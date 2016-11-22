Фундамент из «Фантастических тварей...»

Хитроумная Джоана Роулинг, воспитав в своей гаррипоттеровской вселенной не одно поколение детей, решила заняться фантастическим просвещением и демобилизацией новых фанатов. В основе новой франшизы из пяти фильмов — роман, сочиненный писательницей 15 лет назад. А также любимый учебник Поттера, написанный Ньютом Саламандером, известным магическим зоологом, закончившим Хогвартс.

Режиссером продюсеры Warner Bros. позвали Дэвида Йетса, снявшего четырех Поттеров и одного Тарзана. Действие разворачивается в Нью-Йорке за 70 лет до того, как мальчик со шрамом с платформы 9 и 3/4 отправился в школу магии.

Сценарий впервые написала сама Роулинг.



Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн), ученый магозоолог, описывающий и спасающий от злобных маглов волшебных животных, приезжает в Нью-Йорк в канун очередных президентских выборов. В его потертом коричневом чемоданчике — целый зоопарк дивных существ. Кто бы сомневался, что чемоданы перепутают, и запредельные существа сбегут на улицы города, возбудив и напугав своим поведением обывателей, а также американские «волшебные власти». Но главное — возникнет нешуточная угроза конфликта между волшебниками и не-магами (так в Америке называют маглов). Придется героям фильма вступить в схватку с радикальной организацией «Новый Салем» — члены которой грозят уничтожить всех волшебников в мире.

Самое интересное приключается на стыке реальности и фантастики. Газеты пестрят воплями об атаках и бесчинствах невероятных тварей. Мостовая сама взрывается и булыжниками уносится прочь. Легендарная станция метро «Сити Холл» впадает в истерику хаоса и разгрома. Бумажные крысы (то есть крысы из бумаги) разбегаются по городским офисам.

Даже статуя Свободы возмущена загадочным тотальным вихрем темных сил. Злобные призраки вселяются в хрупкие тела милых детей. Ведьмы совсем распоясались и вышли из подполья. И вся эта вакханалия крутится-вертится в добропорядочном ретро американских 20-х, выписанном подробнейшим образом. Как булочки, кексы и обсыпанные пудрой круассаны пирожника Джейкоба Ковальски (Дэн Фоглер), вознамерившегося взять в банке кредит на собственную кондитерскую, и потому сложившего все свое дрожжевое и пряничное богатство в простой коричневый чемоданчик…

Весь фильм, по сути, квест по зазеркалью Нью-Йорка, и зритель вместе с Саламандером и Ковальски участвует в увлекательной операции: ловит разнообразных чудовищ! Правда, чтобы их поймать, нужна невероятная ловкость, а еще чайник и таракан.

В подкладке «волшебного зверинца» Роулинг — старофранцузские бестиарии, а также «Книга вымышленных существ» Борхеса, в которых Природа превращается в арену борьбы добрых и злых сил. Но писательница и сценаристка Джоана Роулинг в своем новом волшебном вояже не намерена углубляться под мрачные средневековые своды, обнаруживая опасную связь между миром телесным и духовным, науки и теологии, языческими божествами, богочеловеками и фантастическими тварями. Не идет она и по пути Толкиена, у которого фантастические чудовища свидетельствуют об этикометафизических сущностях мифологических аллегорий.

В «приключениях коричневого чемоданчика» диковинный зверинец упакован в «блестящую фольгу» карнавальной сказки. А дивный и разнообразный мир чудных тварей, среди которых хранитель деревьев Лукотрус, невидимка Демимаска, Орел непостижимых размеров и прочие неизвестные науке звери, — зрители-маглы сравнивают с хит-парадом анимационно-комиксовых игрушек.

Тем не менее, симфония невероятного — заклинания, зельеварение, алхимия и сон разума, рождающий милых и не очень чудовищ, — под управлением волшебных палочек будет продолжаться.

Похоже, родная тетушка современной детской фантастики сооружает новую Вселенную. Поэтому я бы не судила строго первый фильм нового сериала. «Фантастические твари и где они обитают» — лишь фундамент для будущего многоэтажного здания, в котором поселятся не только гоблины, волшебники, ведьмы, жмыры и живоглоты, но и сенаторы, клерки и газетные магнаты. А также зрители, старше 12 лет, в соответствии с возрастным рейтингом фильма.