Новая газета
История

Василий Уткин замерил уровень гомофобии в среде российских футбольных фанатов

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Спорт

«Новая газета»редакция

Теги:
соцопрос, роналдо, футбол

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