к левакам пять лет назад), а 5 — это все равно всего около десяти процентов избирателей. Поэтому чрезвычайно важно еще и то, какие именно люди придут. Одно дело, если стройными рядами явятся, в основном, сторонники жесткой правой линии (в числе которых большинство — это те, кто тяжело пережил поражение Саркози в 2012 году). Другое дело, если в выборы активно вмешаются левые избиратели.

Еще одна неизвестная: как посчитают. «Праймериз» проведет не МВД, как это обычно бывает на французских выборах, а члены партии. Которую вплоть до начала праймериз возглавлял Николя Саркози.

В любом случае, второй тур (27 ноября) можно предсказать с большой вероятностью. Согласно опубликованному газетой «Монд» пятничному опросу (при всей его условности), к финишной прямой опытные правые политики пришли ноздря в ноздрю: за Фийона готовы проголосовать 30%, за Жюппе и Саркози — по 29%. Так что как минимум у одного из «друзей Путина» должен остаться шанс на продолжение борьбы.

А дальше, весной 2017 года, основным соперником правого кандидата на президентских выборах должна стать Марин Ле Пен. Тоже не чужой Кремлю человек.

Впрочем, учитывая тотальное разочарование французов в любых старых политиках, все эти теоретические расклады могут быть разрушены «человеком из ниоткуда». Но об этом мы поговорим после завершения правых «праймериз».

Предварительные результаты первого тура — уже сегодня поздно вечером.

Париж