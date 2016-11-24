«Мы не могли схватить их за руку, видя, что это происходит на грани фола»

Элла Памфилова открыла научно-практическую конференцию ЦИКа в Москве, обобщив негативный опыт прошедших выборов. Глава ЦИК начала умеренно оптимистично, заявив: «Наша избирательная система динамично развивается, чувствительно реагируя на все вызовы и запросы. Другой вопрос — как реагируют и в чьих интересах».

Памфилова сдержанно похвалила дееспособность системы и роль политической воли президента в этом, не без горечи остановилась на проблеме активности самих избирателей: «Эти выборы отражают как прямое волеизъявление тех, кто пришел на участки, так и тех, кто остался дома и остался равнодушным. Равнодушные люди предают не только свое будущее, но и будущее своих детей». Но основная часть выступления касалась проблем российского законодательства, выборов и причин нарушений — для некоторых проблем у ЦИКа уже есть варианты решения, другие предложили вынести на общественное обсуждение.

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Одной из причин низкой явки Памфилова назвала недостаточную гибкость процедур для регистрации избирателей, которые голосуют не по месту прописки: «Значительное число обращений по поводу невозможности проголосовать по месту фактического пребывания показывает, что законодательство не предусматривает фактических объемов миграции населения. Можно предположить, что это оказало значительное влияние на низкую явку на прошедших выборах».

Критиковала глава ЦИК и процедуру сбора подписей, которую многие политологи считают фактически непреодолимым барьером для нелояльных и не одобренных властью кандидатов. «Анализ избирательных списков показывает, что ни одна из партий, не освобожденных от сбора подписей, не смогла собрать необходимого их количества. Кроме того, было зарегистрировано всего 19 кандидатов-самовыдвиженцев. Свыше 200 пытались, а зарегистрировано всего 19 — это большая проблема, это ограничивает права граждан быть избранными. При этом, если установленное законом необходимое количество подписей не вызывает вопросов, то имеющейся регулирование контроля за сбором таит возможности для нарушения прав граждан», — заметила Памфилова.

Проблема, по ее мнению — в излишне жестких требованиях к оформлению подписных листов, которые часто позволяют браковать даже добросовестно собранные подписи. «У нас несколько раз были такие ситуации — сердце кровью обливается, когда видишь, что реально человек собирал подписи, а приходилось отказывать — для нас это была самая тяжелая эмоциональная проблема», — посетовала Памфилова. Кроме того, некоторые регионы слишком поздно объявили начало местных выборов, и это ограничило возможности кандидатов: на сбор подписей осталось слишком мало времени.

Сама процедура регистрации, по мнению Памфиловой, тоже излишне сложна: «Несмотря на наше максимально доброжелательное отношение и желание помочь (и мы помогали — наши люди сутками работали) — практически у всех партий возникали сложности с предоставлением комплекта документов».

Размытость формулировок, что следует считать использованием должностного положения, не позволяет останавливать нарушителей, признала глава ЦИК. «Разные комиссии, по-разному трактуя законодательство в отношении разных кандидатов, вольно или невольно нарушали принципы равенства. В том числе многие наши высокопоставленные должностные лица, которые шли на выборы, прекрасно воспользовались этими лазейками в законодательстве в сфере агитации и так далее, но мы не могли их схватить за руку, видя, что это происходит на грани фола».

Памфилова напомнила о недавних выборах президента США, заметив, что там таких проблем нет, и действующих президент вполне законно может агитировать в рабочее время за кандидата своей партии, но для российских выборов злоупотребление должностными полномочиями — одно из самых чувствительных мест.

Нарушения, фальсификации и ответственность за них глава ЦИК затронула кратко, посетовав, что многие избирательные комиссии не являются независимыми — «к сожалению, это реальность».

Напомним, что в некоторых регионах до сих пор идут разбирательства по нарушениям, например, в Петербурге Оксана Дмитриева требует пересмотра итогов выборов на 22 участках Юго-Восточного округа — экс-депутат баллотировалась от «Партии роста» и проиграла единорогу Михаилу Романову. 16 ноября ЦИК отказался отменить итоги своим решением, но выразил позицию, что есть основания для их отмены в суде — до этого Колпинский и Фрунзенский суды отказались принять иски Дмитриевой.

Так же вскользь глава ЦИК упомянула о нарушениях, связанных с открепительными удостоверениями, досрочным и выездным голосованием: «Мы знаем, что именно эти позиции являются основными источниками фальсификаций и злоупотреблений. Нам нужно обсудить, как здесь найти золотую середину».

Памфилова упомянула и конкретные меры, чтобы сделать избирательный процесс более честным и прозрачным, например, продрожать внедрять новые технологии: «Мы надеемся, что нам удастся решить проблему видеонаблюдения полностью, закупить дополнительное количество КОИБов. Мы в трех регионах на этих выборах опробовали применения QR-кода, а сканирование протокола голосования фактически исключает его переписывание», — сообщила Памфилова.

Кроме того, ЦИК считает, что имеет смысл увеличить количество УИКов, чтобы каждый участок охватывал меньшее количество избирателей, и члены комиссий не были перегружены. Действующих сотрудников УИКов нужно лучше обучать и аттестовывать. Чтобы из-за усталости они не совершали лишние технические ошибки, Памфилова предложила упростить протоколы и убрать из них часть пунктов — какие именно, в своем коротком докладе она не уточнила.

Отдельно она упомянула подготовку к будущим выборам президента, упомянув неопределенность с их датой: «Мероприятия по расходованию средств федерального бюджета, выделяемых на подготовку и проведение федеральной кампании по выборам президента Российской Федерации связано с датой официального публикования решения об их назначении. Это обстоятельство в сочетании со скоротечностью кампании делает организацию закупочной деятельности избирательных комиссий субъектов невозможным в установленные сроки. Это огромная проблема, которую придется как-то решать».

Напомним, осенью в публичном пространстве появились слухи, что выборы президента могут провести досрочно, в 2017 году — сотрудник ФБК Артем Торчинский сообщил о том, что в бюджете на 2017 год есть такая статья расходов. Тем не менее, официального подтверждения переноса президентских выборов пока не было.

«Самое главное для нас — что думают наши граждане, каков их уровень доверия — в зависимости от этого они будут ходить на выборы или не будут. Мы многое сделали, но предстоит сделать еще больше», — подвела итог Памфилова.