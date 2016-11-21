«Мы должны смело поставить Общественной палате двойку»

Не вошедшие в новый состав ОНК через своих представителей — доктора юридических наук, профессора права ВШЭ, адвоката Елену Лукьянову и адвоката Владимира Данча — мы (Елена Масюк, Любовь Волкова и Лидия Дубикова) подали в Тверской суд Москвы коллективный иск на Совет Общественной палаты РФ о признании незаконным его решения об образовании Общественных наблюдательных комиссий и отклонении наших кандидатур в состав Общественных наблюдательных комиссий г. Москвы и Московской области и о восстановлении нарушенных прав.

На днях наши коллеги, также не прошедшие в новые составы ОНК различных регионов России, подадут свои иски в суд.

Надежды, что Общественная палата (ОП) добровольно признает свои ошибки и исправит их, оказались тщетны. Теперь члены ОП обвиняют подавших в суд и собирающихся подать иски в подрыве работы уже сформированных комиссий: «Фактически есть потенциальная опасность того, что вся работа ОНК в 43 регионах (на самом деле комиссии сформированы в 42 регионах. — Е. М.) будет просто заблокирована как минимум на полгода. То есть фактически мы ставим на одну и ту же чашу личные и некоторые персональные предпочтения 10, может быть, 20 человек и вопрос вообще защиты прав осужденных», — заявил член Общественной палаты и новый член ОНК Москвы Максим Григорьев на встрече членов ОП и СПЧ. На это обвинение Григорьева я ответила так: «Знаете, не отказывайте уж нам в нашем праве защитить свое право быть членами ОНК. И если вы [ОП] нам в этом отказали, непонятно на чем основываясь, то это наше право через суд доказать, что вы не правы. Если вы не хотите добровольно исправлять свои ошибки, то мы будем прибегать к суду и пытаться через суд принудить вас исправить вашу ошибку».

Руководители ОП в различных выступлениях продолжают усердно доказывать свою правоту, даже если их «правота» прямо противоречит 76-му закону об общественном контроле и регламенту Общественной палаты.

Вот, например, секретарь ОП Александр Бречалов говорит: «Но если вы (кандидаты в члены ОНК. — Е. М.) принесли заявку в последний день, да еще нет справки об отсутствии судимости, потому что не удосужились взять заранее, все — вы пролетаете» (цитата по «Коммерсанту»).

Да ничего подобного, никто не «пролетает»! И секретарь Общественной палаты это должен знать. В ФЗ-76 нет ни слова о необходимости кандидатам представлять справки об отсутствии у них судимости. Просто Общественная палата решила облегчить себе жизнь и поэтому, чтобы не самим запрашивать у МВД данные о судимости кандидатов в ОНК, обязала самих кандидатов представить такие справки. Но это требование ОП незаконно. Тем не менее из-за отсутствия таких справок (например, по причине того, что органы МВД не выдавали такие справки по два месяца) ОП отказала более 100 претендентам в ОНК.

Еще ОП отказала восьми муниципальным депутатам в праве быть членами ОНК. «Позиция Общественной палаты, — заявил глава аппарата ОП Ярослав Семенов, — заключается в том, что депутаты местных органов самоуправления не могут быть членами ОНК. Общественная палата направляла запросы в соответствующие структуры для того, чтобы разъяснить…» Как выяснилось, еще год назад, в 2015 году, ОП отправила запрос руководителю Государственно-правового управления Ларисе Брычевой в администрацию президента. Брычева ответила, что членами ОНК не могут быть лица, замещающие выборные должности. То есть если депутаты, например, становятся председателями муниципальных собраний и получают за это деньги, то членами ОНК они быть не могут. А про не замещающих выборные должности в ответе Брычевой нет ни слова. Тем не менее ОП расценила ответ руководителя Государственно-правового управления как подтверждение того, что депутаты муниципальных собраний не могут быть членами ОНК.

Ответ из администрации президента — Общественной палате

И вообще это странно, почему вдруг аппарат ОП обращается в администрацию президента за разъяснением закона? Не Государственно-правовое управление администрации президента должно заниматься трактовкой закона. Толкование законов — это прерогатива Конституционного суда. И в Общественной палате это должны знать.

Или вот глава аппарата Общественной палаты Семенов говорит: «Рабочая группа [по вопросам формирования, взаимодействия и повышения эффективности деятельности ОНК РФ] — это орган, задача которого сформировать рекомендации, которые направлялись бы членам Совета [Общественной палаты] и которыми члены Совета руководствовались бы при принятии решения». Кто-кто, но глава аппарата обязан знать регламент организации, в которой работает и где деньги получает. Согласно действующему регламенту ОП, не рабочая группа, а секретарь ОП выносит на рассмотрение Совета ОП кандидатуры для назначения членами ОНК, рекомендуемые Комиссией по безопасности и взаимодействию с ОНК. Но сделано этого не было. Вместо этого членам Совета ОП был отправлен по электронной почте 140-страничный опросный лист по всем кандидатам с пометками рабочей группы. И это грубое нарушение регламента. Почему никто из членов комиссии, никто из аппарата, никто из членов Совета ОП, ни секретарь ОП не обратили внимание на то, что нарушается регламент палаты? Сделали вид, что ничего не нарушают или не знают регламент?

Действительно, как могут разобраться 23 члена Совета ОП, за кого им голосовать? Ведь они не правозащитники. Именно для этого и нужны рекомендации профильной комиссии ОП. Например, среди членов Совета палаты, решающих, кто будет в ближайшие три года контролировать соблюдение прав человека в колониях и тюрьмах, есть певица и офтальмолог, актриса и сельхозпроизводитель, медиаменеджер и фармацевт, специалисты по Крайнему Северу и биогазу, спасатель и КВНщик, скульптор и борец за мир. Вот они и проголосовали с учетом своих представлений о правозащите так, что в ОНК 42 регионов России практически не осталось правозащитников.

Собственно, если посмотреть внимательно, то какие полномочия есть у Общественной палаты? Это, во-первых, формирование ОНК, во-вторых, участие в формировании общественных советов при министерствах не силового блока и, в-третьих, проведение общественных экспертиз. Вот и все. Но зато у Общественной палаты огромное здание. Внутри все в мраморе, витражах и хрустале. Еще огромное бюджетное финансирование. И спрашивается: зачем нужна эта Общественная палата, если она не может согласно букве закона выполнить хотя бы одно из делегированных ей полномочий?

«Вот сейчас избранный в Московскую ОНК Борис Клин едет, по-моему, как раз из СИЗО. Мы с ним разговаривали по телефону, я говорю: ну ты как-то проинформируй сообщество, экспертов, по какому поводу туда ездил, какие итоги встречи и чего, в общем-то, планируешь добиваться», — сказал на встрече членов СПЧ и ОП секретарь ОП Бречалов.



Ну это прямо как из статьи Ленина: «Страшно далеки они от народа»… Секретарю ОП, формирующей ОНК, невдомек, что члены ОНК ходят в тюрьмы не по поводу и не для того, чтобы подводить итоги встречи, а для того, чтобы осуществлять систематический общественный контроль за пенитенциарными учреждениями, согласно ФЗ-76.

Или вот высказывание на той же встрече членов СПЧ и ОП члена Общественной палаты и нынешнего члена ОНК Москвы Максима Григорьева: «Лев Пономарев нам раздал брошюры, в которых написано, что, по опросам общественного мнения, судам не доверяют более 40% населения, и, значит, сотни тысяч заключенных сидят по полностью сфабрикованным обвинениям. Но эти показатели не связаны друг с другом. Если я буду принимать участие в следующих довыборах, то я не буду голосовать за людей Пономарева после таких высказываний». Это как вообще? Правозащитник Лев Пономарев сказал, что от двух его правозащитных организаций было выдвинуто в ОНК четыре человека с большим опытом правозащитной работы, но ни один не прошел. «То есть очевидна некая ангажированность — не допускать правозащитников, которые имеют большой опыт работы. И почему так получилось, — это проблема Общественной палаты, а не правозащитников», — заявил Пономарев. И вот на это член ОП Григорьев говорит, что за людей Пономарева он голосовать теперь не будет. То есть если члену ОП не нравится руководитель общественной организации, то у кандидатов, идущих в ОНК от этой организации, нет шансов попасть в ОНК?! Так получается. Типа сын за отца… И еще мне интересно, как господин Григорьев собирается принимать участие в довыборах? Он не член Совета ОП, хотя член Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК, но с правом совещательного голоса, то есть обсуждать может, а голосовать нет. Так где Григорьев собрался голосовать за кандидатов в члены ОНК? И самое главное: согласно ФЗ-76 и регламенту ОП, Совет ОП не выбирает, а назначает членов ОНК. Это принципиальная разница. Так о каких это выборах говорит господин Григорьев и другие члены палаты?

Вообще это незнание членами ОП законов и своего собственного регламента поражает. Тем не менее именно этим людям государство поручило формировать общественный контроль.

«Мы не собираемся обсуждать, почему того или иного человека в том или ином регионе не включили в число членов ОНК»,— заявил секретарь ОП Александр Бречалов. Вы, господа из Общественной палаты, не то что обсуждать не хотите, вы даже не удосужились официально проинформировать общественные организации, выдвинувшие своих кандидатов в ОНК, об отказе включить их в состав ОНК. Хотя это предусмотрено регламентом ОП.

Думаю, член СПЧ Андрей Бабушкин правильно оценил работу ОП: «Мы должны смело поставить Общественной палате двойку», — и предложил передать функции формирования ОНК уполномоченному по правам человека и СПЧ. И полномочия эти нужно забрать у Общественной палаты как можно быстрее. С выборами в ОНК Общественная палата себя полностью скомпрометировала, а ведь уже к июню 2017 года должен быть сформирован новый состав палаты. А в условиях тотальной некомпетентности нынешнего созыва доверие к палате уже сведено к нулю.