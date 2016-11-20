Путч, говорят

Россию — ​прямо ли, косвенно ли, — ​но обвинили в организации теракта в Черногории с целью устранения руководящего там 25 лет бессменного лидера Мило Джукановича. Для чего из России с территории Сербии вроде бы были засланы «вежливые люди». Однако теракт провалился, и якобы секретарь Совбеза Николай Патрушев секретно вывозил из Сербии двух российских спецслужбистов на своем самолете. Обо всем этом миру рассказала британская «Гардиан».

Мария Захарова, представитель МИД России, произнесла гневную отповедь: не вывозил никого Патрушев, а его визит был запланирован задолго до событий. На самом деле можно и согласиться: вброс выглядит более чем странно: зачем секретарю Совбеза вытаскивать двух опростоволосившихся агентов, тем более что и в Сербии подтвердили — ​никого они не ловили.

Приходится признать: жирную медийную утку откармливали разные стороны. Особенно резонансной была новость о том, что следствием выявлены два российских путчиста-националиста, которые, купив полицейскую униформу, собрались с помощью нанятых сербов устроить беспорядки на улицах, чтобы потом, пока зевает охрана, пробраться в резиденцию премьер-министра и, возможно, там его застрелить.

Эти двое заговорщиков — ​Эдуард Широков и Владимир Попов — ​будто бы действовали совместно с сербским националистом Александром Синджеличем, и вся эта компания наняла бывшего шефа жандармерии Сербии Бранислава Дикича. Об этом в пятницу заявило черногорское следствие.

Как все начиналось

Подгорица, столица экс-югославской страны Черногории, в коммунистические времена носившая имя генсека компартии Иосипа Броз Тито — ​Титоград, — ​стала основной ареной борьбы за маленькую балканскую республику. Население страны — ​не более 630 тысяч человек, включая постоянно проживающих граждан России, а площадь примерно равна половине Крыма. Однако именно Черногория заняла в последние месяцы топы европейских новостей.

В 2006-м начался бум вложений в недвижимость и промышленные активы Черногории. Основными инвесторами и покупателями жилья стали российские предприниматели. А неразвитость туристической инфраструктуры поначалу компенсировалась неприхотливостью российского туриста: в тот период Черногория успешно конкурировала с Турцией и Египтом.

В итоге — ​примерно 1,2 миллиарда евро вложений со стороны России в экономику Черногории за десять лет. Сумма гигантская, очевидно, что ВВП республики в львиной своей части формировался за счет средств из России. Впрочем, это только видимая часть. Эксперты отмечают: Черногория в нулевых только вышла из состояния фактического офшора.

Начало экономического бума по странному совпадению синхронизировалось с окончательным разделением последнего постюгославского объединения — ​Союза Сербии и Черногории (СИЧ). Оппозиция, проигравшая с очень малой нехваткой голосов, обвинила лидера республики Джукановича в нечестной организации референдума о независимости республики за счет денег российского бизнеса. Россия итоги референдума признала первой.

В это же время лидер правящей партии Мило Джуканович провел успешные переговоры с российскими олигархами, в том числе Олегом Дерипаской, в результате которых Комбинат алюминия Подгорица (КАП) был продан за сумму 65 миллионов евро. Кроме Дерипаски в Черногории засветились и другие россияне: в местной прессе называются фамилии Лужкова, Батуриных, Полонского, команды Ходорковского и других. Черногория — ​идеальное место для переговоров: тот же Дерипаска встречается на яхте с Ротшильдом, регулярно появляются яхты Романа Абрамовича и Андрея Мельниченко. Фигурам поменьше из России в Черногории несть числа.

В межгосударственных отношениях все развивалось поначалу прекрасно. Мило Джуканович съездил в Сочи, в Бочаров Ручей, чтобы лично подтвердить президенту Путину свою приверженность прокремлевскому курсу. И российский бизнес начинает вкладывать в инфраструктуру страны.

Сицилианская защита

Тем временем прокурор Италии подтвердил существование уголовного дела, возбужденного в отношении премьера — ​президента (ротация должностей в моде!) Джукановича. Со слов прокурора Джузеппе Шелзи, имеется два доказанных эпизода контрабанды сигарет с участием черногорского лидера, а обвинительное заключение, состоящее из 409 страниц, готово к рассмотрению в любой момент. Но уголовное дело было приостановлено в связи с дипломатической неприкосновенностью политика (но не прекращено), хотя прокурор и считает Джукановича главным боссом балканской мафии. Как бы то ни было, Джуканович оказался на прочном крючке.

Джуканович — ​харизматичный политик из титовских комсомольцев, и на его шалости с подпольным бизнесом в России готовы были закрыть глаза. Для самого прагматика Мило Россия — ​отличное прикрытие, а ее территория — ​единственное (кроме Китая) место, куда не дотягиваются руки западных спецслужб. Тем более что еще не расследованные смерти оппозиционных журналистов и публицистов особо не волновали ни Запад, ни Россию. И пусть оппозиция шумит по поводу продажи и алюминиевого комбината Дерипаске, и парка Завала под застройку Полонскому якобы по заниженной цене, и по поводу будто бы существующих скрытых сумм сделок (по первой — ​около четверти миллиарда евро, по второй — ​40 миллионов).

Однако в России недооценили зависимость Джукановича от его прошлых грехов и западного следствия, тем более что избирателя невозможно обманывать бесконечно, особенно в то время, когда республику накрывают безработица и нищета.

Кемская волость? Забирайте!

Когда правящая партия Черногории заявила о планах евроатлантической интеграции — ​в России никто ничего поначалу не понял. Посол Яков Герасимов заявил, что Россия-де не очень хочет НАТО, но уважает выбор черногорского народа.

Дальше — ​больше. Джуканович отказался выполнять обязательства перед отдельными российскими инвесторами. Поездка к Путину с попыткой объясниться закончилась лишь трехчасовым ожиданием в приемной российского президента. Премьеру дали понять, что терпеть ненадежного партнера здесь не намерены.

Новый российский посол Андрей Нестеренко высказывается более решительно: Россия уважает выбор народа, выраженный законным способом, — ​то есть без референдума никак. И Подгорицу заполнили антироссийские баннеры, разразилась дипломатическая война нот. Нестеренко чуть не оказался в президиуме одной из эмигрантских организаций россиян, члены которой обосновывали необходимость переворота в России, и посла отозвали.

Совсем новый посол — ​Сергей Грицай — ​известен только одним: его не слышно и не видно. Так что в итоге никакого дипломатического курса России в Черногории не случилось. Что повлекло финансовые риски для десятитысячной русской диаспоры. Деньги и мультимиллионеров, и учительниц с квартиркой для жизни на пенсии оказались под угрозой. И вот уже начинаются судебные процессы по алюминиевому комбинату Дерипаски и жилому комплексу «Миракс Групп» Полонского.

У обоих предпринимателей появились проблемы с правительством Черногории. В случае с «Мираксом» история напоминала классический рейдерский захват: сейчас комплексом Полонского управляет компания «Дуклей Гарденс» во главе с гражданином США, строителем баз НАТО Наумом Эмильфарбом. А заявленная сумма компенсации Дерипаске — ​как раз 300 миллионов, что совпадает с обсуждаемой в кулуарах суммой «невидимой части» сделки. Только выплачивать ее придется не Джукановичу, а предбанкротному правительству Черногории (несмотря на золотой дождь из России, правительство умудрилось загнать республику в долги перед международными банками почти на два годовых бюджета).

Отыгрыш

Политический и экономический торг долго не выходил в публичное пространство — ​пока в Черногорию не зачастили генсеки НАТО, а потом пожаловал британский принц Чарльз. Европа точно подметила слабую точку: у России нет гарантий мощным инвестициям, можно отыграть позиции.

2015 год. Разгар политического кризиса вокруг Крыма и Украины. Черногорию неожиданно делают наблюдателем в НАТО и обещают полноправное членство (при слабом протесте Меркель и ряда других европейских лидеров, считающих черногорского лидера Джукановича откровенным жуликом).

Тем временем российские инвестиции в строительство и туризм (благодаря кризису) упали катастрофически. Начались массовые протесты, которые сопровождались жестокими разгонами с бронетехникой и слезоточивым газом — ​зима 2015–2016-го выдалась бурной. В блогах ползли слухи: премьер Джуканович провел более суток в самолете с экипажем — ​готовился бежать, но в приеме самолета отказали все страны, кроме Британии.

Премьер Джуканович перешел к открытой конфронтации с Россией, заявляя в интервью, что курс на вступление в НАТО он не изменит. Объяснить эту позицию просто: российская сторона, вкладывая деньги в Черногорию, играла на повышение, а тут намечается эффективная игра на понижение, предполагающая возможность для тех же британцев скупать за копейки настроенное россиянами.

И Черногория поддерживает европейские санкции против России. Россия отвечает игнором и заявлениями МИДа: о необходимости все-таки провести референдум и о неадекватном применении силы при разгоне протестов.

Ответный ход

И тут зашептались черногорские кофейни: неужели правда? Да, подтвердилось: неожиданно с визитом на частном борту прилетает министр обороны России Сергей Шойгу. Встреча с премьером была короткой, на частной вилле. Какие были предъявлены аргументы — ​неизвестно, но, судя по всему, Джуканович имел бледный вид.

Забузила и премьерская партия: политики выразили желание вести переговоры с оппозицией о смене главы правительства.

После Шойгу (уже с публичным частным визитом) из России прибывает Сергей Лавров. Министр иностранных дел покатался на яхте и провел множество переговоров, суть которых: пусть судьбу премьерского кресла и евроатлантической интеграции решит сам народ Черногории — ​на референдуме.

Октябрь 2016 года, выборы в парламент Черногории. Оппозиционные партии сумели объединиться в антипремьерский блок — ​Демократический фронт — ​и чудесным образом, имея рейтинг по отдельности не более 3%, вместе подошли к 60% голосов. Явка же на выборах достигла 74%. Местная пресса пишет: помощь со стороны России оппозиции все-таки пришла.

Выборы шли с мощным административным давлением: госслужащие отчитывались о поданных голосах, родовые кланы давили на своих членов, видеосъемками нарушений завалили блоги, зафиксирован подкуп избирателей, бесплатные чартеры для проживающих в Италии черногорцев… Но ничего не помогало. Экзитполы предсказывали разгромное поражение правящей партии.

Шоу плохих актеров

Настало время последнего резерва премьера — ​провокации. Бывший шеф жандармерии Сербии Бранислав Дикич был готов: ранее его много раз заставали при неформальных контактах с премьером Джукановичем. И двадцать человек «военной» наружности вместе с Дикичем были арестованы в ночь подсчета голосов. Арестованные дружно давали признательные показания (сербские СМИ пишут о гонораре в сто тысяч евро за самооговоры), а официальные власти сразу же заявили о раскрытом теракте. Буквально в этот же день последовал еще один вброс — ​о российском следе. Якобы Кремль прислал аж 20 бравых сербов, из оружия у которых нашли пару-тройку «криптотелефонов (!)«Йота».

Всего же, по мнению прокурора Черногории Миливое Катнича, ожидалось участие несметных легионов путчистов — ​60 человек. А через несколько дней прокурор предъявил и новые вещдоки: фото каких-то коридоров, заваленных амуницией, имеющейся на любом складе униформы ОМОНа, СОБРа или SWAT — ​с таким снаряжением «террористы» были бы способны на драку в дискотеке, но никак не на захват власти.

Однако эффект от вброса был реализован: он отвлек внимание от прямой подтасовки голосов, и в результате правящая партия, вопреки объективным опросам, накинула себе процентов до 20 голосов, обойдя оппозицию на пару мест в парламенте.

Что же касается судьбы Джукановича, то вряд ли она будет интересна кому-то через полгода. Важным остается другой вопрос: может ли Россия выстроить внешнюю политику на Балканах так, чтобы к ней появилось доверие, тем более что попытки сотрудничать со столь сомнительными политиками, как Джуканович, этого доверия не добавляют?

Вениамин Стрига —

специально для «Новой»