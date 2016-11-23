Получится ли летать бесплатно

Крупнейшая бюджетная авиакомпания Ryanair сегодня анонсировала создание бесплатных билетов для своих пассажиров. По сообщениям ирландского лоукостера, идея с возможностью бесплатных перелетов за счет аэропортов должна реализоваться в ближайшие 10 лет. Иными словами: пассажиры будут летать за счет тех денег, что оставляют в сувенирных магазинах, Duty Free и ресторанах, кафе аэропорта.

Глава лоукостера Майкл О’Лири заявил, что при наличии бесплатных билетов «рейсы будут полностью заполнены». При этом на вопрос о том, все-таки придется ли пассажиру вносить дополнительную плату за провоз багажа и питание на борту самолета, в пресс-службе Ryanair «Новой газете» ответить отказались.

Ведущий эксперт центра исследований транспортной политики Андрей Крамаренко прокомментировал «Новой» новость о бесплатных билетах Ryanair и рассказал, какой крупный доход с пассажира компания будет получать даже при «ничего не стоящем» ему перелете:

Андрей Крамаренко Ведущий эксперт центра исследований транспортной политики

— Во-первых, кроме прямого тарифного дохода, у любой авиакомпании есть еще дополнительные доходы, которые связаны с провозом багажа, питанием и всем остальным. Эти доходы никто не отменял. У Ryanair они составляют около 30 %. Это практически делится на 1 к 2 с тарифными доходами. Если Ryanair будет вводить практику с бесплатными билетами, никто не мешает им получать с каждого пассажира 10 или 15 евро дополнительного дохода. Это же не значит, что они еще багаж сверху оплачивают. На это рассчитывать не получится.

Во-вторых, у Ryanair с рядом аэропортов есть соглашение по минимальному провозу пассажиров. Происходит это так: Ryanair выходит на контакт с аэропортом, подписывает соглашение: «через два года мы у вас будем за год провозить пол миллиона пассажиров, а вы нам обязуетесь делать скидки на большие тарифы». Соответственно, если компания не перевозит это количество людей, то попадает под штрафные санкции. Поэтому существует возможность стимулировать пассажиропоток в тех аэропортах, с которыми подписано такое соглашение.

Основная причина еще в том, что для большинства авиакомпаний тарифная выручка сейчас уже не является критичной. Да, это огромная часть дохода, но не составляющая. Через 10 лет тарифная выручка может быть меньше чем дополнительный доход. Продавать какую-то часть билетов за условный ноль никто им не откажет.

Глава лоукостера Майкл О’Лири сказал что, в этом случае все рейсы компании будут заполнены, возможно ли это? К этому можно стремиться, но невозможно заполнить большую часть рейсов без создания дефицита на оставшуюся часть. У европейских авиакомпаний нормальная заполняемость рейса – это 80, иногда 90 %. А сто процентов – никто перед собой такую задачу не ставит.

Для авиакомпании количество пассажиров на борту – это не показатель. Показатель – это прибыль. Ryanair считает, что количество пассажиров на борту позволяет каким-то образом улучшать экономику рейса, а так действительно частично происходит, потому что пассажир оплачивает дополнительные услуги. И как вы понимаете, есть переменные издержки и есть постоянные. Выручка с пассажира превышает постоянные издержки. И есть резон продавать эти билеты ниже, чем их постоянная себестоимость. Потому что, в любом случае, они бы их по-другому не купили, а так постоянные издержки покрыты.