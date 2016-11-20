«Не издевательство, а крик»

Инсталляция (в которой использованы чучела птиц, собак и кошек — ​работы, привезенные из Бельгии знаменитым художником, режиссером, хореографом Яном Фабром) месяц назад разместилась в одном из залов Эрмитажа, в Главном штабе. К необычной выставке музей готовился год. Горожан предупреждали, что она будет провокационной, будет будоражить умы и вызывать непростые острые чувства. На посещение части экспозиции наложили ограничение «16+».

— В Бельгии очень трепетное отношение к животным, — ​на церемонии открытия выставки объяснял ее автор Ян Фабр. — Однако у нас так же, как в России, бывает, что некоторые люди выбрасывают питомцев на улицу, а те потом погибают — ​от голода, холода, от злых рук или под колесами автомобилей. Чучела, которые я использовал, именно такого происхождения. И убил их не я, а жестокость бывших хозяев, и именно о ней я веду разговор, — ​подчеркнул художник.

Но ничто не спасло от гнева тех, кто провозгласил себя главными праведниками страны. В середине ноября как письменно, так и устно начала возмущаться некая «православная общественность» — ​люди представляются посетителями Эрмитажа. Затем дурно отозвалась об экспозиции в Сети певица Елена Ваенга. Бурно поддержал артистку депутат Виталий Милонов, который назвал выставку «плевком в душу российскому народу», а экспонаты — ​«пошлятиной», «мерзостью» и «галиматьей». Ян Фабр — ​по словам парламентария — «бомж от искусства» и «неудачник–экспериментатор». Эрмитажу тоже досталось от Милонова:

— Решение о проведении такой выставки — ​самодурство и полный идиотизм, — ​вынес диагноз руководству музея депутат.

А 18 ноября против Эрмитажа и Фабра выступила РПЦ:

— Выставку «Рыцарь отчаяния — ​воин красоты» в Эрмитаже проводить не стоило, — ​заявил СМИ глава Петербургского епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Александр Пелин. — ​Все это выглядит достаточно позорно. Кроме того, в интернете много протестов простых людей. Нам до Яна Фабра особого дела нет, но для чего нам в России такое искусство? Фабр — ​один из апологетов новой псевдорелигиозной метаморфозы, в которой уже нет места ни Богу, ни человеку с высшими идеалами и смыслами.

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский интеллигентно прокомментировал эти нападки в свой адрес:

— Это не издевательство, а крик в защиту животных, и он действительно правилен. Мы разбудили людей, заставили об этом говорить. Ян Фабр рассказывает именно про то, что люди, которые на словах «любят животных», порой выбрасывают их на улицы и тогда они погибают под колесами машин на дорогах. Фабр своим острым тяжелым рассказом возбуждает общественное мнение и еще раз показывает, что искусство на самом деле очень сложно, а не так примитивно, как его понимают.

Выставка Яна Фабра в Эрмитаже продлится до 9 апреля.