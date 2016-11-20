Где, кого, за что

Кто такой РАН?

Фигурантку дела «Оборонсервиса» Юлию Ротанову, у которой диагностирован рак, отправили в колонию на 6 лет

Суды: Тверской районный, Московский городской

Судьи: Татьяна Неверова, Юлия Манеркина

Подсудимая: Юлия Ротанова

Статьи: «коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством», «мошенничество в особо крупном размере» и «легализация денег, полученных преступных путем» (ст. 204, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 174.1 УК)

Стадия: обжалование

Решение: приговор оставлен в силе

Срок: 6 лет колонии общего режима

Мосгорсуд 17 ноября оставил в силе приговор по делу ОАО «Славянка», дочерней компании «Оборонсервиса», считавшейся крупнейшим предприятием России в сфере ЖКХ, которое занималось обслуживанием жилфонда Минобороны. 5 августа этого года Тверской районный суд Москвы в лице судьи Татьяны Неверовой приговорил пятерых фигурантов дела к срокам от 5 до 11 лет лишения свободы со штрафами от 300 тысяч рублей до 500 млн рублей. Всем им вменялись «коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством», «мошенничество в особо крупном размере» и «легализация денег, полученных преступным путем» (ст. 204, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, руководство «Славянки», заключив в 2010 году с Минобороны договор на содержание и комплексное обслуживание военных городков, получило в последующие два года в качестве «откатов» с руководителей семи подрядных и субподрядных организаций около 130 миллионов рублей. Защита и сами подсудимые настаивали: ущерб был погашен еще задолго до возбуждения дела и составил не 83,8 млн рублей, а 77 млн рублей. Но суд счел доказанной большую часть обвинения, оправдав лишь по 7 эпизодам «легализации средств, полученных преступных путем» (ч. 3 ст. 174.1 УК).

Среди осужденных — ​55-летняя Юлия Ротанова, исполнявшая обязанности помощника гендиректора «Славянки» Александра Елькина. Женщина не признавала своей вины и неоднократно заявляла, что считает себя «стрелочницей» и что не имеет никакого отношения к «Славянке», а арестовали ее для того, чтобы получить показания на гендиректора «Славянки» и экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Ее самый первый допрос проводил Борис Колесников, замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, в 2014 году ставший фигурантом уголовного дела и, по официальной версии, покончивший с собой 16 июня 2014 года, выбросившись с балкона Следственного комитета. По словам Ротановой, Колесников требовал от нее лжепоказаний, которые она все же не дала, а в основу обвинения против нее самой легли показания одного из сотрудников «Славянки», заключившего со следствием досудебное соглашение и освобожденного от уголовного преследования.

Ротанова 13 месяцев провела в «Лефортово», где у нее и обнаружили рак второй степени. В итоге Ротанову согласились отпустить под подписку. После операции в гражданской больнице она ходила на допросы в перерывах между медицинскими процедурами. Но, несмотря на заболевание, Тверской суд приговорил Ротанову к 6 годам колонии общего режима. По свидетельствам очевидцев, при оглашении приговора Юлия Ротанова упала в обморок. В суд она приехала из дома, только перед оглашением приговора на нее надели наручники и завели в клетку к остальным обвиняемым. Когда она потеряла сознание, ударившись головой о скамейку, врачи приехавшей «скорой помощи» сделали ей укол, после чего осужденную с остальными фигурантами отправили в СИЗО, где ее состояние, по словам членов ОНК и родных, за три месяца ухудшилось. Ротанова сильно похудела, к онкологии добавились серьезные неврологические проблемы и тяжелая депрессия. Медикаментов и оборудования, способного лечить Ротанову, в СИЗО не было. Медикаменты передавали родные. И только то, что у них принимали.

Надежда была на Мосгорсуд. Но и его не впечатлила дальнейшая судьба больной раком женщины. Судья Юлия Манеркина не прислушалась к подготовленному для суда заключению врача Андрея Воробьева (академика РАН), который, изучив медицинские документы, написал в заключение, что в наших тюрьмах и колониях нет онкологических клиник, лечение в которых сейчас просто необходимо больной. «В целях сохранения жизни и здоровья было бы правильно избрать для нее меру наказания, не предусматривающую лишение свободы», — ​резюмировал академик.

Но нет. Мосгорсуд оставил приговор в силе. Теперь Ротанову в любой день могут отправить в колонию. О том, что происходит сейчас, «Новой» рассказала ее дочь Юлия Гребенюк:

— Состояние ужасное. За день до заседания Мосгорсуда я была у нее на свидании. Продолжаются дикие головные боли, ишемические атаки, ей трудно говорить. У нее нервное перенапряжение. Она даже на суде не могла особо говорить. Ей нужна экстренная помощь и обследование, иначе это приведет к плачевным последствиям. В СИЗО никаких медикаментов и оборудования нет. Все, что нам, родне, удавалось передавать (это половина из того, что мы приносили), — ​это благодаря правозащитникам из ОНК. Плюс нам удалось добиться осмотра ее независимым неврологом. В СИЗО таких штатных единиц нет, как и привлеченных. Вот маме надо было каждый день уколы делать, а ей раз в неделю делали, так как даже специалистов по уколам и капельницам не хватает. Каково ее состояние будет во время и после этапа — ​трудно даже предположить.

Защита обжалует решение Мосгорсуда. «Очень надеемся, что в следующей инстанции приговор все-таки пересмотрят, — ​добавляет дочь осужденной. — ​В апелляции не только не обратили внимания на состояние мамы, но и на дикое количество процессуальных нарушений (я даже опускаю доказательства невиновности)».

Напомним, основной фигурант дела о многомиллиардных хищениях бюджетных средств в Минобороны Анатолий Сердюков попал под амнистию, не проведя ни одного дня под стражей. Его подруга и экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева, обвиненная в мошенничестве и легализации денежных средств, провела весь срок следствия под домашним арестом, была осуждена на пять лет, но в СИЗО и колонии провела всего три месяца, благополучно получив УДО.

Вера Челищева,

«Новая»

«Статьи «выйти замуж» в УК нет»

Суд заслушал показания московской студентки. И что теперь с этим делать?

Суд: Московский окружной военный

Подсудимый: Варвара Караулова

Статья: ст. 205 УК РФ (терроризм)

Стадия: идут судебные слушания

17 ноября Московский окружной военный суд заслушал показания уже исключенной из МГУ студентки Варвары Карауловой, обвиняемой в попытке примкнуть к «Исламскому государству» (запрещенной в России террористической организации. — Ред.).

Караулова сообщила, что познакомилась с вербовщиком ИГИЛ Айратом Саматовым в 2012 году в соцсетях — он представился ей 21-летним Владом из Красногорска. Поначалу обсуждали какие-то бытовые вопросы, вскоре у Карауловой появились к нему чувства. Но в итоге они так ни разу и не увиделись. Как вспоминала подсудимая, темы ислама стали проскальзывать в их общении лишь в 2014 году. Саматов был ревнивым: допрашивал ее обо всех знакомых, провоцировал ссоры — в итоге она стала общаться только с ним. А в октябре 2014 года тоже приняла ислам.

Саматов же в какой-то момент начал говорить о том, что хочет уехать в ИГИЛ и воевать за свои идеи. Когда в феврале 2015 года он пропал, Караулова поняла, что любит Саматова.

Про подготовку к поездке и саму поездку в Турцию девушка рассказала так: после пропажи Саматова, она познакомилась в «Клубе мусульманок» в WhatsApp с женщиной из Германии по имени Иман, предложившей москвичке выйти замуж за мусульманина по имени Надир. Варвара совершила с ним обряд бракосочетания по скайпу. Надир пригласил ее в Сирию, купил билет до Стамбула. Однако в этот момент на связь неожиданно вышел Саматов, написал, что «уже пил воду из Евфрата». И Караулова решила порвать отношения с «мужем», чтобы соединиться с вербовщиком. Она вместе с другими женщинами попыталась перейти турецко-сирийскую границу, но их задержали. Когда Караулова вернулась в Москву, по просьбе ФСБ вновь вышла на связь с Саматовым.

Она понимала, что «переписка ненормальная, что нельзя любить человека, которого никогда не видела, который постоянно врет». Караулова даже попросила родителей забрать у нее гаджеты, якобы решив прекратить переписываться, и изменила имя. Но вербовщик вновь выходил на связь, и она ему отвечала.

Сотрудники ФСБ предложили ей пройти обследование в психиатрической клинике. В итоге в Институте психического здоровья ей поставили диагноз «шизоидное расстройство», хотя в клинике им. Алексеева ее признали вменяемой.

Анна Симонаева —

для «Новой»

Где, кого, за что

Милонов как признак преступления

Цивильский районный суд Чувашской Республики оштрафовал на 1 тыс. руб. оппозиционера Дмитрия Семенова за публикацию в соцсетях фотографии депутата Госдумы Виталия Милонова с автоматом в руках, облаченного в черную футболку с надписью «Православие или смерть».

Семенов опубликовал в «ВКонтакте» фото Милонова еще в августе 2014 года. В 2010 году этот лозунг был признан экстремистским и включен в соответствующий федеральный список. И только в ноябре 2016 года в отношении Семенова, ставшего к тому времени координатором движения «Открытая Россия» в Чувашии, решили возбудить административное дело по ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов). И уже 16 ноября суд признал координатора «виновным в распространении экстремистских материалов». Решение базируется на результатах проверки, проведенной УФСБ по Чувашской Республике.

Сам Дмитрий Семенов считает свое административное преследование политически мотивированным. Его адвокат Алексей Глухов говорит, что привлечение оппозиционера к ответственности действительно позволяет запретить его подзащитному участвовать «в любых выборах любого уровня в течение года после вступления решения суда в силу».

Тираж уничтожат, если найдут

Мосгорсуд 18 ноября оставил в силе решение Останкинского суда Москвы по иску главы «Роснефти» Игоря Сечина против газеты «Ведомости». Тем самым Мосгорсуд согласился с тем, что статья «Сечин вьет гнездо в Барвихе» является «вмешательством в частную жизнь» и тираж издания должен быть уничтожен.

Глава юридического департамента «Ведомостей» Владимир Румянцев обращал внимание судей на то, что сведения, содержащиеся в статье, были в открытом доступе и не свидетельствуют о вмешательстве в частную жизнь, а выполнение решения суда об уничтожении экземпляров газеты приведет к нарушению прав журналистов и ньюсмейкеров других текстов номера. «Безусловно, мы выполним решение суда. У нас есть пять дней на удаление заметки с сайта. О дальнейших действиях сообщим в ближайшее время», — прокомментировала решение суда главред «Ведомостей» Татьяна Лысова.

Пока же издание запросит у суда первой инстанции разъяснение, как именно редакция должна выполнять решение об уничтожении тиража.

Налоговики проиграли «Голосу»

14 ноября Апелляционный арбитражный суд Челябинска отменил решение областного Арбитражного суда и отказал в удовлетворении иска налоговой службы о взыскании 1,9 млн руб. с Общественного фонда «Голос-Урал».

20 июля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск ИФНС-21 к «Голосу-Урал» и обязал выплатить «задолженности» по налогам на пожертвования, полученные в 2011—2012 годах на программу наблюдения за выборами. Деньги «Голос-Урал» получил от российской организации фонда поддержки демократии «Голос», которые тот, в свою очередь, получил по иностранному гранту, уплатив 9 миллионов налогов.

Адвокат Андрей Лепехин так прокомментировал «Новой» принятое решение: «Мы в суде задавались вопросом: как одна и та же деятельность организации, если она осуществляется на президентские гранты, является уставной, а если она осуществляется на «американские деньги», то она сразу считается предпринимательской? Так или иначе, решение суда очень неожиданное, мы уже привык­ли не ждать справедливости в таких процессах». Налоговики, в свою очередь, намерены обжаловать решение Апелляционного суда.

Похититель непохищенного

Дзержинский суд Волгограда продлил арест правозащитника Игоря Нагавкина. В СИЗО ему сидеть до 16 января. Как уже ранее сообщала «Новая», Нагавкина, известного своей критикой в адрес местных властей, арестовали 29 сентября этого года, обвинив в «покушении» на кражу вещей из ломбарда. В доме у него прошли обыски, и, как утверждают родственники, правоохранители, воспользовавшись растерянностью домочадцев, подбросили в шкаф не принадлежавшие им украшения.

Как рассказал «Новой» адвокат Юрий Бенгардт, позиция Нагавкина не изменилась — он по-прежнему не признает вину. Между тем состояние здоровья арестованного серьезно ухудшилось в связи с обострением имеющейся у него хронической желчекаменной болезни. Сам Нагавкин обратился в прокуратуру Волгоградской области, указав, что в СИЗО отказались вызвать ему «скорую помощь».

В заключении медиков говорится: «Неоказание своевременной медицинской помощи привело к интоксикации организма <...>, а также к парализации левой стороны лица и левой руки, что говорит о произошедшем кровоизлиянии в мозг (инсульт). Неоказание помощи может привести к летальному исходу больного». В итоге Игорю Нагавкину была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Александра Букварева,

Вера Челищева,

«Новая»