На выборах в Приднестровье лидирует «Единая Россия»

В пятницу Центральная избирательная комиссия Молдавии опубликовала окончательные итоги второго тура выборов президента страны. За победителя, пророссийского кандидата от Партии социалистов Игоря Додона, проголосовали 52,18% избирателей, за его соперницу, кандидата от проевропейской партии «Действие и солидарность» Майю Санду,— 47,64%.

Между тем политический сезон на другом берегу Днестра только начинается: 11 декабря президентские выборы пройдут в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. И если в Молдавии жители голосовали не столько за президента, сколько за вектор развития — ​в сторону России или в сторону ЕС, — ​то все годы существования Приднестровья выбор неизменен: за Россию — ​или за Россию. Впрочем, интрига все-таки остается: в этот раз ставку на конкретного кандидата Россия не сделала, и исход выборов в полумиллионной республике пока непредсказуем.

Всего кандидатов семь. Нынешний президент республики Евгений Шевчук, председатель Верховного совета, бывший министр МВД Вадим Красносельский, бывший глава МВД Геннадий Кузьмичев, депутат парламента Олег Хоржан, бывший председатель Конституционного суда Владимир Григорьев, прокурор Александр Дели и предприниматель Ирина Василакий.

Главных претендентов двое. Согласно августовскому опросу российского ВЦИОМа (других не было), президента Евгения Шевчука готовы поддержать 11–14% жителей республики, Вадима Красносельского — ​24–25%. Как уверены аналитики, шансов у остальных кандидатов нет, зато между двумя главными развернулась серьезная политическая борьба.

Бастионом Вадима Красносельского стал Верховный совет. Последние месяцы и он, и депутаты активно критиковали политику президента, говорили про системный кризис исполнительной власти, падение экономики на 12% и непрозрачность финансовой системы.

В ответ президент обвинил парламент в блокировании его законодательных инициатив и подконтрольности «крупному монополисту». Под ним президент имел в виду холдинг «Шериф». В Приднестровье «Шерифу» принадлежит сеть супермаркетов, автозаправок, мобильный оператор, телеканал, футбольный клуб, спорткомплекс, несколько заводов — ​в общем, примерно половина республики. В Приднестровье уверены, что кандидатура Вадима Красносельского выдвинута именно «Шерифом». Об этом же не устают сообщать центральные, подконтрольные президенту телеканалы. Красносельский в ответ использует принадлежащий «Шерифу» телеканал ТСВ.

При этом в республике, благосостояние которой напрямую зависит от финансирования России, главную ставку оба кандидата делают на дружбу с большим соседом.

В июле партия «Шерифа» «Обнов­ление», с которой связаны Ва­дим Красносельский и большинство депутатов, стала официальным партнером партии «Единая Россия». Теперь Тирасполь завешан рекламными щитами со слоганом: «Народная программа Красносельского — ​программа «Единой России». Прием населения кандидат Красносельский ведет в городском штабе «Единой России».

Параллельно с ним в сентябре Евгений Шевчук подписал указ о том, что законодательство Приднестровья должно быть приведено в соответствие с правовой системой России. Решения органов власти, не соответствующие российским, будут считаться «не подлежащими применению». Естественно, «противоречащими законодательству РФ» в октябре уже были объявлены предложения Верховного совета.

Один из важнейших вопросов, который придется решать будущему президенту — ​кем бы он ни был, — ​касается будущего статуса непризнанной республики.

Новый президент Молдовы Игорь Додон еще во время предвыборной кампании призвал приднестровцев «смириться с тем, что их никогда не признают и они не станут субъектом РФ», а после избрания объявил, что собирается разрешить приднестровский конфликт путем федерализации Молдовы, чтобы Приднестровье смогло вернуться в родную гавань как часть федерации.

Ответ Евгения Шевчука и Вадима Красносельского был мгновенным. Оба кандидата заявили, что на присоединение к Молдове на условиях федерализации никогда не пойдут. Кандидаты отлично понимают: за кого бы ни голосо­вали избиратели, они будут голосовать за Россию.

Репортаж из предвыборного Приднестровья и, надеемся, интервью с обоими главными кандидатами в президенты читайте в одном из ближайших номеров «Новой газеты».