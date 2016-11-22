По кругу с тюбетейкой

В минувшее воскресенье Татарстан в плане народовластия, можно сказать, стал в ряд со Швейцарией: сразу в 851 сельском поселении республики прошли референдумы. Какой же вопрос вынесли на усмотрение народа в условиях, когда при решении наиболее острых политических и экономических проблем обычно обходятся без него? Это вопрос самообложения. То есть добровольного обложения самих себя сбором средств на общественные нужды.

Если кто-то недоумевает, почему нужны еще какие-то сборы денег, когда граждане исправно платят положенное по закону, то имеется простое объяснение: налогов на всё не хватает. И если в деревне надо неотложно подлатать дороги или обновить кладбищенскую ограду, то целесообразно скинуться на это дело, не дожидаясь поступления плановых средств.

Подобные референдумы в России кое-где уже проводились, а Татарстан, где они проходят ежегодно, по части самообложения граждан — несомненный лидер. Так, в прошлом году в сельских поселениях страны этим способом собрано 156 миллионов рублей. Из них 122 миллиона — в Татарстане.

Чтобы стимулировать эти в меру добровольные взносы, правительство Татарстана к каждому внесенному сельскими жителями рублю добавляет 4 рубля из бюджета. Само по себе неплохо, даже если принять во внимание, что 4 рубля ранее тоже были изъяты из кошельков граждан — в виде обычных налогов.

Чтобы эти референдумы были признаны легитимными, явка на них должна превышать 50%, а число одобривших сбор денег должно быть больше половины числа проголосовавших. Где-то в других краях это жесткое требование могло стать проблемой, но в Татарстане такой проблемы нет: здесь всегда голосуют как надо. Проблемы начинаются позже, когда вроде бы одобрившие самообложение люди не желают ничего платить. Для примера: в прошлом году после такого же референдума в Зеленодольском районе удалось собрать лишь 55% от запланированной суммы.

Как же голосуют в Зеленодольском районе нынче? В поселке Васильево на участке № 1564 мне открылась картина вполне благоприятная. Часть большого поселка голосовала на территории санатория, где многие местные жители и работают. То есть организовать их явку нетрудно. Да и сумма обложения здесь щадящая — по 100 рублей в год с каждого совершеннолетнего члена семьи. Не скажу, что люди шли на участок толпой, но потихоньку все же голосовали, и к полудню таковых набралось около 30%.

Хуже обстояло дело в Новопольском сельском поселении, в которое входят семь поселков и где намереваются собрать по 200 рублей с человека. Сначала я заехал в поселок Урняк и не нашел там никакого объявления о референдуме. Местная жительница, молодая мама с коляской, с удивлением узнав от меня об этом массовом мероприятии, сказала, что жители Урняка обычно голосуют в поселке Новопольском. Поехал туда. Снова ни одного объявления, и даже в здешнем магазине не знают, что в поселке сегодня такое событие. Нашел по флагу здание сельской администрации. Снова снаружи ничто не указывает на референдум, но участковая комиссия — на месте. Одна на все семь поселков.

Два часа дня. Голосующих нет, хотя в прозрачной урне бюллетени лежат, и, как меня заверили, с утра люди все же приходили. Трудно представить, чтобы кто-то в свой выходной потащился сюда в гололед из окрестных поселков, чтобы выразить свою гражданскую позицию, но не станем наводить тень на ясный бюллетень. Думаю, к вечеру с процентами все утряслось.

Самообложение, к которому в татарстанских деревнях начинают привыкать, вызывает противоречивые отклики населения. Люди видят, что на собранные деньги что-то делается: строятся детские площадки, оборудуются родники, устанавливаются пожарные гидранты… В том же поселке Урняк наладили уличное освещение, подсыпали на дороги щебенку.

Но одобрение соседствует с возмущением. Многие считают, что самообложение — это еще один способ залезть в карман малоимущему гражданину, в то время как начальство декларирует сумасшедшие доходы и не знает меры в умножении личного благосостояния.

Нынешние референдумы совпали по времени с взрывом эмоций по случаю обнародования проекта новой льготы для высших руководителей республики. Кабмин Татарстана предложил пожизненно закрепить государственные автомобили с водителями за председателем госсовета и премьер-министром республики после прекращения их полномочий. При этом предполагается, что эти автомобили будут предоставляться для разъездов и членам их семей.

Интернет вскипел, но в потоке откликов типа: «Позор!», «Оборзели совсем!», «В каком мире они живут?!» — что-то нет предложения провести среди высоких должностных лиц референдум о самообложении. Ну хоть по 100 рублей с них — на салфетки для протирания лобового стекла.