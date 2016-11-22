Им предложили выкупить свои документы

Получивший широкий резонанс арест двоих военнослужащих ВС РФ у КПП «Джанкой» в Крыму, проведенный в середине прошедшего воскресенья сотрудниками службы безопасности Украины, вывел конфронтацию между Россией и Украиной на более высокий уровень. Инцидент произошел буквально накануне важной встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки», запланированной на конец месяца. От наших источников в Крыму редакции «Новой газеты» стали известны интригующие подробности происшествия.

Оба арестованных (прапорщик Максим Одинцов и младший сержант контрактной службы Александр Баранов) во время драматических событий весны 2014 года являлись военнослужащими украинской армии. Как и большинство из сослуживцев, они написали на имя командования рапорта на увольнение из армии в связи с невозможностью продолжать службу (части ВСУ в Крыму ликвидировались и на материк вывозились знамена и штабная документация). После чего они получили российское гражданство и подали заявления о приеме на службу в ВС РФ.

Таким образом, в момент поступления на службу в российскую армию они не находились под украинской присягой.

О процедуре перехода мы рассказывали в материале «Военные не должны выпрашивать у гражданских войну как конфету».

Напомним, из 18 800 служащих ВСУ в Крыму лишь четверть решила продолжить службу на Украине.

Оба арестованных в свое время закончили высшие учебные заведения Харькова и утеряли дипломы в сложной обстановке того времени.

Именно стремление Одинцова и Баранова восстановить дипломы и было использовано СБУ для проведения операции. Обоим предложили выкупить документы и даже привезли их на КПП «Джанкой». Не от большого ума оба российских военных вышли на украинскую часть территории КПП, чтобы расплатиться с посредником. Тут их и скрутили поджидавшие оперативники СБУ.

За комментарием о возможных последствиях инцидента мы обратились к мнению пожелавших остаться неизвестными источников в командовании ЮВО ВС РФ. В целом ответ свелся к следующему: вся операция скорее всего направлена на провоцирование быстрых, необдуманных ответных шагов командования российской армии. Его фактически вынуждают на силовую операцию. Но никто не станет менять стратегическую обстановку в Крыму и сложившийся баланс в отношениях с Украиной из-за двух контрактников, по глупости вышедших на территорию противника. Бросать их никто не собирается, но борьба за их освобождение будет вестись средствами, которые всегда применяются в таких случаях.