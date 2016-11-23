Арнольд Хачатуровкорреспондент
Индустрия микрозаймов набирает в России беспрецедентную популярность. За третий квартал 2016 года объем краткосрочных кредитов, выданных микрофинансовыми организациями (МФО), рос рекордными темпами (+23,2%) и достиг 110 млрд рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Необеспеченные микрозаймы, которыми успели воспользоваться около 10 млн россиян, в 2016 году становятся одним из основных драйверов рынка кредитования.
Пока что объемы розничного кредитования в сегменте МФО незначительны по сравнению с общими размерами рынка: на микрокредиты приходится чуть более 100 млрд рублей против 10 трлн рублей банковских займов. «Говорить о том, что заемщики переориентируются с банков на МФО, на наш взгляд, не совсем верно, — объясняет заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин. — Тем не менее отрасль микрофинансирования в настоящее время действительно растет достаточно высокими темпами». Бурный рост длится уже не менее 2 лет — по данным НБКИ, за этот период объем выданных займов МФО стабильно увеличивается на 16—18% за квартал.
Результатом этой динамики стало превращение рынка микрокредитов в самостоятельную финансовую индустрию. По данным летнего обзора Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и компании микрозаймов «Ё заём», за последние 2 года доля банковских «отказников» (тех, кто обращается в МФО из-за отказа в банковском кредите) среди заемщиков микрофинансовых компаний снизилась с 52 до 44%, а доля клиентов МФО, никогда не обращавшихся в банки, напротив, увеличилась с 25 до 33%.
МФО предлагают клиентам два основных финансовых продукта. Доля первого, микрозаймов, или так называемых займов «до зарплаты», в структуре портфелей МФО составляет 45% (средний размер — 10,6 тысячи рублей). Второй тип — кредиты на покупку потребительских товаров — занимает 55% (средний размер — 18,3 тысячи рублей). Чаще всего займы берут для покрытия повседневных расходов, оплаты ремонта квартиры, лечения и медуслуг, рассказывает генеральный директор «МигКредита» Олег Гришин. Существуют также микрофинансовые организации, специализирующиеся на предоставлении займов малому и среднему бизнесу.
«Свыше 60% клиентов, которые получают у нас заем, — женщины, — говорит Гришин. — Больше половины заявок приходит от молодых клиентов в возрасте 21—35 лет, но финансируются в основном клиенты в возрасте 26—45 лет. Большая часть заявок приходит от клиентов со средним или среднеспециальным образованием, но 50% одобренных займов получают клиенты с высшим и неполным высшим образованием».
Одна из главных причин роста популярности альтернативных видов займов заключается в том, что заемщики начинают все больше доверять микрофинансовым организациям, считает Шикин. «Только за последние 2 года отрасль получила серьезную законодательную поддержку: МФО упоминаются в законе о потребительском кредитовании, их деятельность регламентируется Банком России, а сами МФО обязаны формировать кредитные истории своих клиентов».
В этом году несколько депутатов предлагали запретить МФО заниматься потребительским кредитованием, аргументируя это низкой финансовой грамотностью населения и высокими процентами по займам. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила в поддержку микрокредитования: по ее словам, спрос на короткие займы у людей есть, поэтому запрет этой услуги приведет лишь к увеличению числа нелегальных организаций. Вместо радикальных запретительных мер ЦБ пытается ограничить «аппетиты» МФО (совокупный размер начисленных процентов по займам не может превышать сумму основного долга более чем в 4 раза), а также планирует в ближайшее время закончить очистку рынка от недобросовестных игроков.
Ужесточение законодательных барьеров может привести к тому, что к 2018 году с рынка уйдет половина микрофинансовых организаций (2—3 тысячи МФО закроются, останется до 1,5 тысячи), говорится в исследовании рейтингового агентства RAEX. Вырастет доля крупных игроков, которые будут обязаны выполнять нормативы ЦБ по резервам и размеру собственных средств, — достаточно крупные МФО даже смогут перейти в статус банков. Владимир Шикин из НБКИ считает, что микрокредитные компании уже сегодня следят за рисками не менее тщательно, чем банки, что позволит им в будущем не доводить просрочку до критических значений.
В третьем квартале число просроченных платежей по микройзаймам увеличилось впервые за три года. Впрочем, на крупных игроках это сказалось несильно: «В последний год мы наблюдаем снижение «качества» потенциальных заемщиков, — говорит Олег Гришин из «МигКредита». — Но все это регулируется и «подкручивается» на уровне рисковых моделей. Уровень просрочки у нас все равно ниже, чем просрочка по потребкредитам у большей части коммерческих банков».
В целом по рынку рост просрочки пока что незначителен (+0,7%) и происходит на фоне общего улучшения положения российских заемщиков. Данные НБКИ свидетельствуют о том, что уровень текущей долговой нагрузки среднего заемщика за последние полгода снизился на 4,4%. Текущая долговая нагрузка (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу) среднего российского заемщика на 1 октября составила 22,7% против 27,13% еще в апреле. Снижение коснулось всех категорий заемщиков, но в будущем тренд может измениться вновь. «Многое будет зависеть от динамики падения реальных доходов граждан. Если оно продолжится, это создаст риски дефолтов как для банковских кредитов, так и для микрозаймов», — заключает Владимир Шикин.