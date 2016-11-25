Прорабы черных дыр

«Работаю с 2008 года, но так плохо, как сейчас, не было. Являясь генподрядчиком, руководство нанимает совершенно левые конторы, лишь обозначая наше присутствие перед заказчиком. Соответственно, все деньги оседают в карманах «леваков» и наших начальников, а рабочие сидят по домам за свой счет или работают по минималке».

«В «Спецстрое» работаю с 1985 года. Такого безобразия, как сейчас, я не видела. Идет массовое сокращение людей, причем параллельно принимают новых, которые угодны руководству. В управлении уже не хватает кабинетов, оргтехники».

«Ждем оплаты за работы уже год».

«Работали зимой с ноября по март на объекте мыс Шмидта. Полное кидалово по зарплате».

«Сначала массовое сокращение, теперь массовое увольнение людей из 6 филиалов «Дальспецстроя». Зарплата рухнула в два раза».

«Сократили зарплату почти в три раза. Как выживать дальше?»

«Как красиво можно украсть деньги? Очень просто. Организовать собственное производство, под видом комплектующих завозить готовую продукцию (светильники, дизель-генераторные установки и т.д.) и перепродавать ее самому себе. Прекрасная схема. А что касается стройки, да кому она нужна?»

«Сегодня отключили свет за долги, топлива нет, с нового года неизвестность всех ждет, и это государственное предприятие».

«Имеющая филиалы по всей России организация, в которой собралась куча воров и рабов, построившая космодром, но бабла было мало, так как надо было дачи строить и магазинчики на территории Хабаровска. Если мелочь оставалась, то зарплату людям платили. Если не оставалась, то не платили, объясняя работягам, что на предприятии финансовые трудности».

Работники «Спецстроя» на отзывы о компании не скупятся. Воронеж, Мулино (Нижегородская область), Омск, Плесецк, Дальний Восток, Мурманская область, Земля Франца-Иосифа, остров Врангеля, мыс Шмидта, Новая Земля… От Москвы до самых до окраин государственная контора снискала репутацию обманщика. Люди, возводившие стратегические объекты, были низведены до положения бесправных гастарбайтеров: работали подчас без документов, без денег, а то и без еды и возможности вернуться домой. «Новая газета» не раз рассказывала о скандалах на военных стройках. «Спецстрой», если случался конфуз, обвинял в случившемся подрядчиков. Те жаловались, что с подачи заказчика, не платившего по счетам, оказывались на грани банкротства. Но хороши в большинстве случаев были обе стороны.

Главные скандалы

После омской трагедии 12 июля 2015 года, когда из-за обрушения секции казармы учебного центра ВДВ погибли 24 военнослужащих, к учреждению появились серьезные вопросы у федерального центра. Не говоря уже о прогремевшей истории с космодромом «Восточный», которая стала символом современных государственных строек: дорого, долго и с использованием рабского труда.

О голодовке строителей «Восточного» узнала вся страна: объект уж больно значимый. Но этот способ выбивания денег для работников военных строек за последние несколько лет стал традиционным. И вынужденным — ​есть просто нечего. В апреле на Камчатке, в Вилючинске, бастовали строители пирсов для атомных подводных лодок («Дальспецстрой» при «Спецстрое России»). Они сидели не только без денег, но и без света: электричество в их общаге отключили за неуплату. Ранее та же контора умудрилась сорвать сроки сдачи взлетки главного аэропорта Камчатки. Вскоре на бывшего главу «Дальспецстроя» Юрия Хризмана возбудили уголовное дело: его подозревают в присвоении и растрате 5,16 млрд рублей.

А вот бывшему заместителю директора «Спецстроя» Александру Бурякову вменяется мошенничество при заключении девяти договоров субподряда от Минобороны на 450 млн рублей. В уголовном деле фигурируют и представители фирм-подрядчиков, функционал которых, очевидно, ограничивался выдачей откатов и посыпанием головы пеплом, когда сроки сдачи очередного объекта оказывались сорванными.

Так, срок сдачи взлетной полосы в Североморске‑1 Мурманской области переносили дважды. Прошлой зимой вахтовиков перестали завозить, свет на стройке отключили за долги. Немногие местные рабочие получали максимум по 10 тысяч в месяц. Подрядчик — ​ЗАО «АМД» — ​называл причиной коллапса задержки платежей «Спецстроя». Там уверяли, что все наоборот — ​«АМД» не отработало аванс.

Забытая вахта

Также кивали друг на друга заказчик и подрядчики знаменитых арктических строек: 6 военных городков и 13 аэродромов в высоких широтах. Сейчас значительная часть их сдана, но работы пошли лишь после скандала в прессе. В конце прошлого года в Сеть просочились тревожные сообщения от родственников рабочих: что с ними? О самих рабочих долгое время не было ни слуху ни духу. Вахты давно закончились, а на Большую землю их не вывозили, зарплата приходила частями и с огромными задержками.

Причем подрядчики на разных объектах были разными, а проблемы одинаковыми. Вертолетов из Арктики приходилось ждать по полтора месяца после окончания вахты, припасы заканчивались. Один из подрядчиков — ​«РусАльянс Строй», получивший контракт на 3,5 млрд рублей без конкурса, уверял, что эвакуации персонала препятствует «Спецстрой». В итоге контрагенты расстались, обвинив друг друга во взаимном кидке: военные говорили, что «РусАльянс» не отчитался о потраченном авансе, а тот — ​что потратил на стройку свои деньги. За взаимными обвинениями прошло немало времени, прежде чем рабочих отправили на материк.

А год спустя такой же скандал произошел вновь — ​уже с участием иного подрядчика — ​петербургского ООО «АС-Инжиниринг». Оно получило контракт на 6 миллиардов на строительство на Новой Земле и на острове Голомянный архипелага Северная Земля, а также на предпроектные работы в Тикси.

Этой осенью, после двух месяцев без зарплаты, строители взбунтовались. Контора обвиняла «Спецстрой» в скупости: дескать, реальная стоимость работ вчетверо выше договорной (не 2 миллиарда, а 8), последовали и встречные обвинения в недобросовестности: не отработали аванс. К слову, еще один фирменный знак «Спецстроя» во взаимоотношениях с подрядчиками — ​выдача крупных, до 80%, авансов и последующее предъявление претензий: дескать, аванс не отработали, больше платить не будем.

Ампутация

Осенняя история, видимо, стала одним из последних скандалов «Спецстроя». Решение о ликвидации принято после проверки конторы, выполненной Главным контрольным управлением администрации президента. Это означает, скорее всего, что воровать стали совсем уж беззастенчиво. И бюджетных миллиардов стало не хватать. Теперь все функции «Спецстроя», а также штат предприятия и его активы перейдут в прямое ведение Минобороны, минуя «эффективных менеджеров». Которых, кстати, было немало: при головном офисе создали десяток контор помельче, каждая из которых, в свою очередь, осваивала бюджеты.

Что останется после реформы и какие она даст результаты, кроме экономии зарплаты управленцев, судить рано. Напрашивается единственный вывод: вылечить пораженную гангреной конечность не смогли и решили ее ампутировать.

Известно, что лишь на 11 из 83 объектов, возводимых «Спецстроем» сейчас, работы идут по графику, состояние 61 оценивается как критическое.