Академический отпуск

Президент Владимир Путин публично пригрозил, что уволит чиновников, ставших академиками вопреки его настоятельной рекомендации, сделанной в прошлом году.

Тогда Путин попросил их «воздержаться» от участия в выборах академиков и членкоров — потому что чиновники «заниматься научными исследованиями могут только в свободное время, которого для людей, которые добросовестно работают на административных должностях, фактически не остается».

Воздержались не все: на последних выборах в РАН полными академиками стали член Совета Федерации от Бурятии Арнольд Тулохонов и ​заместитель министра образования и науки Алексей Лопатин, членкорами — заместитель министра внутренних дел Александр Савенков, министр здравоохранения Пермского края Ольга Ковтун (как стало известно, в августе ушедшая с должности), замглавы Росгидромета Александр Макоско, начальник Управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров, директор департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава Сергей Румянцев, начальник Главного медицинского управления Управления делами президента Константин Котенко, начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Александр Фисун и замдиректора Российского фонда фундаментальных исследований Игорь Шеремет.

Среди кандидатов были еще более высокопоставленные персоны: например, в списке кандидатов в академики РАН по отделению медицинских наук была министр здравоохранения Вероника Скворцова. В списках потенциальных академиков были сенатор Андрей Клишас, губернатор Тамбовской области Александр Никитин, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, заместитель губернатора Ростовской области и министр сельского хозяйства Вячеслав Василенко, министр здравоохранения и курортов Карачаево-Черкесии Хусейн Курданов и др. При этом Скворцова и Никитин свои кандидатуры, как сообщают в РАН, сняли еще до выборов.

Сказать, что свежеизбранные академики и членкоры получили свои звания, не будучи учеными, конечно, нельзя: так, Арнольд Тулохонов — доктор географических наук, профессор, 12 лет возглавлявший Байкальский институт природопользования; Василий Христофоров — доктор юридических наук, много лет работавший в Институте истории РАН; Александр Макоско — доктор технических наук, профессор, известный специалист по физике атмосферы, и т.д. Но точно так же является фактом невозможность реально совмещать государственную должность и научную работу. Тем более работу академика, чья главная функция по статусу — обогащать науку новыми знаниями.

В этом смысле президент прав, когда говорит, что «я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления». И вполне возможно, что перечисленным персонажам предстоит отправиться со своих должностей в академический отпуск. Или добровольно отказаться от академических мантий.

Традиция «остепенения начальства», конечно, появилась не в путинские и не в ельцинские времена — она является вполне советской, когда ученая степень считалась важным приложением к административной должности.

Нередко эту степень организовывали для действующего начальника усилиями подчиненных, писавших «шефу» соответствующую работу. Если начальство было очень высоким — могли, как первому секретарю Ленинградского обкома КПСС Григорию Романову, присудить докторскую степень при защите кандидатской, придя в восторг от глубины его научных достижений.

Однако до академиков доходило редко: кажется, в советскую эпоху все-таки чаще академика назначали министром, чем министра делали академиком.

В первые постсоветские времена процесс затормозился, а потом пошел с новой силой: министр, губернатор или депутат Госдумы без ученой степени стали редкостью. Сперва — кандидатской, потом — докторской.

Быть ученым при этом не обязательно: мало кто всерьез считает учеными доктора философских наук Жириновского или доктора исторических наук Мединского. Да и кандидата экономических наук Путина отнести к ним трудно. А такие случаи, как с Григорием Явлинским, который защитил докторскую диссертацию, уже сложив полномочия депутата Госдумы, достаточно редки.

Постепенно докторов наук, стало, видимо, настолько много, что этим уже никого не удивишь. И пришлось пойти дальше — в академики. Причем в настоящие — Российской академии наук (звания расплодившихся псевдоакадемий уже не в чести).

Понять чиновников можно: академик или членкор — это не только красивая надпись на визитной карточке, это еще и солидные выплаты. Академику РАН полагается в месяц 100 тысяч рублей, членкору — 50 тысяч. При этом из министров или замминистров могут в любой момент уволить, а из академиков или членкоров — нет: звания пожизненные, как и выплаты. И в случае чего, очень даже пригодятся в жизни.