Новая газета
Мнение

Фундамент из «Фантастических тварей...»

Почему не стоит судить строго об одном из самых ожидаемых фильмов этого сезона

Кадр из фильма

Культура

Лариса Малюковаобозреватель «Новой»

Хитроумная Джоана Роулинг, воспитав в своей гаррипоттеровской вселенной не одно поколение детей, решила заняться фантастическим просвещением и демобилизацией новых фанатов. В основе новой франшизы из пяти фильмов — роман, сочиненный писательницей 15 лет назад. А также любимый учебник Поттера, написанный Ньютом Саламандером, известным магическим зоологом, закончившим Хогвартс.

Режиссером продюсеры Warner Bros. позвали Дэвида Йетса, снявшего четырех Поттеров и одного Тарзана. Действие разворачивается в Нью-Йорке за 70 лет до того, как мальчик со шрамом с платформы 9 и 3/4 отправился в школу магии.

Сценарий впервые написала сама Роулинг.


Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн), ученый магозоолог, описывающий и спасающий от злобных маглов волшебных животных, приезжает в Нью-Йорк в канун очередных президентских выборов. В его потертом коричневом чемоданчике — целый зоопарк дивных существ. Кто бы сомневался, что чемоданы перепутают, и запредельные существа сбегут на улицы города, возбудив и напугав своим поведением обывателей, а также американские «волшебные власти». Но главное —  возникнет нешуточная угроза конфликта между волшебниками и не-магами (так в Америке называют маглов). Придется героям фильма вступить в схватку с радикальной организацией «Новый Салем» — члены которой грозят уничтожить всех волшебников в мире.

Самое интересное приключается на стыке реальности и фантастики. Газеты пестрят воплями об атаках и бесчинствах невероятных тварей. Мостовая сама взрывается и булыжниками уносится прочь. Легендарная станция метро «Сити Холл» впадает в истерику хаоса и разгрома. Бумажные крысы (то есть крысы из бумаги) разбегаются по городским офисам.

Даже статуя Свободы возмущена загадочным тотальным вихрем темных сил. Злобные призраки вселяются в хрупкие тела милых детей. Ведьмы совсем распоясались и вышли из подполья. И вся эта вакханалия крутится-вертится в добропорядочном ретро американских 20-х, выписанном подробнейшим образом. Как булочки, кексы и обсыпанные пудрой круассаны пирожника Джейкоба Ковальски (Дэн Фоглер), вознамерившегося взять в банке кредит на собственную кондитерскую, и потому сложившего все свое дрожжевое и пряничное богатство в простой коричневый чемоданчик…

Весь фильм, по сути, квест по зазеркалью Нью-Йорка, и зритель вместе с Саламандером и Ковальски участвует в увлекательной операции: ловит разнообразных чудовищ! Правда, чтобы их поймать, нужна невероятная ловкость, а еще чайник и таракан.

В подкладке «волшебного зверинца» Роулинг — старофранцузские бестиарии, а также «Книга вымышленных существ» Борхеса, в которых Природа превращается в арену борьбы добрых и злых сил. Но писательница и сценаристка Джоана Роулинг в своем новом волшебном вояже не намерена углубляться под мрачные средневековые своды, обнаруживая опасную связь между миром телесным и духовным, науки и теологии, языческими божествами, богочеловеками и фантастическими тварями. Не идет она и по пути Толкиена, у которого фантастические чудовища свидетельствуют об этикометафизических сущностях мифологических аллегорий.

В «приключениях коричневого чемоданчика» диковинный зверинец упакован в «блестящую фольгу» карнавальной сказки. А дивный и разнообразный мир чудных тварей, среди которых хранитель деревьев Лукотрус, невидимка Демимаска, Орел непостижимых размеров и прочие неизвестные науке звери, — зрители-маглы сравнивают с хит-парадом анимационно-комиксовых игрушек.

Тем не менее,  симфония невероятного — заклинания, зельеварение, алхимия и сон разума, рождающий милых и не очень чудовищ, — под управлением волшебных палочек будет продолжаться.

Похоже, родная тетушка современной детской фантастики сооружает новую Вселенную. Поэтому я бы не судила строго первый фильм нового сериала. «Фантастические твари и где они обитают» — лишь фундамент для будущего многоэтажного здания, в котором поселятся не только гоблины, волшебники, ведьмы, жмыры и живоглоты, но и сенаторы, клерки и газетные магнаты. А также зрители, старше 12 лет, в соответствии с возрастным рейтингом фильма.

Теги:
рецензия, кино

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