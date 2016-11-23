Астана может стать Нурсултаном

Переименование столицы Казахстана Астаны в город Нурсултан, купюра с собственным изображением и генетическая связь с Чингисханом. Как Нурсултан Назарбаев строит свой культ личности

Во вторник, 23 ноября, в Казахстане состоялось внеочередное совместное заседание обеих палат парламента, на котором госсекретарь страны, руководитель администрации президента, все депутаты Сената и 104 из 107 депутатов Мажилиса единогласно приняли предложение о переименовании столицы Казахстана в честь действующего президента Нурсултана Назарбаева. С соответствующей инициативой обратился депутат Куаныш Султанов.

«Великий путь независимости должен быть увековечен. Предлагаем отметить в Конституции страны выдающийся вклад в строительство нашего государства первого Президента — Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. Отразить имя Елбасы в наименовании столицы и других важных объектах страны. Наша единая цель, сплотившись вокруг Елбасы, укреплять ценности Мәңгілік Ел, бережно сохранив и передав нашим потомкам самое дорогое, что у нас есть — суверенный и независимый Казахстан. Независимость была, есть и будет нашей главной консолидирующей целью», — цитируют Султанова немного ошалевшие казахстанские СМИ.

Надо сказать, что это не первое такое предложение: в 2008 и 2013 годах Астану уже хотели переименовать в город Нурсултан, но сам Назарбаев высказался против. Однако сейчас другое дело: если приняли специальную декларацию к 25-летию независимости (а ее приняли, в поддержку высказались все фракции, включая коммунистов и бизнесменов), — процесс можно считать запущенным. «В ближайшие дни, вероятнее всего, начнется вал обращений в прессу от представителей трудовых коллективов, общественности, творческой интеллигенции в поддержку этого начинания, — иронизирует историк и политический эксперт Айдос Сарым. — С вероятностью 97% (результат Назарбаева на последних президентских выборах. — Прим. «Новой») город будет переименован».

По словам Сарыма, многое будет зависеть от позиции самого Назарбаева, которая с прошлых лет могла поменяться. Теоретически на следующей неделе Назарбаев во время празднования Дня Первого президента 1 декабря (это государственный праздник) может сказать: пошутили — и хватит. «Это был бы супервариант для всей думающей прослойки общества, — говорит Сарым. — И это позволило бы президенту показать, что он — единственный актор в этой стране и, как шутят в Сети, единственный адекватный актор». Но сам Сарым при этом надежд на такой вариант развития событий особо не питает: пока все «скатывается к примитивному культу личности».

Вообще, недолгая история Астаны — это одни сплошные переименования до переноса столицы в этот город. В царское время это был Акмолинск, в советское время Никита Хрущев назвал город столицей целинного края и переименовал в Целиноград, потом, когда сюда перенесли столицу независимого Казахстана, он стал Акмолой. А уже в 1998 году решили, что негоже столице называться «Белой могилой» (а именно так переводится с казахского на русский «Акмола»), и город бесхитростно назвали Астаной (что означает «столица»). Нынешнее переименование, если оно произойдет, тоже может быть неокончательным, уточняют эксперты, поскольку история показывает, что подобные названия, основанные на лести и чинопочитании, редко бывают долговечными.

«Это будет памятник человеческому тщеславию, — считает журналист Сергей Дуванов. — Но рано или поздно вся эта бронза просто слетит. Вообще, я не думаю, что все это исходило конкретно от Назарбаева. Постаралось его окружение, которое себе таким образом хотело выбить какие-то льготы или лояльность. Но когда тебе постоянно говорят, что ты великий, а альтернативная информация тщательно фильтруется — ты сам начнешь в это верить».

Политик и бывший лидер Коммунистической партии Казахстана Серикболсын Абдильдин, наоборот, считает, что депутаты лишь транслировали то, что им сказали сверху, и обвинять их в этом не стоит. «Я еще в 1998 году, когда столицу переносили, говорил, что это делается специально для того, чтобы город потом переименовать в Нурсултан, — говорит он в беседе с корреспондентом «Новой». — Не было абсолютно никаких экономических оснований для того, чтобы делать в стране, где населения 15 миллионов, две столицы». Абдильдин считает, что рано или поздно Астана все равно будет переименована.

Но только ли Астана? Дело в том, что по документу упоминание Назарбаева должно быть отражено и в других объектах по всей стране. Еще не дожидаясь решения своего президента, остряки уже начали примерять названия. К примеру, в Алма-Ате осталась улица Фурманова, единственная, носящая имя большевистского деятеля (остальные все переименованы), по которой президент ездит из аэропорта в свою резиденцию, — она как будто специально ждет своего часа, и ее не называют именем какого-либо казахстанского батыра или писателя. В Казахстане в этом году объявили о строительстве нового города, названного Нуркент, — якобы он должен стать территорией благоденствия и всеобщего счастья (пока там живут военные и железнодорожники, и им разрешено даже не платить за коммунальные услуги). А еще по всей стране куча университетов и школ носят имя Назарбаева, а сам он запечатлен при жизни в памятнике, который установлен в парке Первого президента в Алма-Ате.

Не совсем понятно, какие правки будут вноситься в Конституцию, поскольку принятый в 1995 году документ с многочисленными поправками и без того возвеличивает Назарбаева до уровня Лидера нации, дает ему суперпрезидентские полномочия, а его мнение фактически становится единственным правильным. Возможно, речь может идти о закреплении статуса отца-основателя нынешнего Казахстана — подобно Ататюрку в Турции или Вашингтону в США. К слову, некоторые уже заговорили, что раз есть город Вашингтон в Америке, то почему в Казахстане нельзя?

Но и это еще не все. За два дня до инициативы депутатов в интернет был выложен документальный фильм 2013 года о том, что Назарбаев, мол, прямой потомок Чингисхана. А на прошлой неделе Нацбанк презентовал купюру номиналом 10 тысяч тенге (около 30 долларов) с изображением самого Назарбаева. Купюра считается сувенирной, однако при этом — она официальное платежное средство, и всего будет выпущено 100 тысяч экземпляров новых денег. Председатель Нацбанка Данияр Акишев, презентуя свежие 10 тысяч, сказал, что Черчилль и Ли Куан Ю тоже есть на деньгах. Но все вспомнили, конечно, прижизненный портрет на купюрах Ким Ир Сена, Саддама Хусейна и людоеда Бокасса из Центрально-Африканской Республики.

Политик и бывший министр сельского хозяйства Балташ Турсумбаев, неоднократно пересекавшийся с Назарбаевым, считает, что сейчас депутаты умело играют на его возрасте. «В 90-х годах сам Назарбаев погасил бы этот разговор на корню, а тех, кто об этом говорит, наказал бы, — говорит Турсумбаев. — Тут акцент делается на традиции Востока: лидер нации, с нуля все построил, а таких людей принято почитать при жизни и увековечивать их. С этой точки зрения все вроде бы нормально, но с точки зрения демократической страны это простейший культ личности».

Пока же власти предпочитают вообще не замечать аргументов против. Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев (бывший президентский пресс-секретарь) публично заявил, что происходящее — «не культ личности». Конституционный Совет также заявил, что нынешний шаг — верный во всех отношениях. «Депутаты сегодня приняли очень важный документ, который имеет историческое значение, — цитирует интернет-журнал Vласть председателя Конституционного Совета Игоря Рогова. — Если лично говорить, то все мы бываем за рубежом, и когда на вопрос: «Откуда вы?», отвечаешь: «I am from Kazakhstan». Сразу же, в девяти случаях из десяти, собеседник говорит: «О, Назарбаев, президент». И предложения депутатов закрепить соответствующими нормами в Конституции имеют под собой юридическую и политическую основу».

Экономический расчет всяческих переименований не проводился, но, по логике событий, для президента, который провозгласил «построение демократического правового светского государства, высшие ценности которого — человек, его жизнь, права и свободы», ничего не жалко. Разумеется, все будет подано как чаяния народа, хотя пока народ над всем этим просто злобно шутит. Выразителем мнения интеллигенции вполне может стать короткое замечание правозащитника Виктории Тюленевой у себя в Facebook: «Нурнберг. Только Нурнберг».