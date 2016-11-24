«Геремеев был главным для пацанов»

22 ноября был важный день на процессе в Московском окружном военном суде. Суд заслушал первого свидетеля, который опознал подсудимых по кадрам с камер наблюдения у ГУМа вечером 27 февраля 2015 года, по камерам у подъезда дома, где они проживали, ночью 28 февраля и по камерам во Внуково (днем 28 февраля и 1 марта по очереди они улетали в Грозный). Это была домработница Зарина Исоева, которая на протяжении полугода — с сентября 2014-го по март 2015-го готовила и убиралась на квартирах, в которых подсудимые жили в период подготовки к убийству в Москве. Те не стали отрицать, что она их знает. Рассказала она много интересных подробностей, в том числе и то, что Руслан Геремеев был среди «всех пацанов» «главным».

Напомним, дело об убийстве Бориса Немцова рассматривает суд присяжных. На скамье подсудимых — Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов, Хамзат Бахаев. Вину не признают. Следствие считает их причастными к подготовке, слежке и сокрытию улик, а Дадаева называет непосредственным исполнителем убийства. Еще один обвиняемый, Беслан Шаванов, погиб при задержании в Чечне. Изначально трое подсудимых, включая Дадаева, признали вину, потом от признаний отказались, сославшись на то, что давали их под пытками. Нет на скамье подсудимых Руслана Мухутдинова (по версии следствия, организатор, находится в розыске) и Руслана Геремеева — их имена теперь звучат на каждом заседании. Командир роты батальона «Север» Руслан Гермеев, дальний родственник Кадырова, так и не был допрошен по делу — вооруженные автоматчики просто не пропустили следователей СК к его дому в родовом селе Чечни, а вскоре и его статус с подозреваемого изменился на свидетеля. По некоторым данным, Геремеев уже покинул Россию. Руслан Мухудинов — его водитель, следствие называет его организатором убийства, он в розыске.

Как обвинение будет отвечать на вполне логичные вопросы о том, почему в суде нет Геремеева и Мухудинова — еще предстоит улышать. Но вопросы эти только копятся.

Трибуну со свидетелем в зале поставили так, чтобы она не пересекалась взглядами с подсудимыми. Свидетель — девушка лет 30 — рассказала, что познакомилась с Русланом Геремеевым осенью 2014 года через свою подругу Юлию Петренко. Та сказала, что ее знакомый ищет домработницу. Исоева согласилась и встретилась с Геремеевым в клубе «Цинк», что рядом с Веерной улицей, где у него и его напарников были две квартиры (съемная и собственная). Помимо Геремеева, на встрече в клубе был некто Асланбек (кто такой, она не знает. Помнит, что он говорил, что получил повышение и стал полковником МВД) и Руслан Мухудинов. Геремеев ей представился как Руслан, Мухудинов — Русик. Оба дали номера своих телефонов. Договорились, что Зарина будет приходить раз в неделю. Ближе к Новому, 2015 году, появилась еще одна квартира на той же Веерной улице — стала убираться и там. Теперь приходила почти каждый день.

Руслан Геремеев перебрался в квартиру на Веерной, 46 (купленную на имя Артура, племянника Геремеева). На Веерной,3 остались жить Дадаев и Анзор Губашев. Эскерханов часто приезжал, был в обеих квартирах, Мухудинов в них не жил, но тоже часто приезжал. Также туда часто приходил Асламбек, Беслан Шаванов и еще некие Алихан, Джабраиль и Шамхан. Шадида Губашева она видела в одной из квартир, его лицо кажется знакомым. Бахаева не знает, но слышала, как по телефону осуждали Хамзата. Он это был или нет — ей неизвестно.

— А чем они вообще занимались? — спрашивала прокурор Мария Семененко.

— Геремеев ничем не занимался, иногда ездил в Президент-отель на встречи какие-то, Мухудинов говорил, что работает водителем. Дадаев не работал. Не знаю, чем они занимались. Иногда спали весь день.

В начале марта «Русик сказал передать ключи Эскерханову, он теперь будет там жить, потому что все уехали. Еще через неделю я написала Русику в мессенджер «вотсап», он сказал, что в аэропорту и улетает. Все. Потом из новостей узнала, что их задержали».

— Руслан Геремеев общался с остальными находящимися здесь? — спросил адвокат потерпевших Прохоров.

— Да.

— Кто там был старшим в этой компании?

— Руслан Геремеев.

— Как Мухудинов рассказал вам об их отъезде?

— Я спросила у него: «Где пацаны?». Он ответил, что они уехали. И все.

— Почему они решили купить квартиру именно на Веерной, они вам не говорили? Вот, например, на Веерной, 30 до сих пор имеет квартиру семейство Кадыровых.

— Не знаю.

Далее Исоевой показали записи с камер наблюдения. 21:52 27 февраля 2015 года — Немцов входит в ГУМ. 22:38 — под камеру попадает подошедший к 9-му подъезду мужчина в черной куртке, кепке и синих джинсах.

— По куртке и по походке это Анзор Губашев, — комментировала Зарина.

Время 22:39. По тротуару мимо ГУМа идут двое мужчин. Один снова в кепке, второй высокий в шапке. Свернули с Ильинки на Ветошный переулок.

— Высокий — это Беслан Шаванов, справа Анзор Губашев, — говорила Исоева.

Камера на катке напротив ГУМа. Время 22:52. Двое мужчин идут со стороны Bosco Cafe, где в этот момент сидят Немцов и Анна Дурицкая. Исоева повторяет: на кадрах Губашев и Шаванов.

23:24. В кадре Немцов и Дурицкая, идут по тротуару со стороны Bosco Cafe. Убийство на Большом Москворецком мосту произойдет через 7 минут — в 23:31.

Далее записи с камер в Трубниковском переулке, где нашли машину ZAZ Chance, на которой преступники следили за Немцовым: 23:39. Быстрой походкой идут Шаванов и Анзор Губашев.

Следующие видеозаписи с камеры у подъезда дома 46 на Веерной улице. 28 февраля, 0:53 (после убийства прошло 1,5 часа). Исоева опознает Заура Дадаева и мужчину по имени Джабраиль. За ними — Анзор Губашев и Беслан Шаванов. 2:02 ночи — они же выходят из подъезда.

Наконец, кадры с камер у входа в аэропорт Внуково в 13.22 28 февраля. Зарина Исоева опознает Беслана Шаванова и Анзора Губашева и Mercedes с номером 007, на котором они ездили. В водителе она опознает Русика Мухудинова. В 13:24 они заходят в здание, их запечатлела камера рамок досмотра при входе. Время 13:46. Очередь у стойки регистрации. Видны Мухудинов, Губашев и Шаванов. В 13:57 Шаванов и Губашев уходят в зал вылета, а Мухудинов остается. На следующей камере уже перед посадкой Губашев и Шаванов показывают билеты и паспорта.

Следующие камеры из Внуково от 1 марта. Время 12:32. У входа в аэропорт Mercedes с номерами 007. «Впереди идет Руслан Мухудинов, за ним Заур Дадаев, Руслан Геремеев», — говорит Исоева. Четвертый. «Это другой Беслан, не Шаванов, его звали Бес».

13:44. Камера у выхода на посадку. Геремеев проходит на посадку, помогая какой-то женщине везти коляску. За ним идет Дадаев.

В среду снова смотрели видео вместе с Зариной Исоевой за 26, 27 и 28 февраля 2015 года. В 13.33 из подъезда выходят двое — это сама Зарина и Артур Геремеев, они идут за покупками. Через десять минут к подъезду подходит мужчина с бородой — Темирлан Эскерханов.

В 13.53 подъезжает черный Mercedes 007 — Зарина и Артур Геремеев вернулись из магазина с продуктами.

Через час, 14.54 из подъезда выходит Руслан Геремеев и Темирлан Эскерханов, в 18.35 они возвращаются.

В день убийства, 27 февраля, в 12.07 из дома выходит Руслан Геремеев, садится в Mercedes. За рулем — Заур Дадаев. Он подтвердил, что они ездили в мечеть на пятничную молитву, а потом в ресторан.

В тот же день в 15.57 Дадаев привозит Геремеева домой. «И после этого поехал на Веерную, 3 , зашел на минутку в клуб «Цинк», столик на вечер заказал — и все, до 28 февраля сидел дома, даже в окно не выглядывал!» — говорит Дадаев.

— Мы еще не смотрели видео с Веерной, 3, давайте не будем торопиться, — сказала на это Мария Семененко.

28 февраля в 9.23 заходит, а в 10.14 из подъезда выходит Заур Дадаев.

В 10.34 подьезжает Mercedes 007, из него выходит Руслан Мухудинов, идет в подъезд. Через десять минут — выходят Мухудинов, Беслан Шаванов, последний — Анзор Губашев. Еще одного Зарина не узнала.

В 14.40 к подъезду подходит Руслан Мухудинов, в 15.05 — выходит.

В 16.00 снова заходит Мухудинов с неизвестным мужчиной.

16.08 — Мухудинов, неизвестный и Руслан Гермеев выходят из подъезда.

В 22.30 с вещами и курткой на голове заходит Заур Дадаев. 1 марта они с Геремеевым улетают в Грозный.

— Заур Шарипович, а почему вы были в Москве 28 февраля, ведь ваша командировка закончилась 27? — спросила подсудимого прокурор.

— Я улетел 1 марта, у меня приказ об увольнении от 1 марта.

— А почему вы не улетели в субботу 28, как Анзор Губашев?

— Если я исполнитель, как вы говорите, я должен был первым улететь. А не под камерами ходить. Я не прячусь, потому что я этого не делал.

— Серьезно? — говорит Мария Семененко. — А военная часть 1 марта работала? Это же воскресенье.

— Я вылетел 1 марта из Москвы в 14 часов, прилетел около пяти, пока оформляли. Потом я пришел в часть.

— То есть приказ был сделан задним числом?

— Спросите у них, хоть у Золотова или Делимханова, вон его потерпевшие просили допросить! Это они виноваты, не я.

— Это вы про наше ходатайство? — уточил Вадим Прохоров.

— Да, — кивнул Дадаев.

— А Геремеев Руслан, когда вы возвращались 1 марта, он еще служил?

— Это у него надо спросить, — посоветовал Дадаев.

— А как вы отстреливали оружие 2 марта, если приказ о вашем увольнении от 1 марта?

— Потому что оружие было на территории части в моем сейфе, моя квартира на территории части.

— Почему вас так поспешно уволили? — не отставала прокурор.

— Я был дважды контужен после штурма 4 декабря 2014, я сам просил об увольнении!

— То есть вы были в Грозном 4 декабря, не закрыв командировочное?

— В нем было указано место прописки. И вообще, куда хочу, туда еду, — нервно отрезал Дадаев и сел.

Затем огласили показания Зарины Исоевой, данные ею на следствии. Там повторяется то, девушка рассказала в суде. Прокурор обращает внимание на такой момент: на допросе 11 июня 2016 года Исоева говорит, что никого не узнает. А теперь в суде всех опознала. Почему?

— Я боялась за свою жизнь, за ребенка. Я нигде не говорила, что где-то в середине февраля мне Руслан (Геремеев) сказал, что если «увидит какие-то движения с моей стороны лишние, то ноги мне переломает». Я испугалась. А потом уже, после следующих допросов мне звонили и угрожали, какой-то человек с кавказским акцентом, говорил, чтобы я убиралась из Москвы. Это было в мае. Мама настояла, чтобы я рассказала это следственному комитету. Мне выделили госзащиту.

Свидетеля отпустили, а присяжным показали детализацию звонков номера «Мегафон» 8-925-913-03-32, который был записан на Шадида Губашева, а пользовался им Анзор. Он сам дал именно этот номер свидетелю Исоевой.

Согласно детализации, 6 декабря сим-карта с этим номером была вставлена в другой аппарат — с IMEI-номером 0128960016875509.

— Я сейчас все объясню, — говорит Мария Семененко.

В районе убийства вечером 27 февраля был зафиксирован номер «Мегафона»

8-963-969-79-84. Этот номер работал с 21 февраля до 23.30 27 февраля 2015 года и связывался только с одним абонентом. Телефон фиксируется в зоне действия станций в районе Пятницкой, набережной, Москворецкого моста. Вечер убийства — от Ордынки, через Москворецкий мост, на Красную площадь. Такой был последний маршрут политика. Последняя фиксация — в районе Хрустального переулка. У ГУМа.

22 февраля батарейка, видимо, садится, — говорит прокурор. — И сим-карту переставляют в другой аппарат — с IMEI-номером 0128960016875509. В тот аппарат, которым пользовался Анзор Губашев.

И получается, помимо того, что Губашев на видео с камер, по биллингам также выходит, что он следил за политиком.