«Скважину пробурили прямо на кладбище»

Партизанск наконец переселяют. Несчастье этого поселка в том, что под ним залегает золотая жила. 206 семей, всего 509 человек, уже начали получать взамен оставляемого жилья свидетельства на приобретение другого, в январе выдадут последние, и 180-летний Партизанск умрет. На его месте будет котлован, золотое дно.

Русский язык точен и справедлив, приравняв золото к дерьму: вахтовиков-золотодобытчиков местные называют «золотарями» (ассенизаторами). «Золотари» подсуетились и дали денег на отселение старожилов. Тех, кому они сломали жизнь.

«Новая газета» написала о трагедии этого поселка еще в 2010 году (см. № 104). В хитрый план муниципального образования не вошла его часть — ​почему, понятно: дома на нескольких улицах, кладбище, водозабор. И поскольку (с)юрреальность — ​главная в нашем правовом государстве, на людей, здесь живущих, положили с прибором. Бурили прямо в огородах, рядом с водозабором. Поселок сотрясали взрывы в карьере (чуть ли не сразу за околицей). Активисты общественных организаций «Плотина» и «Чистая Ангара» добились анализа вод: в коричневой реке Большой Мурожной, притоке Ангары, более 10 ПДК железа, 9 — ​меди, 15 — ​цинка. В ручье близ водозабора — ​6 ПДК железа, 9 — ​меди. Это, по федзаконам, «зона чрезвычайной экологической ситуации».

Валентина Ведерникова, бывший депутат: «Последнее обращение писали Путину. Пришел ответ, что должен быть еще один ответ. И всё, больше ни ответа ни привета. Там написали обо всем: и о драге, о цианиде. Как ветер оттуда, так вся пыль к нам сюда. Картошка чернеет в один день». Дед Геннадий: «Кедры сохнут. Ни грибов, ни ягод, нет уже ничего. Некуда и ходить. Лес после кислых дождей тут же желтеет. Мышей домашних не стало».

Глава поселка Анатолий Бондаренко: «Настроения такие, как перед концом света. Крыши текут — ​пускай текут. Рубероидом покрыли, и всё. Смыло дамбу, дороги нет, вся техника идет через поселок. Шум, пыль. По ночам драга скрипит. Пообкусывали нас со всех сторон. Должны ли спрашивать мнения администрации, жителей? Предприятия вывозят золота полторы тонны в год. А у нас годовой доход бюджета 175 тысяч (с подоходных налогов). В золоте это сколько граммов?.. Раньше тоже бурили. Но аккуратно, ставили профили. А теперь — ​как попало. Скважина прямо на кладбище. Что там будет, если яму выроют? Кости все туда вывалятся. Такой ход дел уже как бы убедил жителей, что на месте Партизанска будет большая яма. Отсюда и рождается желание, чтобы переселили нас».

Прямо в Партизанске и совсем рядом с поселком работали тогда, в 2010-м, сразу четыре золотодобывающих предприятия: ОАО ГМК «Ангара-Север», ЗАО «Прииск Удерейский», ООО ГПК «Самсон» и АО «Васильевский рудник». Последнее — ​крупнейшее (на сегодня более тысячи вахтовиков и почти полторы тонны золота в год), и оно было единственным, кто стремительно откликнулся на нашу публикацию о катастрофе, устроенной в поселке «золотарями». Президент компании Алексей Колчин пожелал встретиться и, отрицая вину «васильков» (так их называют в поселке), рассказывал, что на всех золотоизвлекающих фабриках вахтовики трудятся в сапогах, и только у них, да на «Полюсе» (лидере отрасли), работяги ходят в туфлях. Что у них и утки плавают, и зайцы бегают у хвостохранилища, а медведи заходят в вахтовый поселок.

Колчин — ​настоящий профессионал в своем деле, с репутацией, ему действительно есть чем гордиться, однако газету все же интересует другое, о чем ему и сообщил: вопрос один — ​когда переселят жителей? Президент АО объяснил: это — ​исключительно бизнес. Если издержки при отселении народа будут перекрыты возможными прибылями от добычи золота, поселок переселят. Надо считать. Вот посчитаете, тогда и вернемся к теме, пообещал я. И спустя 6 лет обещание выполняю. Радости, повторю, в гибели поселка немного: золото победило вновь, но факт, что людей все же переселяют, а не обрекают на невыносимое сосуществование под боком у ресурсодобывающего молоха. Для Сибири и Урала — это исключение.

И о бизнесе говорить здесь не совсем верно. Здесь другое. Как и в том, например, зачем одна госкомпания («Роснефть») купила другую госкомпанию («Башнефть»). Мне вообще непонятно, чем сейчас зарабатывают на жизнь экономисты и экономические обозреватели. Что они описывают? Вот вам пример того, как это — ​в движении — ​происходит в провинции, на сырой земле, логика тут понятна, в ней — ​ни экономики, ни метафизики, одна алчность. Успеть до китайцев… отрезать, сожрать кусок.

Что было раньше в Партизанске? И Мотыгинским районом, чьи недра осваивает «Васильевский рудник», и самим этим рудником, а до этого в целом всеми природными ресурсами Красноярского края (в должности вице-губернатора), и конкретно ОАО «Енисейзолото», и вдобавок «программой развития Нижнего Приангарья», — ​командовали два брата Званцевы. И российское государство всегда помогало не жителям Партизанска, а «василькам». Кредитами, рассрочками, реструктуризациями долгов, прощением их и т.д. С состоянием дел на месторождении прилетала знакомиться комиссия Контрольного управления администрации президента РФ. И всем всё нравилось. А та драга, что ходила по-над домами «партизанцев», скрежеща ночами, принадлежит ЗАО «Прииск Удерейский». Учредителя и гендиректора этой славной компании наградили почетной грамотой Заксобрания края и взяли из Мотыгинского района в администрацию Красноярского края замминистра экономики и регионального развития. Видимо, чтобы распространял передовой опыт.

Освоение Партизанска вписали в программу «Комплексного развития Нижнего Приангарья». В паспорте инвестпроекта его основная цель обозначили как укрепление промышленного потенциала востока страны на принципах государственно-частного партнерства. Суть партнерства состояла в том, что бюджет тратился не на стариков и детей, не на культуру и образование, а помогал крупным компаниям. О том, сколько позволил своровать этот мегапроект, — ​разговор отдельный. Факт, что о таких глупостях, как сохранение партизанских огородов и воробышков, на фоне этих чисел говорить неприлично.

Что дальше? Газпромбанк, где кредитовались «васильки», провел реструктуризацию их долгов, и стал таким образом владельцем контрольного пакета. Основные акционеры Газпромбанка — ​НПФ «Газфонд» и ПАО «Газпром». Крупнейшие акционеры НПФ «Газфонд» — ​тот же «Газпром» и Газпромбанк. Крупнейший акционер «Газпрома» — ​государство.

По сути, это государство еще продолжительное время травило мышей и воробьев в Партизанске, не давало людям жить, а сейчас воробьев и мышей, речек и кедров, переплавленных в золото, стало мало — ​аппетит приходит вовремя. Теперь уже надо забирать всё, а люди мешают. Весной 2014-го они заблокировали технику «васильков», требуя переселить поселок. И «Васильевский рудник» наконец все посчитал, цена вопроса — 448 млн рублей. А предприятие получит возможность добыть 17 тонн золота. В этом году «Васильевский рудник» и Газпромбанк передали в бюджет 448 млн на компенсации для жителей Партизанска.

Рядом переселения ждет поселок Усть-Ангарск. Ему повезло меньше: хозяина у месторождения урана, на рудном поле которого и стоит поселок, нет. В 40–50-е годы прошлого века месторождением ведал «Енисейстрой» МВД СССР, зэки добывали руду вручную. Лагерь ликвидировали. До конца 80-х был еще лесоповал, теперь работы в поселке нет. . Пригодной питьевой воды тоже нет. И административного статуса. Считается, это территория города Лесосибирска (он отсюда почти в сотне верст). Дом для переселенцев власти не так давно пообещали построить в соседней (через Ангару) Стрелке, откуда сейчас завозятся хлеб и все прочее. Но когда это случится? А живем-то мы каждый день и каждую ночь, и число их ограничено. Зима нынче наступила здесь еще в середине октября (18 ноября — ​–38°С), люди же и дома состарились. Пока о них заботится Енисейская сплавная контора, расположенная на другом берегу Ангары, частное предприятие.