«Мемориал» представил «Википедию палачей»

Тщательная работа Андрея Жукова «Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935-1939» (nkvd.memo.ru) содержит краткие сведения о более 40 000 сотрудниках НКВД, получивших специальные звания системы госпезопасности. Эти «награды» присваивали за преследование «врагов народа», и подавляющее большинство «награжденных» имели отношение к организации и исполнению репрессий. Источником сведений справочника стали приказы НКВД по личному составу, с указанием номеров и дат присвоения спецзваний, о занимаемой должности или увольнении из НКВД. Они дополнены биографическими данными из других источников — в первую очередь из документов жертв репрессий. Справочник Андрея Жукова был издан в мае этого на CD-диске. К моменту появления электронной версии уже добавилась информация к 4500 биографическим справкам. Создатели проекта уверены, что пользователи интернета также активно включатся в процесс изучения и дополнения истории эпохи Большого террора.

Ян Рачинский член правления МО «Мемориал»

— Справочник о чекистах эпохи Большого террора — это работа независимого исследователя Андрея Николаевича Жукова. Он более 15 лет кропотливо собирал сведения, составлял картотеки, когда еще не было компьютеров и баз данных. В конечном счете он определил для себя задачу собрать сведения обо всех, кто получал спецзвания госбезопасности, введенные в 1935 году, незадолго до Большого террора. Это были не только сотрудники Главного Управления госбезопасности, но представители других структур по преследованию так называемых «врагов народа».

Справочник охватывает период с 35-го по 41-й год и содержит имена более 40 000 людей, основных творцов и исполнителей Большого террора. Но не только их. Почти все палачи в этом справочнике есть, но все, кто есть — палачи.

Это огромная работа и отправная точка для уточнения и дальнейшего исследования. Справочник помогает найти конкретного человека и связать его с конкретными событиями, описанными в мемуарах или архивных документах, где иногда даже не указывались инициалы.

Основной идеей этого проекта я считаю напоминание о персональной ответственности каждого за совершенные поступки. И посыл на будущее — надежды сохранить в тайне преступления — не оправданы. Для меня важной задачей уже давно стало стремление заставлять людей задумываться о той страшной истории, что прошла наша страна в XX веке.

Отклик оказался очень велик. Многие годы разговор шел главным образом о жертвах репрессий. Мы, конечно, далеки от того, чтобы назвать все их имена, но большая работа проделана, и она не останавливается. И так получилось, что жертвы преступлений есть, а преступников как бы и не было. Были справочники Никиты Васильевича Петрова о руководителях, которые направляли и командовали процессом, а исполнителей никто не знал. Теперь знаем и можем узнать еще больше. Многими эта потребность — знать, не только пострадавших, но и тех, кто эти страдания учинял — ощущается. Наказывать уже, конечно, практически некого, но то, что деятели и деяния названы соответствующим образом — крайне важно.

Мы рассчитывали на этот отклик, но даже не подозревали о его масштабах. За несколько часов работы справочника в интеренете уже появились пользователи, активно вносящие предложения, уточнения, из опубликованных источников или семейных архивов. Это еще раз подтверждает, что справочник — отправная точка для дальнейшей работы.