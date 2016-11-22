«Утрата Я — клиника или новая культурная норма?» Лекция Елены Соколовой



Утрата Я – клиника или новая культурная норма? Что означает «Утрата Я» и как она переживается человеком современной культуры? Какие вызовы и угрозы для человеческой личности, ее подлинности и целостности таит в себе эпоха неопределенности, немыслимых скоростей, безграничных технических новшеств? Какое «постчеловеческое» будущее создает условия для фрагментирования и внутреннего раскола нашего Я или бесконечного «шлифования» наших идеальных Фальшивых Я, манипуляций собой и Другими? За счет каких ресурсов человек сохраняет индивидуальность, не впадая в крайность нарциссизма; сопротивляясь внешнему давлению и пропаганде — не теряет способность к человеческой солидарности и любви?

Об этом рассказала в Университете «Новой газеты» Елена Соколова — заслуженный профессор кафедры нейро- и патопсихологии МГУ, доктор психологических наук, автор монографий и учебников по самосознанию и самоидентичности, методам исследования личности и психотерапии.