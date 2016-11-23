«Ночная игра»

«Игра» — ключевое слово. Фильм Вебера — зрелище, созданное с помощью новейших технологий на полпути от компьютерной забавы к кинематографу.

Садясь в кресло (для интерактивного показа киносетью КАРО оборудованы более 20 кинотеатров в разных городах), прямо в кинозале загружаете на смартфон бесплатное приложение Ctrlmovie и на протяжении фильма выбираете, как именно действовать герою.

Но в отличие от компьютерной игры, не все зависит от вас: через Wi-Fi голосуют одномоментно все зрители кинозала… и события развиваются в соответствии с этим голосованием. Тут-то вы и почувствуете изъяны и преимущества демократии! Вроде ты и решаешь, какой фильм смотреть… Но твое решение может не совпасть с выбором соседей по залу. И фильм может длиться от 75 до 95 минут (всего смонтировано 250 минут).

Сюжет многовариантен. Но у него есть основа: студент Мэтт, подрабатывающий охранником на автостоянке по ночам, внезапно становится участником похищения бесценной китайской чашки прямо из зала для торгов знаменитого аукционного дома.

Хорошая новость: спойлер невозможен. Потому что на другом сеансе зрители увидят другую версию. У публики более 50 возможностей включиться в сюжет, изменить, повлиять на него. Героя можно спасти, арестовать, убить — выбрать, как именно убить. Можно самому почувствовать себя героем: замереть на месте — или бежать; помочь тревожной блондинке на «Мазератти» — или спасать рисковую китайскую подругу. И потом вместе с ней торговаться за гонорар. Прав ли Мэтта, утверждающий, что люди — всего лишь комбинация чисел? Не знаю. Но как здесь не вспомнить Бродского: мы — сумма наших поступков, каждый из которых следствие выбора. То же можно сказать и про зрителя. Ты выбрал этот фильм? Тогда голосуй или проиграешь!

Кинематограф и раньше завлекал зрителя вариативностью. Среди наиболее характерных примеров — «Осторожно! Двери закрываются» с Гвинет Пелтроу (судьба молодой англичанки Хелен Куилли менялась в зависимости от того, успеет она на поезд или нет). В замечательном и непредсказуемом «Господине Никто» Жако Ван Дормеля герой Джареда Лето с упорством возвращался на перекрестки своей судьбы, чтобы идти в другом направлении. Тем не менее сюжет в тех фильмах развивался по маршруту, предложенному авторами.

Но кино все более и более увлекается аттракционом (можно сказать, возвращается к люмьеровским истокам, когда зритель в панике вскакивал с кресел, пугаясь приближающегося поезда). Сценарий «Ночной игры» подобен поезду, который мчит через крошечные полустанки и большие станции — реперные точки, на которых может кардинально менять направление. Действие будто бы на мгновение задумывается, и, подобно Илье Муромцу, с нашей помощью движется дальше: пойдешь налево — коня потеряешь, направо — голову сложишь.

У фильма семь вариантов финала, лишь один — хеппи-энд. И если тебе история покажется не слишком оригинальной — можешь списать это на неправильный ход коллективной мысли. Кино, демократическое по природе зрелище, теряет в оригинальности, отдаваясь на волю плебисцита.

Не случайно фильм родился именно в Швейцарии, где референдум происходит по любому вопросу: от квот на эмиграцию и строительства моста до общественной инициативы по абортам.

Будет ли развиваться интерактивное кино и как именно — покажет время. Но можно уже вообразить себе классический сюжет, рассыпанный интерактивом на целый букет возможностей. Представим сюжет Гамлета с прописанными авторами «реперными точками». Встретив Тень Отца, верит ему принц или нет? Решится ли рассказать правду Розенкранцу с Гильденстерном, или притворится сумасшедшим? Убьет Полония, притаившегося за занавесом, или оставит его в живых? Возвратится ли в Данию, чтобы погибнуть? Согласится ли на поединок в Лаэртом? И станет ли Гертруда пить отравленное вино? «Быть или не быть» подобному аттракциону — сегодня решает зритель.