Сделаем инвалидом. Быстро. Недорого

На лобовом стекле шикарного Hyundai Equus (цена: от 3 до 4,5 млн рублей), припаркованного в Кривоколенном переулке, неподалеку от Чистых прудов, — ​желтая наклейка с инвалидным креслом. На мой вопрос: «А кто у вас инвалид?» — ​мужчина за рулем, судя по всему, личный водитель, разводит руками: «Все вопросы к хозяину».

Бампер к бамперу припаркованы на инвалидных местах: Nissan Qashqai (1,5 млн рублей в автосалоне), Mercedes B‑180, Audi‑103 (каждая — ​около 2 миллионов), чуть дальше — ​белоснежный красавец Mercedes S500 (этот вообще «весит» 14 миллионов — ​за такие деньги можно купить неплохую двухкомнатную квартиру на московской окраине). Все как один — ​с обозначениями: инвалид за рулем.

Несмотря на то что большинство машин, обнаруженных нами на платных стоянках, рядовому колясочнику (и не только ему) не потянуть, все эти «тачки» спокойно себя чувствуют на инвалидных местах. Все — ​с положенными инвалидными «знаками отличия». И «Лексус» в Потаповском, и «Мини-Купер» напротив бутика элитной ювелирки в 200 метрах от Петровского монастыря, и серебристый спортивный «Мерс» С‑180 у галереи Глазунова.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Коммерческий абонемент, позволяющий оставлять машину в пределах Садового кольца, стоит 120 тысяч рублей, Бульварного — ​250 тысяч. А парковочное разрешение для инвалида позволяет оставлять машину в любой точке города бесплатно. В том числе и в самых «престижных» районах «нерезиновой» Москвы.

— ​По моим сведениям, инвалидность 2-й группы можно купить за 200 тысяч рублей. В 2013 году за нее просили около 60 тысяч, но в последнее время цены взлетели, — ​говорит муниципальный депутат района «Коньково» и председатель фонда помощи инвалидам «Все равны» Сергей Соколов. — ​Впрочем, если денег на дорогую машину хватило, хватит и на справку об инвалидности.

Через год «вложение» окупится. Получить заветный документ легальным путем непросто: чтобы за вами признали статус инвалида, нужно взять направление на освидетельствование у лечащего врача в поликлинике. Далее со всеми собранными анализами и заключениями отправиться в районный центр медико-социальной экспертизы, где эти бумаги подробно изучат. Если у врачей возникнут сомнения, могут отправить в вышестоящую инстанцию на дополнительную экспертизу.

«При оформлении липовой справки придется проделать тот же путь, но за деньги, то есть давать придется на каждом этапе», — ​заключает Соколов. И добавляет: «Другого варианта нет». Но удалось найти «другой вариант». И не один.

«Закладка»

На сайте бесплатных объявлений Avito некий Михаил берется сделать документ за 10 000 рублей и в самые короткие сроки. По указанному телефону отвечает бодрый мужской голос:

— Да, мы действительно занимаемся оформлением бланков об инвалидности. Процедура займет два-три дня.

— А это легально?

— «Мы гарантируем только бланк, точно такой же, как в больнице, с подписью и печатью. Пенсию по этой справке вы не получите, она не внесена в базу, но парковочное удостоверение — ​запросто. МФЦ (Многофункциональный центр. — Ред.) их не проверяет, проверить могут только полиция и Пенсионный фонд.

— А что от меня требуется?

— Вы присылаете мне СМС-сообщение с вашими данными, мы оформляем бланк. Как только ваша справка будет готова, отправляем вам на электронную почту ее скан. Если орфографических ошибок нет, платите деньги и получаете оригинал. Чтобы получить бумажку, нужно заранее перевести указанную сумму (в вашем случае — ​10 тысяч) на карточку Сбербанка, сам документ обещают оставить в «закладке», то есть — ​в условленном месте. Не бойтесь, ее не придется искать под фонарным столбом, курьер оставит конверт в условленном кафе, вы просто подойдете, назовете ваше имя и заберете», — голос в телефонной трубке уверяет, что в этом бизнесе не первый год, и пытается меня успокоить: «Нам обманывать нет смысла».

Бабушка по вызову

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Если с «закладками» связываться нет желания — ​тем более что подделка удостоверения карается по 327-й статье Уголовного кодекса лишением свободы на срок до 2 лет, — ​есть способ попроще: договориться с настоящим инвалидом о том, чтобы свое парковочное разрешение он оформил на вас как на друга.

«Немало людей так и поступают: оформляют удостоверение, будто они кого-то возят. Стоимость такой услуги — ​от 10 до 20 тысяч в месяц. Это значительная прибавка к инвалидной пенсии, поэтому некоторые инвалиды, не имеющие собственных машин, соглашаются, — ​говорит пресс-секретарь Региональной общественной организации инвалидов «САМИ» Виктор Счастливый. — ​К нам в фонд с подобными предложениями звонят по нескольку раз в месяц. Отказываем».

Если знакомого инвалида у вас нет, на выручку опять приходит интернет. Звоню по очередному номеру в Avito. Николай (в объявлении заглавными буквами выделено, что разрешение будет оформлено «АБСОЛЮТНО ЗАКОННО») отвечает сразу:

— Да бабушка-пенсионерка, она меня попросила…

— И что нужно от меня?

— Вам нужно просто подойти в МФЦ, я бабушку сам туда подвезу, и оформить бумагу. Оплата услуги — ​8 тысяч ежемесячно. Если через месяц вы не захотите продлевать договоренность, она отменит разрешение. Деньги переводить либо на карту, либо давать бабушке в руки кэшем. Это как договоритесь.

Непробиваемые обманщики

Силами «общественного контроля» поймать злоумышленника за руку сложно. В рамках импровизированного рейда по столичным парковкам мы обходим переулок за переулком в поисках нарушителей. Но большинство машин пустуют. Туши иномарок в свежей слякоти мало чем отличаются друг от друга. Но детали способны рассказать о водителе достаточно: вот вымпел ВДВ, перевязанный георгиевской ленточкой, вот детское кресло. На заднем сиденье очередного «Мерседеса» представительского класса — ​полицейская фуражка.

В салоне пусто. Ждать хозяина можно до вечера. Впрочем, нескольких автовладельцев нам все же удается застать. Неподалеку от Милютинского переулка один из них демонстрирует нам бумагу: черно-белая копия уведомления о внесении в реестр аккуратно упакована в полиэтиленовый файл. Дата, исходящие данные и шапка транспортного департамента — ​всё на месте. Другой кивает на кузов: на заднем стекле машины документ приклеен скотчем с внутренней стороны. Так делают многие, чтобы не доставать при каждой встрече с инспектором ГИБДД. Хозяин иномарки уверенно говорит: «Все легально».

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Ближе к полудню наше внимание привлекает респектабельное авто напротив белорусского посольства. На «торпеде», рядом со значком инвалида, объявление: «Если мой автомобиль тебе мешает — ​позвони» и номер. Машина нам не мешает, но все равно звоним. Хозяин берет трубку, отказывается назвать имя, но уверяет, что желтый знак носит по праву: проблемы с ногой, есть документ, от «липовых» инвалидов страдает сам.

Привлечь нарушителя, приклеившего желтую наклейку на лобовое стекло или просто поставившего машину на инвалидное место, легко. Достаточно «пробить» номер авто по базе, чтобы выяснить: в списках инвалидов симулянт не значится. Но если мошенник купил справку об инвалидности и уже по ней получил разрешение, выявить обман почти невозможно.

Без выхода

«Когда вы увидите пустое парковочное место для инвалидов, поблагодарите Бога, что оно предназначено не для вас, и проезжайте мимо» — ​с таким видео­обращением к столичным водителям в своем Facebook выступила в начале ноября Дарья Кузнецова, колясочница и руководитель интеграционного клуба инвалидов «Преодоление». Вместе с несколькими единомышленниками она ведет интернет-блог «Право на парковку», где публикует фотографии нарушителей, чьи машины не помечены инвалидным значком. Вместе с номерами.

Ее видеообращение за две недели собрало больше 67 тысяч просмотров. Государственные каналы выпустили по следам ролика несколько репортажей; некоторых водителей, чьи номера «засветились» в Сети, удалось даже наказать.

В беседе с «Новой газетой» Дарья обращает внимание на неочевидные последствия парковочного мошенничества: «Если специализированное место занято, парковаться на обычном человеку с ограниченными возможностями крайне неудобно. Дело в том, что обычные места размечены без запаса, например, под кресло-коляску, инвалид просто не может выйти из машины. Как правило, инвалидные места, если машины паркуются вдоль улицы, оборудуются у самого края стоянки — ​чтобы водителю-инвалиду было легче покинуть машину. Парковочные карманы, расположенные перпендикулярно тротуару, должны быть намного шире обычных — ​чтобы колясочник мог открыть дверь нараспашку. Здоровый человек способен протиснуться в щель между машинами, а с инвалидным креслом это исключено. Такие вот нюансы… Здоровые люди их или не берут в расчет, или просто не понимают».

Вопрос денег

— Найти свободное льготное место — ​даже за пределами Садового кольца — ​по моему личному опыту, в будний день практически невозможно, — ​говорит муниципальный депутат Соколов.

Его наблюдения подтверждает большинство инвалидов-автомобилистов. — ​У меня не ходит отец, то есть я — ​родственник инвалида, — ​рассказывает средних лет мужчина, не захотевший представиться. — ​И из-за того, что кому-то захотелось поставить на данном конкретном инвалидном месте свой джип, я вынужден парковаться в 500 метрах от входа в поликлинику, да еще и на платном месте, а это значит, мне придется оплачивать комфорт липовых льготников из своего кармана. Недавно специалисты Московского автодорожного института (МАДИ) предложили столичной мэрии повысить стоимость парковки автомобиля в центре города с 80 до 230 рублей в час. Летом мэр города Сергей Собянин убеждал журналистов: это единственный способ разгрузить столичные улицы, потому что они не справляются с наплывом машин. А значит, спрос на льготные места в будущем только вырастет.

Уже сейчас договориться с бабушкой дешевле, чем покупать годовой парковочный абонемент: 96 тысяч за фиктивную инвалидность против 120 тысяч за парковку. Поднимут ли бабушки таксу, а мошенники стоимость «закладок»? Вероятность этого велика, учитывая, что офисы и торговые комплексы из центра Москвы вряд ли исчезнут, а владельцы «Мерседесов» 5-й серии едва ли пересядут на муниципальный транспорт.