Контрудар. В ответ на серию арестов «украинских диверсантов» СБУ задержала в Крыму двух российских военных

В ответ на серию арестов «украинских диверсантов», СБУ задержала в Крыму двух российских военных. Что известно достоверно, какие вопросы остаются без ответа, и возможен ли в этой ситуации обмен?

Что произошло?

В понедельник вечером Министерство обороны России заявило о похищении в Крыму двоих военнослужащих: прапорщика Александра Баранова и младшего сержанта Максима Одинцова.

«20 ноября около 13:00 мск сотрудниками Службы безопасности Украины были незаконно задержаны и вывезены из Крыма на территорию Николаевской области российские военнослужащие: прапорщик Одинцов Максим Евгеньевич и младший сержант контрактной службы Баранов Александр Вячеславович», — говорилось в сообщении военного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что располагают сведениями о подготовке в отношении задержанных уголовных дел по фактам совершения ими преступлений против Украины. В заявлении ведомства также говорилось о возможном физическом и психологическом давлении на Одинцова и Баранова.

«Считаем данные действия украинских спецслужб в отношении российских граждан очередной грубой провокацией и требуем их немедленного возвращения на территорию Российской Федерации», — резюмировали в военном ведомстве.

Реакция СБУ последовала в скором времени. Пресс-секретарь службы Елена Гитлянская задержание Баранова и Одинцова подтвердила, но отметила: их не похищали и не вывозили на территорию Украины, а задержали при пересечении границы на КПП «Чонгар», то есть в тот момент, когда они уже были на украинской территории.

Сам факт задержания Гитлянская обосновала тем, что Одинцов и Баранов ранее являлись военнослужащими украинской армии. Их переход на воинскую службу в России был расценен Украиной, как измена присяге.

— В отношении задержанных расследуется уголовное дело по статьям 111 УК Украины «Государственная измена» и 408 УК Украины «Дизертирство», — сообщили «Новой газете» в пресс-службе СБУ.

Максимальная санкция по ст. 111 УК Украины — 15 лет лишения свободы, по ст. 408 — 12 лет лишения свободы.

«Это не наша информация»

Ключевое расхождение версий российской и украинской сторон насчет Баранова и Одинцова — обстоятельства их попадания на территорию Украины. Были ли они похищены, или перешли границу добровольно?

Оба варианта вызывают сомнения. Перейти границу Крыма и Украины со стороны полуострова можно либо по украинскому паспорту, либо — имея специальное разрешение украинской миграционной службы. Украинский паспорт из двух задержанных мог иметь только Александр Баранов, поскольку Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает возможность иметь второе гражданство только рядовым и сержантам. Прапорщик Максим Одинцов обязан был отказаться от украинского гражданства и сдать паспорт при поступлении на военную службу в России.

Сообщение о похищении российских военнослужащих в Крыму также вызывает вопросы. В первую очередь, к пограничной службе ФСБ: как сотрудники украинских спецслужб смогли перевезти через границу двоих россиян?

«Новая газета» обратилась за комментарием в Центр общественных связей ФСБ. Дежурный сотрудник, выслушав вопрос, заявил: «О похищении сообщало Минобороны. Это не наша информация».

— У Службы безопасности Украины нет реальной возможности выкрасть человека на полуострове и переправить его на Украину, — считает бывший помощник первого зампреда Правительства Крыма Владимир Гарначук. — Единственная теоретическая лазейка — озеро Сиваш, но опыт первых «украинских диверсантов» (задержанных в августе — И.Ж.) уже показал, что и это место российской погранслужбой прикрыто. На контрольно-пропускных пунктах сейчас ведется досмотр, не позволяющий в обход воли человека перевезти его через границу. Каждый человек должен выйти из машины и пройти процедуру обыска. Автомобили тоже досматривают. У меня нет сомнений, что Баранов и Одинцов сами пошли через «Чонгар» с украинскими паспортами. Да, у многих военных в Крыму в силу несерьезного подхода к этому вопросу со стороны военного руководства, сохранились украинские паспорта.

Обмен?

После задержания российских военных сотрудниками СБУ, министерство обороны потребовало немедленного их освобождения. «Новая газета» направила в военное ведомство список уточняющих вопросов среди которых просьба назвать меры, принимаемые министерством для освобождения россиян. Ответа пока не последовало, он будет опубликован по получении.

Между тем, в последнее время наиболее активно в подобных случаях применяется практика обмена.

Задержание российских военных произошло на фоне целой серии операций против «украинских диверсантов». Достоверно известно о восьми арестованных гражданах Украины, которых ФСБ России обвиняет в сборе разведданных и подготовке диверсий в Крыму. Родственники задержанных «диверсантов» рассказали «Новой газете», что хотели бы, чтоб процедура обмена состоялась.

— Если это единственно возможный честный способ освободить отца, то я бы хотел, чтоб его обменяли на задержанных военных, — сказал «Новой» в телефонном разговоре сын «диверсанта» Владимира Дудки Илья.

Такого же мнения придерживается и брат арестованного Дмитрия Штыбликова Алексей.

Правда, даже если обмен состоится, это вряд ли произойдет в скором времени. Согласно международному законодательству, он может состояться только в рамках передачи лиц, в отношении которых вступил в силу приговор суда о лишении свободы.