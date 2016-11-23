Сенатор вылетел в трубу

Зима в России всегда наступает неожиданно, но в этом году к ней накануне сезона оказались не готовы три региона: Камчатка, Чукотка и Тверская область. Об этом докладывал председателю правительства России вице-премьер Дмитрий Козак. Дмитрий Медведев возмутился попаданием в этот список субъекта Федерации из Центральной России. Козак уточнил, что проблемы Твери связаны с «уголовными делами» и «судебными спорами». Премьер в ответ потребовал «взбодрить» энергетиков и местные власти. «Если что, докладывайте и просите о поддержке правоохранительные органы и другие структуры административные, если это требуется», — добавил Медведев.

На самом деле правоохранительные органы уже накопили достаточный массив данных, позволяющих сделать явные выводы о причинах «тверской аномалии». Речь идет не о предположениях и догадках, а о материалах уголовных дел и уже вынесенных судебных решениях. Часть фигурантов находится под стражей или объявлена в международный розыск. Возможно, наличие политической воли даст возможность активнее продвигаться в расследовании и быстрее довести до суда начатые уголовные дела.

Следствие давит на газ

Что не так с тверской энергетикой и кого там нужно «взбодрить?»

Одна из ключевых структур, связанных с Леонидом Лебедевым, — ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТГК-2), которая работает на территории ряда регионов Центральной и Северо-Западной России.

Начиная с 2013 года следственные органы УМВД по Ярославской области возбудили ряд уголовных дел, связанных с систематической неуплатой компаниями, связанными с ТГК-2, топлива, поставляемого структурами группы «Газпром» (ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль», ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»). Уголовные дела, общая сумма ущерба по которым была определена следствием в размере более 6 миллиардов рублей, были объединены в одно производство (дело № 13270150). Правда, подозреваемые — лица из числа руководителей ТГК-2 — до их пор остаются «неустановленными».

Более сложным, но и более результативным оказалось расследование ряда уголовных дел, которые вели следственные органы УМВД по Тверской области. В этом регионе ТГК-2 работала не напрямую, а через «дочку» «Тверские коммунальные системы» (ТКС), которая перепродавала выработанную энергию еще одной прокладке — «Тверьтепло» (см. «Новую газету» от 23 июля 2014 года). ТКС закупала топливо (уголь — у структур ТГК-2, газ — у «Газпром межрегионгаз Тверь), а «Тверьтепло» собирала деньги с конечных потребителей. При этом обе структуры активно наращивали долги, а их руководство обрастало уголовными делами, фабула которых сводилась к мошенничеству, преднамеренному банкротству и хищению природного газа (дела были объединены в производстве под № 0270614). Расследование в отношении Дмитрия Морозова (экс-руководителя главного управления ТГК-2 по Тверской области) и бывшего гендиректора ТКС Павла Хохлова завершено, а экс-председатель совета директоров ТГК-2 Андрей Королев был арестован по запросу Интерпола, но Румыния отказывается начать процедуру его экстрадиции.

В пресс-службе ТГК-2 сообщили, что, «находясь на посту председателя Совета директоров ТГК-2 в 2008—2013 гг., в рамках своих компетенций Андрей Королев не был вовлечен в операционную деятельность ТГК-2 и тем более ТКС».

Македонский вираж

А 7 сентября начальник следственного управления УМВД по Тверской области подполковник юстиции Алексей Пушкарев, который руководил расследованием дела Морозова—Королева, санкционировал возбуждение нового уголовного дела — на этот раз уже непосредственно в отношении Леонида Лебедева (и вновь «неустановленных лиц» из руководства ТГК-2). Оно не связано напрямую с историей долгов перед структурами «Газпрома», но в перспективе может дать ответ на вопрос: куда пропадают деньги, которые исправно платят потребители и не получают поставщики топлива?

Заявителем выступил представитель миноритарного акционера ТГК-2, офшорной компании Locinera Participation, который посчитал, что компания могла не выплачивать дивиденды в связи с выводом активов, о чем ему стало известно из материалов арбитражного дела №А82-13348/2013. Истцами там тоже выступали две офшорные компании-миноритарии ТГК-2, а ответчиками — Андрей Королев и другие лица из руководства компании. История эта сложная и запутанная, которая началась еще с разбирательств с задолженностью «Северной нефти».

Справка «Новой В декабре 2011 года латвийский банк «Парекс» подал иск в Рижский международный третейский суд о взыскании долга с ЗАО «Североргсинтез», поручителем по кредиту которой выступала компания «Севернефть». А в марте 2012 года Окружной суд кипрского Лимассола вынес решение об аресте активов Леонида Лебедева на общую сумму 180 млн долларов по иску немецкого Commerzbank, предоставившего «Севернефти» кредитную линию на 240 млн долларов под залог ее имущества.

Если коротко, то в 2013 году ТКГ-2 заключила ряд соглашений с офшорными компаниями, связанными с Леонидом Лебедевым, по итогам которых выплатила крупные авансы. Большая часть денег не была возвращена, а права требования были уступлены с существенным дисконтом по офшорной цепочке. В конце 2014 года ТГК-2 сообщила, что в результате всех этих действий получила конт­роль над электростанцией «ПГУ Скопье» (Македония), однако в 2015 году суд в Лимассоле (Кипр) признал и эту сделку недействительной.

Из отчетности ТГК-2 следует, что ей принадлежат 50% акций Bitar (контролирует македонскую электростанцию) и, кроме того, к компании вернулись права требования по первоначальному долгу. Истцы же настаивали, что и ТГК-2, и Bitar, и Kardicor (владелец долга) контролируются Леонидом Лебедевым, а значит, в результате их непростых взаимоотношений ТГК-2 вывела из основного оборота 220 млн долларов и в то же время была вынуждена занимать сопоставимые суммы в банках под высокий процент. Арбитражный суд частично удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с Королева и Ко 12,8 млн долларов.

Очевидно, следствие поставило вопрос так: была ли это обычная хозяйственная деятельность — или мошенничество?

«В сентябре 2016 г. в отношении Леонида Лебедева следственными органами УМВД России по Тверской области действительно было возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что мой доверитель, как участник ООО «КОРЕС ИНВЕСТ», которое до марта 2012 г. являлось одним из основных акционеров ОАО «ТГК-2», действуя в группе с неустановленными лицами, якобы совершил хищение денежных средств указанного общества посредством совершения ряда невыгодных для ОАО «ТГК-2» сделок», — заявил «Новой» адвокат Леонида Лебедева Алексей Гребенсков.

По словам адвоката, его подзащитный никогда лично не управлял своей долей в ТГК-2, кроме того, по мнению защиты, дело было возбуждено с грубыми нарушениями, в частности, в Твери, а не в Ярославле, где проходило судебное разбирательство и где расположена штаб-квартира ТГК-2. Впрочем, по данным «Новой газеты», уголовное дело № 0170076 действительно было передано в следственные органы УМВД по Ярославской области, причем важную роль в принятии этого процессуального решения сыграла прокуратура Тверской области. А выводы о роли Леонида Лебедева в этой истории будут делать следствие и, возможно, суд.

В Генеральной прокуратуре РФ пока не ответили на официальный запрос «Новой газеты».

Мерзни, Тверь?

«Следует отметить, что результатом совершенных ОАО «ТГК-2» гражданско-правовых сделок, которые следователи считают преступными, в конечном итоге явилось приобретение ОАО «ТГК-2» имущественного комплекса — теплоэлектростанции в Республике Македония», — отмечают в пресс-службе группы компаний «Синтез».

Но при этом жителям той же Твери, разумеется, нет дела до того, получила ли ТГК-2 контроль над электростанцией в Македонии, или нет, потому что ТЭЦ в Скопье дома, школы и больницы в Твери все равно не обогреет.

«В настоящее время Лебедеву Л.Л. принадлежит менее 1% акций ОАО «ТГК-2», которые также переданы им в управление», — отмечают в группе компаний «Синтез». А в самой ТГК-2 «Новой газете» сообщили, что в декабре 2012 года ТКГ-2 «утратила контроль» над ТКС.

Но трудное наследство все же дает о себе знать. Новости о вхождении региона в отопительный сезон уже сейчас напоминают боевые сводки: то в одном, то в другом районе без тепла по сей день остаются десятки, а то и сотни домов. Всякий раз причиной называют аварию. Может, и так, но ситуация все больше напоминает прошлую зиму, когда «веерные отключения» приходились на лютые морозы и даже на период новогодних праздников.

Да и причины повышенной аварийности, если их обобщить, сводятся все к тому же: в теплоэнергетическом хозяйстве региона «нет денег». Если их нет для того, чтобы платить за газ, то откуда же взяться, к примеру, средствам для ремонта труб?

Эта ситуация типична не только для Твери. В мае 2016 года центральное управление Ростехнадзора провело выездную проверку ОАО «ТГК-2» — и выявило сразу 706 нарушений обязательных требований. Речь вовсе не о бумажных придирках: за 9 месяцев 2015 года на объектах ТГК-2 произошло 43 аварии. (В пресс-службе ТГК-2 подчеркнули, что проверка носила плановый характер, аварии были квалифицированы как инциденты, а средний уровень аварийности на их объектах ниже, чем у ряда крупных компаний.)

Прощание с сенатом

У накопившихся системных проблем есть общий знаменатель. ТГК-2, как и любой другой бизнес-актив, работала в первую очередь для получения прибыли конечными бенефициарами. Пока самый заметный среди них, Леонид Лебедев, был не только бизнесменом, но и политиком, защищенным принципом неприкосновенности, — многочисленные уголовные дела возбуждались либо в отношении «неустановленных лиц», либо в отношении наемных топ-менеджеров и членов советов директоров. Деньги уходили из страны, и Лебедев мог свободно их тратить на покупку македонских ТЭЦ или развитие американского кинематографа.

Но сейчас он сам стал фигурантом уголовного дела, и, если следствие и суд установят вину, государство может начать процедуру поиска и изъятия активов, способных покрыть нанесенный ущерб. Тем более что привычного депутатского иммунитета больше нет.

Расставание Леонида Лебедева с сенаторским креслом, в котором он провел без перерыва почти 13 лет, получилось весьма драматичным. Как известно, до 1 апреля высокопоставленные чиновники и парламентарии представляют сведения об имуществе и доходах по итогам прошлого года, которые публикуются на официальных сайтах и проверяются — как общественниками и журналистами, так и комиссией по противодействию коррупции администрации президента. В первом случае нередко случаются скандалы, которые, впрочем, не имеют последствий для их фигурантов, во втором случае, как правило, не происходит ничего.

Однако вскоре после окончания декларационной кампании 2015 года Леонид Лебедев добровольно сложил с себя полномочия члена Совета Федерации. В интервью западным СМИ он объяснял этот шаг политическими причинами. В частности, немецкой Die Zeit Лебедев говорил: «Я был тем, кто слепо голосует за уже установленные решения. Я был слишком независим для этого». Одним из таких решений, как следует из текста того же интервью, было голосование за закон о принятии Крыма в состав Российской Федерации. «Возможно, выборы не были на сто процентов свободными. Они были проведены слишком быстро, могли быть ошибки», — критика крымского референдума могла показаться признаком хорошего тона для человека, который решил связать остаток карьеры с работой не в России, а на Западе. Тем более что и с Великобританией, и особенно США, где Лебедев живет в настоящий момент, его исторически связывает очень и очень многое.

При этом более простую версию, а именно наличие в его декларации, скажем так, неполной информации о принадлежащих ему иностранных активах, — Лебедев предпочел списать на «происки врагов». Мол, речь шла о незначительных пакетах акций, а некие оппоненты постарались убедить антикоррупционное управление в том, что это было серьезное нарушение. И тогда Лебедев якобы принял решение уйти, чтобы не ставить под удар собственную репутацию и репутацию Совета Федерации.

Впрочем, есть основания полагать, что Леонид Лебедев скрывал нечто более существенное, чем «незначительные пакеты акций». В июне 2016 года Главным следственным управлением СКР по Москве было возбуждено уголовное дело № 11602450023000059 по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 320.2 УК РФ «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства». По данным «Новой газеты», речь идет о наличии паспорта Республики Кипр, полученного еще в 2012 году (копия документа есть в распоряжении редакции). Отметим, что норма о запрете двойного гражданства для лиц, замещающих высшие государственные должности, появилась в российском законодательстве задолго до кампании по «национализации элит», еще в 2002 году. Объяснить такое нарушение элементарной забывчивостью невозможно.

«О наличии уголовного дела в отношении Лебедева Л.Л., о котором вы говорите, никакими официальными сведениями я не располагаю, — заявил «Новой» адвокат Леонида Лебедева Алексей Гребенсков. — О нем мне стало известно из прессы. Все попытки стороны защиты получить какую-либо официальную информацию от правоохранительных органов по этому поводу пока безрезультатны».

Закрытый характер следствия может быть связан с тем, что правоохранительные органы, вероятно, изучают не только хозяйственные конфликты. В конце концов, Леонид Лебедев 13 лет был сенатором, а значит, оказывал влияние на принятие политически значимых решений. Если у него было двойное гражданство (а тесные связи с США предполагают, что следователи искали не только второй, но и третий паспорт), то просто необходимо будет изучить возможные контакты со спецслужбами зарубежных стран. Кроме того, сейчас экс-сенатор постоянно находится вне России и активно ведет судебные процессы, в рамках которых могут быть запрошены самые разные сведения о его многогранной деятельности.

Геннадий Денисов,

для «Новой»

Семь сюжетов из жизни политика и бизнесмена Леонида Лебедева