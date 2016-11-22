Избил компанию из четырех школьников — за компанию

Глава райцентра Фершампенуаз Челябинской области Егор Шукшин не смог остаться безучастным, когда увидел, как мужчина пинал на местной площади памятник Ленину. Злоумышленнику от чиновника досталось, а после этого Шукшин переключился на группу подростков 14–15 лет, которые, как он посчитал, были с хулиганом заодно. Шукшин избил и их. Одного ударил в нос (в районной больнице подтвердили гематому), другого схватил за уши и ударил головой в лоб, третьему разбил губу, ещё одного ударил несколько раз в лицо рукой. Один из детей при этом был на костылях и не мог убежать. Среди пострадавших оказался сын главного редактора местной газеты «Всходы» Ольги Теряковой. Администрация вступилась за чиновника, а родители решили добиться его увольнения.

Около десяти вечера 7 октября компания подростков на площади увидела, как какой-то пьяный мужчина (так описывают пострадавшие) стал «пинать» памятник Ленину. Это же увидел и глава поселения Шукшин, который проходил мимо. Чиновник отреагировал быстро: сначала ударил неизвестного, а затем переключился на подростков. По словам пострадавших, глава поселения тоже был пьян. И никак не отреагировал на слова о том, что нарушителя подростки видят впервые в жизни.

Егор Шукшин / Фото: официальный сайт Фершампенуазского поселения

Сразу после инцидента родители потребовали от Шукшина объяснений, но тот, по их словам, грубо объявил, что «повоспитывал пацанов». Тогда родители подали заявления в полицию. Спустя три дня мэр принёс извинения, причем сделал это лично. За один вечер он объехал семьи каждого пострадавших и при родителях сказал, что спьяну «наделал делов», а теперь сожалеет.

«Если вы меня простите, я всю жизнь буду благодарен», — вспоминает его слова Терякова.

Родители решили забрать свои заявления из полиции, однако уже на следующее утро позиция Шукшина круто поменялась. На служебном собрании он обвинил в инциденте уже подростков, добавив, что пьяными были они. «Его подчиненные начали распространять эти сплетни», — говорит теперь Терякова. В общем, забирать заявление из полиции родители передумали: стало обидно.

«Мне обидно за своего ребёнка. Он пришёл на костылях, а глава, видя это, таскал его за уши и бил по лицу», — говорит Светлана Батурина, мама ещё одного пострадавшего.

Слова о нетрезвом состоянии подростков родители опровергают яростно: Терякова сразу же предложила родителям удостоверить это. Однако ещё нагнетать ситуацию не стали. «Они сказали: зачем? Мы все в одном селе живём. Решили не поднимать», — рассказывает Терякова.

Поселок Фершампенуаз и трасса Фершампенуаз—Париж (так называется соседний поселок). Фото: Google Maps

Полицейская проверка подтвердила инцидент. Дело передали в СК — но лишь затем, чтобы через полтора месяца следователь Нурлан Мукатов отказался возбуждать дело против главы по статьям «превышение должностных полномочий с применением насилия» (по этой статье грозит срок от 3 до 10 лет лишения свободы) и «побои». Среди тезисов мотивировочной части отказа: глава поселения Шукшин бил подростков во внерабочее время.

«Учитывая вышеизложенное, прихожу к выводу, что Шукшин Е.Я. причинил побои (…) в результате внезапно возникшей личной неприязни, на почве аморальных действий (неясно, как следствие подтверждает «аморальные действия» подростков — Ю.Р.). Других мотивов в ходе доследственной проверки не установлено. (…) Кроме того, исследуемые события происходили вечернее время, то есть в не рабочее время. Учитывая, что Шукшин в момент совершения деяния находился не при исполнении должностных полномочий, то есть никаких властных полномочий к гражданам не имел и причинил им побои не в связи с исполнением должностных полномочий, а из-за внезапно возникшей личной неприязни, в его действиях состав преступления, предусмотренный ст. 286 УК РФ, отсутствует», — сказано в документе.

В возбуждении уголовного дела по статье 116 «побои» также отказано: подростки не являются «близкими лицами Шукшину», а все остальные случаи в кодексе были декриминализованы в 2015 году.

В итоге главе района грозит административный штраф: 5 000 рублей.

«Он по телевидению сказал, что извиняться не будет, что это дети должны перед ним извиниться за порчу памятника. Представляете?» — возмущается Батурина.

По словам Теряковой, в администрации после первой же публикации в газете и постов в фейсбуке её обвинили в использовании служебного положения. «Райадминистрация целиком на стороне Шукшина. Мне дали понять, что лучше с ним помириться. Но я решила идти до конца», — говорит она.

По мнению директора и ведущего юриста Центра защиты прав СМИ Галины Араповой, «вопрос об использовании Теряковой служебного положения в этом случае следует игнорировать, поскольку главный редактор встает на защиту детей, против попытки властей замять дело».

«Никто из профессионального сообщества не может упрекнуть её в нарушении профессиональной этики (говорю это как член Общественной коллегии по жалобам на прессу). А недоброжелателей, конечно, которые будут давить на этот аргумент, нужно игнорировать. Её задача и как журналиста — защитить общественный интерес и интересы детей. Я бы даже добавила, что, не сделай этого, Терякова рисковала бы потерять уважение читателей тоже», — считает медиаюрист Арапова.

Сейчас Ольга Терякова намерена добиваться не только публичных извинений от Шукшина, но и его отставки. По её словам, случай с избиением компании ее сына — не первый у главы поселения Фершапменуаз Шукшин, «просто раньше никто не жаловался». Об этом же говорит и Батурина.

Правда, эти факты в полиции не зафиксированы.

«Он дрался с взрослыми мужиками. Но они просто не обращались. Я знаю, что один раз он подрался с сотрудником ЖКХ. Потом с местным авторитетом Валерой Федоровым…», — вспоминает Терякова.

При этом непосредственно о работе главы поселения Терякова отзывается положительно. По её словам, Шукшин, который раньше был обычным фермером, став госслужащим, смог навести порядок.

«Он крепкий хозяйственник, с деловой хваткой. До этого у нас был глава алкоголик, ленивый, ничего не делал. А Шукшин рьяно взялся. Стал дороги чистить, ремонтировать водопровод», — отмечает Терякова.

Батурина с ней не согласна: «Я какого-то хозяйственника в нём не вижу. Кроме того, что он чистит дороги, я ничего не вижу. Света как не было на моей улице, так и нет. Каждый вечер возвращаюсь домой по темноте». Батурина с главой поселения соседи.

Егор Шукшин на прошлой неделе отказался от общения с «Новой газетой». 21 ноября он не ответил на звонки.

Пинавший памятник злоумышленник Ишимов М. Б. прошел по делу свидетелем.

из материалов дела Ишимов М.Б. наносил удары ногой по стене трибуны, от которых раздавался сильный шум. Шукшин спросил у него: «Ты что, бык?» После этого Шукшин ударил Ишимова в живот и пах, а затем сказал подросткам, чтобы они ушли с трибуны и вели себя поспокойнее. «Он сказал остальным, чтобы сходили с трибуни, но парни не реагировали.. Его это разозлило и из-за внезапно возникшей личной неприязни он нанёс один удар ладонью руки по лицу Игошеву (одного из подростков) Игошев сошёл с трибуны, он подошёл к батурину (другому подростку), который сидел на каменных перилах, схватил его за ухо, чтобы тот слез с перил. несколько парней стояли на лестнице, он стал толкать их руками, но наносить удары парням не хотел, но допускает, что случайно мог попасть рукой в лицо».

Комментарии

Ирина Бирюкова юрист фонда «Общественный вердикт»

«В данном случае отказ следователя возбуждать дело по 286-й статье («совершено должностным лицом…») правомерен, однако что касается другой — 116-й, в которую недавно внесли изменения, есть сомнения. Необходимо провести медицинскую экспертизу, чтобы установить причиненные здоровью последствия. Если действия главы попадают под лёгкий вред здоровью, то дело могут возбудить по 115 статье — тогда речь может идти об уголовном наказании. Если нет, то предусмотрено лишь административное».

Тумас Мисакян адвокат по уголовным делам

«Статус нарушителя, как главы поселковой администрации, не влияет де-юре на квалификацию деяния, это не должно быть проигнорировано. Это достаточно серьёзное административное правонарушение, за которое предусмотрено наказание вплоть до ареста до 15 суток.

Пострадавшие подростки имеют полное право требовать компенсации морального вреда, если вина главы поселения будет установлена в административном процессе.

Думаю, в этой ситуации важно использовать рычаги, которые есть у общества, включая возможность публичной огласки и обсуждения этой истории, чтобы в следующий раз избирали достойного, кто не позволяет себе «воспитывать» детей своих избирателей, поднимая на них руку».