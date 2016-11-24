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Василий Уткин замерил уровень гомофобии в среде российских футбольных фанатов
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Спорт
12:39 24 ноября 2016
«Новая газета»
редакция
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Теги:
соцопрос
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роналдо
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футбол
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