Скрепой по коррупции

Десять последних дней мы живем в Индии при коммунизме. В смысле, что совсем без наличных денег. А поскольку Индия — страна исключительно наличных платежей, мы нигде ничего и не платим. Приходим в продовольственный магазин, набираем продуктов, говорим: «No money!» — и выразительно смотрим на продавца. Продавец с неподдельным пониманием кивает и отпускает с миром: «No problem!»

Такой же сценарий мы реализуем в кафе, фруктовых лавках, хозяйственных магазинах, аптеках, на рынках и в киосках мобильных операторов: берем, что нужно, и No money! — no Problem! Знал бы я, что такое возможно, гораздо бодрее вступал бы в комсомол в годы школьной юности.

Нашей скромной бытовой удачей мы обязаны заботе премьер-министра Нарендры Моди — лидера партии традиционных ценностей «Бхаратия Джанати», который вечером 8 ноября неожиданно поведал нации о незамедлительном (в ближайшую полночь) выведении из обращения двух самых крупных купюр: 500 и 1000 рупий (приблизительно 500 и 1000 рублей по текущему курсу).

Свершилось это благое дело ради борьбы с «финансированием терроризма фальшивыми банкнотами и использованием этих денег для подрывной деятельности: шпионажа, нелегального ввоза в Индию оружия, наркотиков и прочей контрабанды».

Эффект от ошеломляющего удара по «черным деньгам» оказался тем более потрясающим, что купюры номиналом в 500 и 1000 рупий составляют 86% всей наличной денежной массы страны, в которой наличные расчеты составляют 87% всех транзакций.

Банки заблаговременно о «реформе» не знали, поэтому в среду, 9 ноября, банкоматы оказались закрыты, в четверг им разрешили выдавать по 2 тысячи рупий в день, а в пятницу — сумма удвоилась.

Что касается наличных сбережений, хранимых, разумеется, в тех самых 500 и 1000-рупиевых купюрах, то их разрешили отнести в банки и зачислить на свой счет до 30 декабря. Снимать со счета можно также 4 тысячи рупий в день.

Небольшая проблема: только у 27% индийских деревень есть отделения банков в радиусе 5 километров, а у большинства жителей этих деревень никаких банковских счетов отроду не водилось, испокон веку они жили исключительно в сфере наличных отношений.

Еще одна небольшая проблема: 9 ноября стало известно, что все депозиты в банке, превышающие 250 тысяч рупий, подлежат налогообложению и 200-процентному штрафу в случае, если обнаружится «расхождение с декларированными доходами».

Индийский народ со стоическим пониманием отнесся к сокрушительному удару по терроризму, нанести который Нарендра Моди обещал еще на заре своей избирательной кампании. Миллионы рядовых граждан дисциплинированно и безропотно выстаивают в эти дни во многочасовых очередях у банкоматов (там, где есть наличность) и, дабы скоротать время, эмоционально выражают поддержку и одобрение заботе властей предержащих.

Нам, скромным туристам, сегодня стало неудобно за частную коммунистическую нирвану, поэтому мы попытались добыть немного наличности, но, к сожалению, два единственных банкомата в округе, где оказались живые деньги, карточки русских банков принимать отказались.

Ретируясь под дружеские возгласы поддержки окружающей публики, я думал об удивительной способности всех борцов с коррупцией и за «традиционные ценности» в мире (оба этих фетиша почему-то всегда идут рука об руку!) реализовывать свои благие замыслы всегда таким образом, что главный дискомфорт испытывают те, во имя кого эти замыслы вроде как реализуются.

Тем, кто разделяет иллюзии об эффективности борьбы с терроризмом и коррупцией при помощи «неожиданных» реформ, хочу сообщить лишь одну пикантную цифру. В октябре была опубликована статистика по финансовым результатам банковской отрасли Индии за последний квартал. Оказалось, что в сентябре объем банковских депозитов населения неожиданно вырос на 80 миллиардов долларов — абсолютный рекорд за всю историю статистики. Много это или мало, можно судить по такому сравнению: сумма, которую индийцы положили на банковские счета за один месяц, 20 лет назад составляла всю совокупность частных депозитов в стране.

Я, конечно, понимаю, что это чистой воды совпадение, но все равно было бы забавно узнать, кто эти ясновидящие граждане, сумевшие за месяц до «неожиданных» реформ так удачно избавиться от «опасной» наличности.